'पहले गिरफ्तार किया, बाद में दर्ज की FIR..' तेज प्रताप की अधिवक्ता का दावा, दाखिल की जमानत याचिका
बिहार बंद में गिरफ्तार तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की जेल हुई है, जिनकी जमानत याचिका पटना कोर्ट में दाखिल की गई. पढ़ें खबर-
Published : July 27, 2026 at 3:00 PM IST
पटना : बिहार के पूर्व मंत्री और जेजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप की जमानत के लिए अधिवक्ता ने अर्जी दाखिल कर दी है. नीट पेपर लीक मामले में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप को हिरासत में लिया गया था जहां से उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेज दिया गया. तेजप्रताप की सेहत को लेकर अधिवक्ता ने चिंता जताई और उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया.
गैरजमानती धाराओं में दर्ज है एफआईआर : जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव की गिरफ़्तारी पर उनकी वकील निशा सिंह ने कहा, हम तेज प्रताप के लिए ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल कर रहे हैं. उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, मुख्य और सबसे गंभीर आरोप धारा 109 (हत्या की कोशिश) का है.
''सबसे हैरानी की बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के समय कोई चोट की रिपोर्ट मौजूद नहीं थी. इसके अलावा, गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हो गई थी. केस बहुत जल्दबाजी में दर्ज की गई. गिरफ़्तारी के बाद, जो कानूनी प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी है. इस तरह से किसी को हिरासत में लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है.'' - निशा सिंह, तेज प्रताप यादव के वकील
कैसी है तेज प्रताप की तबीयत?: तेज प्रताप यादव की मेडिकल स्थिति के बारे में वकील ने बताया कि, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य बीमारियां हैं. हमने उनकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक याचिका दायर की है. हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सही मेडिकल इलाज मिले और उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा जाए.
तेज प्रताप यादव पर कौन सी धाराएं?: तेज प्रताप यादव पर ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 132 के तहत (बीएनएस) केस दर्ज किया गया है. इस के अलावा धआरा 297 धारा भी लगाई गई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है. साथ ही सबसे सख्त कानूनी धारा बीएनएस 109 (हत्या की कोशिश) भी लगाई गई है.
क्या बोले तेजस्वी यादव?: इस बीच तेज प्रताप के छोटे भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सिवान फायरिंग पर कहा कि, बिहार में किसके आदेश से AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं. आप यदि वीडियो देखें तो AK-47 से कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है बल्कि निशाना लगाकर गोलियां चलाई गई है. 3 छात्रों को गोली लगी है.
''हम स्वयं उन तीनों छात्रों से मुलाकात करके आए हैं. किसके आदेश से यह कार्रवाई हुई है?. हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं. बेकसूर लोगों को भी उठाकर जेल में डाला जा रहा है. अगर ये तमाम मुकदमें वापस नहीं लेते हैं और छात्रों को रिहा नहीं करते हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे." - तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता
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