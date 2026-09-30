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पिथौरागढ़: बर्फबारी में चीन सीमा के पास सड़क का सर्वे करने की गई टीम फंसी, ITBP रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी

पिथौरागढ़ में बर्फबारी (फाइल फोटो) ( Photo courtesy - Local villagers )

देहरादून: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारत-चीन सीमा से सटे इलाके ओल्ड दुंग में सड़क सर्वे के लिए गई चार सदस्य टीम भारी बर्फबारी के कारण फंस गई है, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. चार सदस्य टीम बीती 25 सितंबर से वहां फंसी हुई है. फिलहाल उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन टीम समय से नीचे नहीं आ पाई है.