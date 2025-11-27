ETV Bharat / bharat

जम्मू में संदिग्ध टेरर केस में टीनएजर गिरफ्तार, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ कश्मीर घाटी में रेड

एक पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि टीनएजर विदेशी नंबरों के कॉन्टैक्ट में था और उसे ऑनलाइन रेडिकलाइज किया जा रहा था.

Teenager Arrested In Jammu
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
जम्मू/श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को एक टेरर केस में 19 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया, जबकि बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ कश्मीर घाटी में रेड की गई.

आज जारी एक बयान में SP सिटी साउथ जम्मू अजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने टीनएजर को गिरफ्तार किया है. यह मूल रूप से रियासी जिले का रहने वाला है. और अभी बठिंडी इलाके में रह रहा है. यह पुलिस स्टेशन बाहु फोर्ट में दर्ज FIR नंबर 331/2025 u/s 113(3) BNS में मुख्य सस्पेक्ट है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी को ऑनलाइन रेडिकलाइज किया जा रहा था और वह कथित तौर पर एक टेरर एक्ट को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था. “यह भी पता चला है कि वह पाकिस्तान और दूसरे देशों के कुछ नंबरों से मोबाइल फोन पर टच में था.”

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध के डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं, और उनकी जांच और एनालिसिस किया जा रहा है. आरोपी से डिटेल में पूछताछ और पूरी जांच चल रही है. इस बीच, जम्मू और कश्मीर ने बैन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ घाटी के कई जिलों में रेड की.

एक पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कहा, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में, जिला पुलिस ने चदूरा, सोइबुघ और बीरवाह जैसे इलाकों में JEI से जुड़े घरों और इंस्टिट्यूट में सर्च और रेड शुरू की. उन्होंने कहा कि सर्च इस पक्की इंटेलिजेंस के आधार पर की गई कि JEI के कुछ सदस्य एंटी-नेशनल एक्टिविटी में शामिल हैं.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “कानून के हिसाब से तलाशी ली गई. तलाशी टीम में पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस टीमें और लोकल नंबरदार शामिल थे. JeI से जुड़े सदस्यों और संस्थानों के घरों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए.”

“यह ऑपरेशन प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के टेरर इकोसिस्टम और अलगाववादी प्रोपेगैंडा को खत्म करने के लिए किया गया था. ऐसे ऑपरेशन के जरिए बडगाम पुलिस जिले में शांति और टेरर-फ्री माहौल बनाने और पक्का करने के अपने वादे को दोहराती है.” इसी तरह की छापेमारी दक्षिण कश्मीर के शोपियां, कुपवाड़ा और अनंतनाग जैसे दूसरे ज़िलों में भी की गई.

