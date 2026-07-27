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घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा, परिवार ने किया संग्रहालय नहीं भेजने का फैसला

दरअसल, बीते दिनों छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की टीम स्वर्गीय तीजन बाई के ऐतिहासिक तंबूरे को संग्रहालय में संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके निवास पहुंची थी. संस्कृति विभाग की टीम ने जब उनको बताया कि वो चाहते हैं कि तंबूरा संग्रहालय में रखा जाए, तब तीजन बाई के परिवार ने बड़ी विनम्रता के साथ इसे सरकार को देने से इनकार कर दिया.

दुर्ग: पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजन बाई की अमूल्य धरोहर उनका 'तंबूरा' परिवार के पास ही रहेगा. पहले ये खबर थी कि सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का तंबूरा संग्रहालय में रखा जाएगा. तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख ने साफ कर दिया है कि उनकी मां (सास) का ऐतिहासिक तंबूरा दुर्ग के ग्राम गनियारी स्थित उनके कौशल्या निवास में ही सुरक्षित रखा जाएगा. सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन 5 जुलाई 2026 को रायपुर में एम्स में हुआ था.

तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख ने कहा, ''यह तंबूरा महज एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि तीजन बाई के संघर्ष, साधना और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली उनकी गौरवशाली यात्रा का जीवंत प्रतीक है.'' परिवार ने बताया, ''तीजन बाई के पोते सूरज पंडवानी गायन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. ऐसे में परिवार चाहता है कि दादी की कला और उनकी यादों से जुड़ा यह तंबूरा घर में ही रहे.''

घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा (ETV Bharat)

तंबूरा नहीं देने का कारण यह है कि वो मां की सबसे प्रिय निशानी है. हम चाहते हैं कि वो निशानी हमारे पास ही रहे. तंबूरा नहीं रहेगा तो मेरा घर सूना हो जाएगा. तंबूरा देखते हैं तो हमें मां की याद आती है. दादी की याद में उनका पोता पंडवानी गाता है. हम चाहते हैं कि पोता उस रास्ते पर आगे बढ़े जिस रास्ते पर मां ने देश और दुनिया में नाम कमाया. पोते को तंबूरे से प्रेरणा मिले इसके लिए हम चाहते हैं कि तंबूरा घर में ही रहे: वेणु देशमुख, स्वर्गीय तीजन बाई की बहू

डुप्लिकेट तंबूरे को रखने की दी सलाह

परिवार ने संस्कृति विभाग को तीजन बाई के तंबूरे जैसा ही डुप्लीकेट तंबूरा बनाकर संग्रहालय में रखने की सलाह दी है. तीजन बाई के परिजनों ने बताया कि गनियारी स्थित कौशल्या निवास में एक छोटा संग्रहालय भी विकसित किया जाएगा. जहांं तीजन बाई की साड़ियां, पारंपरिक आभूषण, ऐतिहासिक तंबूरा और उनसे जुड़े अन्य स्मृति चिन्ह सुरक्षित रखे जाएंगे. परिवार का कहना है कि जब लोग यहां आएंगे तो तीजन बाई के घर में ही उनको ये ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलेगा. उनकी ये धरोहर उनके संघर्ष और सम्मान की प्रेरणादायी कहानी लोगों को सुनाएगी.



पंडवानी लोकगाथा को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया

लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के दिए गए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और बाद में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया. इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए.

घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा (ETV Bharat)

विदेशों में लहराया पंडवानी का परचम

पंडवानी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन बाई का प्रदर्शन दुनियाभर में लोकप्रिय हुआ. 1980 में तीजन बाई ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरीशस की यात्रा भी की.

घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा (ETV Bharat)

घर में रहेगा तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा (ETV Bharat)

तीजनबाई को मिले सम्मान

तीजन बाई को साल 1988 में पद्मश्री सम्मान मिला.

1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गईं.

2007 में उन्हें नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया गया.

2017 में खैरागढ़ संगीत विवि से डी लिट की मानद उपाधि दी गई.

साल 2019 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया.

तीजनबाई को 4 डी लिट उपाधी मिले, साथ ही उन्हें जापान में फुकोका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.

स्वर्गीय तीजन बाई से जुड़ी बातें

तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अटारी गांव में हुआ.

उनका जन्म लोकपर्व तीज के दिन हुआ था, इसलिए उनके माता-पिता ने उनका नाम तीजन रखा.

तीजन बाई का बचपन अत्यंत गरीबी और अभावों में बीता.

पशु-पक्षियों की आवाजें, मां के लोकगीत और पिता की बांसुरी ने उनके भीतर संगीत के प्रति गहरा लगाव पैदा किया.

13 वर्ष की आयु में उन्होंने चंदखुरी गांव के सतीचौरा चौक में अपना पहला सार्वजनिक मंचन किया.

भोपाल के भारत भवन में प्रस्तुति के दौरान प्रसिद्ध रंगकर्मी उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति का अवसर दिलाया.

तीजन बाई ने साक्षरता, महिला अधिकार और लोककला संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए.

संघर्ष, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा के बल पर तीजन बाई ने पंडवानी को विश्व मंच तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

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