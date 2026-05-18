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लव अफेयर का मामला: तमिलनाडु के थूथुकुडी में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

थूथुकुडी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Teenager Stabbed to Death
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 7:33 PM IST

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थूथुकुडी: तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले कोविलपट्टी बस स्टॉप पर एक 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. खबर के मुताबिक, पीड़ित लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर था,

मृतक की पहचान कर लगी गई है. वह कोविलपट्टी के पास कराडिकुलम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. खबर के मुताबिक, उसका पास के गांव के किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था. लड़की के परिवार वालों ने इसका विरोध किया था.

रविवार रात, पीड़ित लड़का और उसका दोस्ता चेन्नई जाने के लिए कोविलपट्टी न्यू बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रहे थे. खबर के मुताबिक ,इस दौरान लड़की के पिता और रिश्तेदार वहां पहुंच गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि, युवक और लड़की के परिवार वालों के बीच बहस हो गई, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे.

जब बहस हाथापाई में बदल गई, तो लड़के पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया, जिससे उसकी गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई चोटें आईं. खून से लथपथ युवक ने अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उनका लगातार पीछा किया. इस दौरान एक और शख्स को चोटें आईं.

सूचना मिलने पर, कोविलपट्टी वेस्ट पुलिस स्टेशन के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. बाद में युवक को बेहतर इलाज के लिए तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, उस पर इलाज का असर नहीं हुआ और सोमवार दोपहर करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई.

कोविलपट्टी वेस्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस ने हत्या के संबंध में गहन जांच शुरू कर दी है. लड़की के परिवार वालों और रिश्तेदारों से अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है.

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