ये कैसा संयोग..! लगातार दूसरे दिन एक फ्रेम में नजर आए तेजप्रताप और रवि किशन, कहा- 'हर-हर महादेव'
तेजप्रताप और रवि किशन की एयरपोर्ट पर दूसरी बार मुलाकात हुई है. इस मुलाकात से नये सियासी समीकरण पर चर्चा तेज हो चली है-
Published : November 8, 2025 at 9:04 PM IST
पटना : बिहार में चुनाव बाद नया सियासी समीकरण तेजी से बनता दिख रहा है. यही वजह है कि बार-बार दोनों को संयोग मिला भी रहा है. 24 घंटे पहले जिस एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन से तेजप्रताप यादव मिले थे, ठीक 1 दिन बाद उसी जगह फिर से मुलाकात हो गई. चर्चा शुक्रवार से ही चल रही है कि तेजप्रताप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर चुनाव बाद समर्थन दे सकते हैं.
'ये संयोग है..' : हालांकि, दूसरी बार हुई इस मुलाकात को तेजप्रताप यादव ने महज संयोग बताया है. जबकि कल जब रवि किशन से पूछा गया था कि क्या तेजप्रताप बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने तेजप्रताप के व्यवहार की तारीफ की और उनके लिए दरवाजे को खुला रखने की बात कही थी.
#WATCH पटना | जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, " संजोग से मैं कल भी रवि किशन से यहां(पटना एयरपोर्ट पर) मिला और आज भी उनसे यहां मुलाकात हो गई..." pic.twitter.com/HIOiLD4gUg— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 8, 2025
''सब लोग इनके व्यवहार की तारीफ करते हैं. जो दिल में होता है वो कहते हैं. इनके दिल का तार मुंह से जुड़ा है. ये भोलेनाथ के भक्त हैं. हम भी उनके भक्त हैं. महादेव के भक्तों और अच्छे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं.''- रवि किशन, भोजपुरी एक्टर और सांसद, बीजेपी
24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात : शुक्रवार को ही तेजप्रताप और रवि किशन की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे. बिहार में नए सियासी समीकरण की चर्चा रफ्तार पकड़ने लगी थी. हालांकि तेजप्रताप ने उसी वक्त मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए बहुतकुछ क्लियर कर दिया था.
''मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं. हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं, दोनों के माथे पर त्रिपुंड है, बस यही समानता है.''- तेजप्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेजेडी
कुछ तो पक रहा है..! : हालांकि दोनों का बार-बार एयरपोर्ट पर मुलाकात होना किसी सियासी खिचड़ी पकने का इशारा कर रही है. क्योंकि रवि किशन ने तेजप्रताप जैसे अच्छे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले रखने की बात कही है. अब देखना है कि आगे कौन सा नया समीकरण देखने को मिलता है?
11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान : बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को 121 सीटों पर हो चुका है, अब दूसरे और आखिरी चरण के लिए 122 सीट पर मतदान 11 नवंबर को होना बाकी है. ऐसे में दूसरे चरण के लिए पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर-शोर से प्रचार-प्रसार कर रही हैं. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.
