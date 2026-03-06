टिहरी की बेटी मीनल नेगी की मेहनत लाई रंग, UPSC में हासिल की 66वीं रैंक
संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2025 में टिहरी की बेटी मीनल नेगी ने हासिल की 66वीं रैंक, जानिए कैसा रहा सफर
Published : March 6, 2026 at 10:54 PM IST
देहरादून: टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र की बेटी मीनल नेगी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 66 वीं हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. सीमित संसाधनों और पहाड़ की परिस्थितियों के बीच पली-बढ़ी मीनल की यह सफलता उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं.
उत्तराखंड की पर्वतीय धरती से निकलकर जब कोई युवा देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में स्थान बनाता है, तो यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज और प्रदेश के लिए प्रेरणा बन जाती है. टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र की बेटी मीनल नेगी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 66 हासिल कर यही उदाहरण पेश किया है. मीनल की इस सफलता से टिहरी जिले समेत पूरे उत्तराखंड में खुशी और गर्व का माहौल है.
UPSC की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. हर साल देशभर से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चयन सूची में बहुत ही कम उम्मीदवार स्थान बना पाते हैं. ऐसे में पहाड़ के एक छोटे कस्बे से निकलकर देशभर में 66वीं रैंक हासिल करना मीनल नेगी की मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है.
चंबा की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान: मीनल नेगी टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा क्षेत्र के दिवाड़ा गांव की निवासी हैं. उनका जन्म और पालन-पोषण इसी क्षेत्र में हुआ. पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और सरल जीवन के बीच पली-बढ़ी मीनल ने बचपन से ही शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया. उनके पिता प्रीतम सिंह नेगी उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं. जो वर्तमान में जूनियर हाईस्कूल डोबरा कोटेश्वर (टिहरी) में कार्यरत हैं.
उनकी माता मीना देवी गृहणी हैं. परिवार में शिक्षा और अनुशासन का वातावरण रहा, जिसका मीनल के व्यक्तित्व और उनके लक्ष्य निर्धारण पर गहरा प्रभाव पड़ा. मीनल के दादा भारतीय सेना में रहे हैं. परिवार की यह पृष्ठभूमि भी उनके जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और देश सेवा की भावना को मजबूत करने में सहायक रहीं.
पहाड़ के विद्यालय से शुरू हुई शिक्षा: मीनल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंबा क्षेत्र के विद्यालयों से हासिल की. दसवीं तक की पढ़ाई उन्होंने स्थानीय स्कूलों से पूरी की. पहाड़ के सीमित संसाधनों वाले स्कूलों में पढ़ते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखा.
स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनके मन में यह विचार बनने लगा था कि उन्हें भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाना है. समाज और देश के लिए काम करने की इच्छा ने धीरे-धीरे उनके भीतर एक मजबूत लक्ष्य का रूप ले लिया. इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाया.
देहरादून से की UPSC की तैयारी: अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाना आवश्यक होता है, लेकिन मीनल नेगी ने इस सोच को आंशिक रूप से गलत साबित किया, उन्होंने अपनी तैयारी के लिए देहरादून को चुना और वहीं रहकर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई शुरू की.
शुरुआत में उन्होंने दिल्ली जाकर कोचिंग करने का विचार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि इंटरनेट और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी प्रभावी तैयारी की जा सकती है. ऑनलाइन लेक्चर, अध्ययन सामग्री और नियमित अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अपनी तैयारी को व्यवस्थित किया. तकनीक के सही उपयोग और अनुशासित दिनचर्या ने उनकी तैयारी को मजबूत बनाया.
पहले प्रयास में मिली असफलता: मीनल नेगी की सफलता का रास्ता आसान नहीं था. अपने पहले प्रयास में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. वो प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) भी पास नहीं कर सकी थीं. हालांकि, इस असफलता ने उन्हें निराश नहीं किया. उन्होंने इसे सीख के रूप में लिया और अपनी तैयारी का गंभीरता से विश्लेषण किया. उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है.
पहाड़ की बेटियों के लिए प्रेरणा: मीनल नेगी की उपलब्धि उत्तराखंड की बेटियों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है. राज्य की कई बेटियां शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. मीनल की सफलता यह संदेश देती है कि यदि बेटियों को सही अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं.
दिवाड़ा गांव, जो रानीचौरी से लगभग चार किलोमीटर आगे नकोट की दिशा में स्थित है. आज मीनल नेगी की सफलता के कारण चर्चा में है. पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उनकी सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि, पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा और गौरव का विषय है.
मीनल नेगी की सफलता आज उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. विशेष रूप से पहाड़ के छोटे कस्बों और गांवों के छात्रों के लिए उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है. उनकी सफलता ये भी दर्शाती है कि आज के समय में तकनीक और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से किसी भी स्थान से उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है.
मीनल का मानना है कि 'UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए. यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो तैयारी की दिशा भी स्पष्ट नहीं होती.' वो कहती हैं कि 'पढ़ाई के लिए नियमित दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है. उचित अध्ययन सामग्री का चयन करना और बार-बार पुनरावृत्ति करना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है.'
"तैयारी के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है. कई बार लंबी तैयारी के कारण छात्र निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना जरूरी होता है."- मीनल नेगी, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास अभ्यर्थी
