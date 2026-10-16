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SPECIAL: कभी गलियों की रौनक थी फिरकी, अब मोबाइल की चमक में खो गया बचपन, कारीगरों के लिए बनी चुनौती

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

रांची. एक दौर था, जब मेले में खिलौनों की दुकान सजते ही बच्चों के चेहरे खिल उठते थे. रंग-बिरंगी फिरकी, लकड़ी की गाड़ी और हाथों से बने छोटे-छोटे खिलौने उनके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होते थे. दुर्गा पूजा के मेले से खरीदा गया खिलौना दीपावली और छठ तक बच्चों के खेल का साथी बना रहता था. फिरकी हाथ में लेकर बच्चे गलियों में दौड़ते, हवा के साथ उसके घूमते पंखों को निहारते और अपनी छोटी-सी दुनिया में खुशियां तलाशते थे.

तकनीक के साथ वक्त बदला, बाजार बदला और बचपन के खेलने का अंदाज भी बदल गया. आज मोबाइल, वीडियो गेम और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की चमक के बीच पारंपरिक फिरकी की रंगत फीकी पड़ती जा रही है. कभी मेलों की पहचान रहने वाला यह खिलौना अब धीरे-धीरे गुमनामी की ओर बढ़ रहा है.