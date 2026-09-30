पिथौरागढ़: बर्फबारी में चीन सीमा के पास सड़क का सर्वे करने की गई टीम फंसी, ITBP रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी
सर्वे टीमें बीते पांच दिनों से बर्फबारी के कारण ओल्ड दुंग में फंसी हुई हैं. फिलहाल सेना ने टीम को शरण दे रखी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 3:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारत-चीन सीमा से सटे इलाके ओल्ड दुंग में सड़क सर्वे के लिए गई चार सदस्य टीम भारी बर्फबारी के कारण फंस गई है, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. चार सदस्य टीम बीती 25 सितंबर से वहां फंसी हुई है. फिलहाल उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन टीम समय से नीचे नहीं आ पाई है.
ओल्ड दुंग में बर्फ की चादर बनी बाध: मुनस्यारी तहसील मुख्यालय से करीब 74 किलोमीटर दूर भारत-चीन दुंग से टोपीढुंगा मार्ग के निरीक्षण के लिए वन विभाग के कर्मचारी रमेश सिंह राणा, बीआरओ कर्मचारी और दो पोर्टर उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहुंचे थे. 25 सितंबर को अचानक मौसम खराब होने के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई. लगातार बर्फ गिरने से रास्ता बंद हो गया और चारों लोग ओल्ड दुंग इलाके में ही फंसकर रह गए, तभी से टीम को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे है.
ITBP ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन: फंसी हुई सर्वे टीम को मुनस्यारी तक सुरक्षित लाने के लिए ITBP ने अब रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है. ITBP मिलम पोस्ट के अधिकारियों के मुताबिक दुंग और मिलम दोनों छोर से जवान भारी बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में जुटे हैं. जवान बर्फ काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर रहे हैं. ताकि ओल्ड दुंग में फंसी टीम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
खराब मौसम और जमा बर्फ बड़ी चुनौती: ऊंचाई वाले इलाके में लगातार खराब मौसम और जमा बर्फ के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. वन क्षेत्राधिकारी लवराज सिंह पांगती के कि माने तो ओल्ड दुंग में सेना के जवानों ने फंसे लोगों के रहने खाने और पानी की व्यवस्था की है. फिलहाल सेना की ओर से टीम के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. दूसरी तरफ ITBP जवान रास्ता खोलने में जुटे हैं ताकि मौसम में सुधार और मार्ग खुलने के बाद टीम को सुरक्षित तरीके से नीचे लाया जा सके.
चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF की मुस्तैदी: उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर SDRF ने मोर्चा संभाला हुआ है. 29 सितंबर को गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीड़बासा हेलीपैड के पास स्थित स्लाइडिंग जोन में लगातार यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए SDRF की टीम तैनात रही.
🚨 केदारनाथ धाम पैदल मार्ग एवं यात्रा अपडेट।— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) September 29, 2026
📍 गौरीकुण्ड से तकरीबन 2.5 किमी ऊपर चीरवासा क्षेत्रान्तर्गत (जहां पूर्व में केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग अवरुद्ध हुआ था) वर्तमान में श्रद्धालुओं की आवाजाही पुलिस, SDRF एवं प्रशासनिक टीमों की मौजूदगी में सुरक्षित रूप से कराई जा रही है।… pic.twitter.com/DxOpgkQ3DF
सोनप्रयाग पोस्ट से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में जवानों ने लैंडस्लाइड प्रभावित हिस्से में मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कराया. SDRF के मुताबिक अभियान के दौरान करीब 9 हजार यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चीड़बासा स्लाइडिंग जोन के आरपार कराया गया. प्रभावित रास्ते और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जवानों ने यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर बनाए रखी. इससे पहले भी चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए SDRF की ओर से लगातार राहत और रेस्क्यू अभियान चलाया जाता रहा है.
लापता पांच ट्रैकर्स से हुआ संपर्क: रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ-बासुकीताल ट्रैक रूट पर गए पांच ट्रैकरों के लापता होने का मामला भी सामने आया था. सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) रुद्रप्रयाग ने पुलिस नियंत्रण कक्ष और वन विभाग से समन्वय स्थापित कर ट्रैकिंग दल के संबंध में जानकारी जुटाई. हालांकि, बुधवार को सभी पांचों ट्रैकरों से उनके परिजनों का संपर्क हो गया और सभी के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई.
जानकारी के अनुसार, यशवंत सिंह चौहान ने डीईओसी रुद्रप्रयाग को सूचना दी थी कि उनके भाई प्रवेश चौहान 25 सितंबर को पांच अन्य साथियों के साथ केदारनाथ-बासुकीताल ट्रैक पर गए थे. दल की आगे ऑडिन कोल ट्रैक के रास्ते गंगोत्री जाने की योजना थी. इसके बाद परिजनों का ट्रैकिंग दल से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी.
सूचना मिलने पर डीईओसी ने तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग और प्रभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को अवगत कराया. साथ ही 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार व रुद्रप्रयाग से समन्वय कर ट्रैकिंग दल के सदस्यों के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई गई. दल में प्रवेश चौहान, फोरेस्टर वन विभाग उत्तरकाशी, अमित फर्सवाण, नवीन रावत, विवेक व संजय सिंह रावत शामिल थे. सभी रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित बताए गए हैं.
बुधवार 30 सितंबर को सुबह 11:45 बजे डीईओसी रुद्रप्रयाग ने सूचना देने वाले यशवंत चौहान से दोबारा संपर्क किया. उन्होंने बताया कि सभी पांचों ट्रैकरों से संपर्क स्थापित हो गया है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. ट्रैकिंग दल गंगी-घुत्तू, टिहरी की ओर से निकल गया है. इसके साथ ही परिजनों और प्रशासन ने राहत की सांस ली.
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