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होर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने पर ईरानी दूत ने कहा पूरी कोशिश करेंगे

भारत में ईरानी दूत मोहम्मद फथाली ने कहा, 'भारत हमारा मित्र है और दोनों के हित समान हैं.'

IRANIAN ENVOY PASSAGE FOR INDIA
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 9:57 AM IST

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नई दिल्ली: ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथाली ने शुक्रवार को संकेत दिया कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग मिल सकता है. इस तनाव के कारण इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है.

यह बताते हुए कि इस क्षेत्र में भारत और ईरान के हित समान हैं, फथाली ने कहा, 'हाँ, क्योंकि भारत हमारा मित्र है. आप इसे दो या तीन घंटों के भीतर देख लेंगे. हमारा मानना ​​है कि इस क्षेत्र में ईरान और भारत के हित समान हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत में राजदूत के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति में युद्ध के बाद भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में हमारी मदद की.'

राजदूत का यह बयान ईरानी उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान ने कुछ देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाए जाने के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा, 'यह सच नहीं है, युद्ध के दौरान इसे बंद रखा जाता है.'

मंत्री ने कहा कि ईरान दुश्मन देशों को इस जलडमरूमध्य का इस्तेमाल नहीं करने देगा. उन्होंने आगे कहा, 'जहाँ तक ईरान की बात है, हमारा मानना ​​है कि जिन देशों ने हमले में हिस्सा लिया, उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने का फायदा नहीं मिलना चाहिए.'

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम शिपिंग मार्गों में से एक है, जिससे दुनिया के 20 फीसदी तेल और गैस का निर्यात होता है. बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि फ़ारसी खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले जहाज़ों की संख्या 28 पर ही बनी हुई है, और सभी भारतीय जहाजों तथा उनके चालक दल की सुरक्षा और हिफाजत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इन भारतीय जहाजों में से 24 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में स्थित हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं और चार जहाज जलडमरूमध्य के पूर्व में हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं. बयान में कहा गया, 'अधिकारी, जहाज प्रबंधक और भर्ती एजेंसियां ​​सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावासों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.'

भारतीय नाविकों भारतीय ध्वज वाले जहाजों और समुद्री व्यापार कार्यों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों पर शिपिंग महानिदेशक द्वारा 28 फरवरी, 2026 को जारी की गई एडवाइजरी अभी भी लागू हैं. बयान में आगे कहा गया है कि मंत्रालय फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा समुद्री स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और उस क्षेत्र में बदलती समुद्री स्थिति को देखते हुए निगरानी और तैयारी के उपायों को और मज़बूत किया है.

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