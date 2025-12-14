ETV Bharat / bharat

टेक्नोलॉजी को न्याय का सेवक बने रहना चाहिए: चीफ जस्टिस सूर्यकांत

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ज्यूडिशियल स्ट्रक्चर के हर लेवल पर रुकावट डालते हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (IANS)
December 14, 2025

कटक (ओडिशा): भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि टेक्नोलॉजी को इंसानी फैसले के लिए बढ़ाना चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए. वह यहां 'आम आदमी के लिए न्याय पक्का करना: मुकदमे की लागत और देरी कम करने की स्ट्रेटेजी' को लेकर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "अदालतों में पेंडिंग केस ट्रायल कोर्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक, ज्यूडिशियल स्ट्रक्चर के हर लेवल पर रुकावट डालते हैं और जब ऊपर कोई रुकावट होती है, तो नीचे दबाव और बढ़ जाता है."

'टेक्नोलॉजी की अपनी परछाईं होती है'
उन्होंने पेंडिंग केस कम करने के लिए ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्याप्त अदालत के बिना, सबसे ईमानदार ज्यूडिशियल सिस्टम भी लॉजिस्टिक स्ट्रेस में खत्म हो जाएगा." जस्टिस कांत ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी बहुत काम आई. हालांकि, कोई भी यह नहीं भूल सकता कि टेक्नोलॉजी की अपनी परछाईं होती है.

'टेक्नोलॉजी को न्याय का सेवक बने रहना चाहिए'
CJI ने कहा, "डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट के जमाने में कोर्ट भोली-भाली उम्मीद नहीं रख सकते... ऐसा रिफॉर्म जो गरीबों, बुज़ुर्गों या डिजिटल रूप से अनजान लोगों को बाहर रखता है, वह बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं है, बल्कि पीछे की ओर ले जाता है. इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि टेक्नोलॉजी को न्याय का सेवक बने रहना चाहिए, उसका सब्स्टीट्यूट नहीं. इसे इंसानी फैसले में बढ़ाना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए."

उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम जहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और ज्यूडिशियरी तालमेल से नहीं चलते, वह उस ट्राइसाइकिल जैसा है जिसका एक पहिया नहीं है. कानून का राज बैलेंस नहीं कर सकता, आगे बढ़ना तो दूर की बात है.

'कानून बनाए जा सकते हैं'
उन्होंने आगे कहा, "इसके नतीजे बहुत बुरे हैं -- कानून बनाए जा सकते हैं, अपराध दर्ज किए जा सकते हैं, यहां तक कि आजादी भी कम की जा सकती है, फिर भी समय पर ट्रायल, जिसे देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है. नागरिक भी इस चीज का इंतजार कर रहा है जो न्याय का वादा पूरा करती है." इस इवेंट में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हरीश टंडन और पूरे भारत के हाई कोर्ट के जजों के अलावा एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य भी शामिल हुए.

