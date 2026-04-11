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टेक्नोलॉजी अब संवैधानिक साधन बन गई है: CJI सूर्यकांत

सीजेआई सूर्यकांत ने 'न्यायिक प्रक्रिया के पुनर्गठन और डिजिटल परिवर्तन' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया.

Making justice seamless, transparent, and available to all CJI on natively digital ecosystem
सीजेआई सूर्यकांत (File/ PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 8:14 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि तकनीक अब केवल प्रशासनिक सुविधा का साधन नहीं रही, बल्कि एक संवैधानिक साधन बन गई है—जो कानून के समक्ष समानता को मजबूत करती है, न्याय तक पहुंच को बढ़ाती है और न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से ऊपर उठने में मदद करती है.

सीजेआई 'न्यायिक प्रक्रिया के पुनर्गठन और डिजिटल परिवर्तन' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जितिन प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश शामिल हुए.

सीजेआई ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर अदालत एक 'एकीकृत डिजिटल कोर्ट' के रूप में काम करे. ये अदालतें न केवल हाइब्रिड सुनवाई (आमने-सामने और ऑनलाइन) की सुविधाओं से लैस हों, बल्कि पूरी तरह से कागज रहित (paperless) होकर काम करने में भी सक्षम हों. तकनीक अब एक संवैधानिक साधन बन चुकी है."

उन्होंने आगे कहा, 'अब यह केवल प्रशासनिक सुविधा की बात नहीं है; बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष समानता को मजबूत करती है, न्याय तक पहुंच बढ़ाती है और न्यायपालिका को प्रक्रिया की जटिलताओं से ऊपर उठने में मदद करती है."

सीजेआई ने कहा, "उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हमारा व्यापक दृष्टिकोण एक ऐसे 'नेटिवली डिजिटल' (natively digital) पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जहां न्याय कोई ऐसी जगह न हो जहां किसी को जाना पड़े, बल्कि एक ऐसी सेवा हो जो सुगम, पारदर्शी और हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो."

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब यह केवल भविष्य का एक सपना नहीं रह गया है, बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि ई-कमेटी सक्रिय रूप से एक ऐसा 'डिजिटल आधार' (digital bedrock) तैयार कर रही है, जिससे तकनीक किसी भी मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक मदद कर सके और न्याय प्रणाली से जुड़े हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ सके.

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी न्याय प्रणाली के मूल में एक सीधा लेकिन स्थायी वादा होता है: हर व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थिति या साधन कुछ भी हों, उसे निष्पक्ष, समय पर और प्रभावी ढंग से न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली में सुधार का आकलन इस बात से होता है कि नागरिकों, वकीलों और अन्य संबंधित पक्षों को इससे कितना सार्थक लाभ मिलता है.

भारत जैसे सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं वाले देश में डिजिटलीकरण की सफलता के लिए इसे वास्तविक सुलभता के साथ जोड़ना अनिवार्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में 2,331 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा, "ये केंद्र केस की स्थिति जानने में मदद करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं और उन लोगों को सहारा प्रदान करते हैं जिन्हें डिजिटल सिस्टम चलाने में कठिनाई हो सकती है. मुझे पूरा विश्वास है कि इन पहलों से यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल न्याय तक पहुंच किसी व्यक्ति की संपत्ति या भाषाई ज्ञान पर निर्भर न हो. तकनीक को शारीरिक और आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठना चाहिए, और यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए."

सीजेआई ने आगे कहा कि ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण, जिसे केंद्र सरकार से 7,210 करोड़ रुपये का बजट मिला है, इस पूरे अभियान को एक नई और निर्णायक दिशा देने के लिए बनाया गया है. इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटलीकरण के लाभ को देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा किए गए बदलावों ने एक नई तरह की व्यवस्था की शुरुआत की है.

सीजेआई ने नेशनल जूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के रूप में किए गए ढांचागत सुधारों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह शायद किसी भी लोकतंत्र द्वारा अपनी न्याय प्रणाली के लिए बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण पारदर्शिता और निगरानी उपकरण है, जिससे वास्तविक-समय में 4.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों पर नजर रखना संभव हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने घोषणा की कि 'डिजिटल कोर्ट 2.1' (Digital Courts 2.1) की पायलट टेस्टिंग चल रही है. यह कमेटी देश की सभी अदालतों को डिजिटल रूप से जोड़ने और न्याय व्यवस्था को तकनीक से लैस करने का काम करती है. जस्टिस नाथ ने बताया कि अदालती कार्यवाही में एकरूपता और मर्यादा बनाए रखने के लिए यह नया सिस्टम जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह पहल जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी और इससे हमारी डिजिटल क्षमताओं में और सुधार तथा एकरूपता आएगी.

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