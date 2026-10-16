SPECIAL: कभी गलियों की रौनक थी फिरकी, अब मोबाइल की चमक में खो गया बचपन, कारीगरों के लिए बनी चुनौती
कभी हवा के संग घूमती थीं खुशियां, अब बचपन की फिरकी गुम होती जा रही है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 4:55 PM IST
रांची. एक दौर था, जब मेले में खिलौनों की दुकान सजते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते थे. रंग-बिरंगी फिरकी, लकड़ी की गाड़ी और हाथों से बने छोटे-छोटे खिलौने उनके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होते थे. दुर्गा पूजा के मेले से खरीदा गया खिलौना दीपावली और छठ तक बच्चों के खेल का साथी बना रहता था. फिरकी हाथ में लेकर बच्चे गलियों में दौड़ते, हवा के साथ उसके घूमते पंखों को निहारते और अपनी छोटी-सी दुनिया में खुशियां तलाशते थे.
तकनीक के साथ वक्त बदला, बाजार बदला और बचपन के खेलने का अंदाज भी बदल गया. आज मोबाइल, वीडियो गेम और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की चमक के बीच पारंपरिक फिरकी की रंगत फीकी पड़ती जा रही है. कभी मेलों की पहचान रहने वाला यह खिलौना अब धीरे-धीरे गुमनामी की ओर बढ़ रहा है.
साहिबगंज से रांची तक उम्मीद की फिरकी
पारंपरिक खिलौनों की घटती मांग के बावजूद इस कला से जुड़े कारीगरों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. हर साल साहिबगंज से खिलौने बेचने वाले विक्रेता रांची पहुंचते हैं. वे केवल बाजार से खरीदे खिलौने बेचने नहीं आते, बल्कि अपने हाथों से तैयार किए गए पारंपरिक खिलौनों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं.
इन खिलौनों के पीछे उनकी मेहनत, हुनर और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा जुड़ी है. कागज, बांस और दूसरी साधारण सामग्रियों से तैयार होने वाली फिरकी देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसे बनाने में कारीगरी और धैर्य की जरूरत होती है. कारीगरों के लिए यह महज खिलौना नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और पारंपरिक हुनर का आधार भी है.
साहिबगंज में आज भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक खिलौने तैयार किए जाते हैं. यहां के कारीगर हर साल इन खिलौनों को बनाकर बाजार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. उन्हें उम्मीद रहती है कि मेले में आने वाले लोग उनके बनाए खिलौनों को पसंद करेंगे और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा. हालांकि, बदलती पसंद और बाजार में आधुनिक खिलौनों की भरमार ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
चाइनीज खिलौनों की चमक के आगे फीकी पड़ी फिरकी
आज बाजार में रंग-बिरंगी रोशनी वाले खिलौने, बैटरी से चलने वाली कारें, रिमोट कंट्रोल से संचालित गाड़ियां और तरह-तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बच्चों को आकर्षित करते हैं. कम उम्र से ही मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के संपर्क में आने के कारण बच्चों की पसंद भी तेजी से बदली है. ऐसे में हाथों से बनाई जाने वाली पारंपरिक फिरकी के लिए बाजार में जगह बनाना आसान नहीं रह गया है.
चीनी खिलौनों की उपलब्धता ने भी पारंपरिक खिलौना कारोबार की प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है. आकर्षक रंग, आधुनिक डिजाइन और नए-नए फीचर वाले खिलौनों के बीच फिरकी जैसी साधारण चीजों को ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. इसका असर उन छोटे कारीगरों पर पड़ता है, जिनके पास न तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा है और न ही आधुनिक बाजार में अपने उत्पादों को प्रचारित करने के पर्याप्त साधन.
बदलते बचपन के साथ सिमटती खेल की दुनिया
फिरकी का गुम होना केवल बाजार में एक खिलौने की मांग कम होने की कहानी नहीं है. यह बच्चों के बचपन में आए बदलाव की भी तस्वीर है. पहले खेल के लिए किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं होती थी. मिट्टी के मैदान, खुली सड़कें, गलियां और मेले ही बच्चों की दुनिया हुआ करते थे. हवा में फिरकी घुमाते हुए दौड़ना, दोस्तों के साथ खेलना और छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ़ना उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था.
अब मनोरंजन के साधन घरों के भीतर और मोबाइल की स्क्रीन तक सिमटते जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने सुविधाएं जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन पारंपरिक खेलों और खिलौनों से बच्चों का जुड़ाव कम हुआ है. शहरीकरण के कारण खुले स्थानों की कमी ने भी ऐसे खेलों को प्रभावित किया है. जिनमें बच्चों को खुलकर दौड़ने और खेलने का अवसर मिलता था.
खिलौने के साथ जुड़ी है एक पूरी परंपरा
फिरकी की सबसे बड़ी खासियत उसकी सादगी है. इसमें न बैटरी की जरूरत होती है, न बिजली की और न ही किसी तकनीकी सुविधा की. हवा के सहारे घूमती इसकी रंगीन पंखुड़ियां बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाती है. यही सादगी इसे दूसरे खिलौनों से अलग बनाती है. इसके निर्माण से जुड़े कारीगरों के लिए हर बिकने वाली फिरकी उनकी मेहनत का सम्मान भी है.
साहिबगंज से रांची आने वाले विक्रेता आज भी इसी उम्मीद में मेले और बाजारों में अपनी दुकान लगाते हैं कि लोग पारंपरिक खिलौनों को याद रखेंगे. उनके सामने चुनौती केवल खिलौने बेचने की नहीं, बल्कि उस कला और परंपरा को बचाए रखने की भी है. जिसे आधुनिक बाजार की दौड़ में पीछे छोड़ दिया जा रहा है.
बदलते समय के साथ नए खिलौनों और तकनीक का आना स्वाभाविक है, लेकिन पुरानी चीजों को पूरी तरह भुला देना जरूरी नहीं. फिरकी को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि मेले, स्थानीय बाजार और लोग पारंपरिक खिलौनों को भी जगह दें. आखिर, कभी हवा के साथ घूमती फिरकी केवल बच्चों का मनोरंजन नहीं करती थी, बल्कि उनकी छोटी-सी दुनिया में खुशियों के रंग भी भरती थी. आज जरूरत है कि उस घूमती फिरकी के साथ जुड़ी बचपन की यादों और कारीगरों के हुनर को भी गुम होने से बचाया जाए.
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