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गाजियाबाद: खोड़ा कॉलोनी हत्याकांड में तीन गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात, हालात अब भी तनावपूर्ण

खोड़ा थाना क्षेत्र में चाकुओं से गोदकर किशोर की हत्या ( Etv Bharat )