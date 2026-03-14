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होर्मुज से भारतीय जहाजों के सुरक्षित गुजरने पर ईरानी दूत ने कहा पूरी कोशिश करेंगे

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ( ANI )

नई दिल्ली: ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फथाली ने शुक्रवार को संकेत दिया कि मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाजों को जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग मिल सकता है. इस तनाव के कारण इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. यह बताते हुए कि इस क्षेत्र में भारत और ईरान के हित समान हैं, फथाली ने कहा, 'हाँ, क्योंकि भारत हमारा मित्र है. आप इसे दो या तीन घंटों के भीतर देख लेंगे. हमारा मानना ​​है कि इस क्षेत्र में ईरान और भारत के हित समान हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत में राजदूत के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति में युद्ध के बाद भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में हमारी मदद की.' राजदूत का यह बयान ईरानी उप विदेश मंत्री माजिद तख्त-रवांची के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान ने कुछ देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाए जाने के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा, 'यह सच नहीं है, युद्ध के दौरान इसे बंद रखा जाता है.' मंत्री ने कहा कि ईरान दुश्मन देशों को इस जलडमरूमध्य का इस्तेमाल नहीं करने देगा. उन्होंने आगे कहा, 'जहाँ तक ईरान की बात है, हमारा मानना ​​है कि जिन देशों ने हमले में हिस्सा लिया, उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने का फायदा नहीं मिलना चाहिए.'