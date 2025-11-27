ETV Bharat / bharat

जम्मू में संदिग्ध टेरर केस में टीनएजर गिरफ्तार, जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ कश्मीर घाटी में रेड

जम्मू/श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को एक टेरर केस में 19 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया, जबकि बैन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ कश्मीर घाटी में रेड की गई.

आज जारी एक बयान में SP सिटी साउथ जम्मू अजय शर्मा ने कहा कि पुलिस ने टीनएजर को गिरफ्तार किया है. यह मूल रूप से रियासी जिले का रहने वाला है. और अभी बठिंडी इलाके में रह रहा है. यह पुलिस स्टेशन बाहु फोर्ट में दर्ज FIR नंबर 331/2025 u/s 113(3) BNS में मुख्य सस्पेक्ट है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी को ऑनलाइन रेडिकलाइज किया जा रहा था और वह कथित तौर पर एक टेरर एक्ट को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था. “यह भी पता चला है कि वह पाकिस्तान और दूसरे देशों के कुछ नंबरों से मोबाइल फोन पर टच में था.”

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध के डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं, और उनकी जांच और एनालिसिस किया जा रहा है. आरोपी से डिटेल में पूछताछ और पूरी जांच चल रही है. इस बीच, जम्मू और कश्मीर ने बैन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ घाटी के कई जिलों में रेड की.