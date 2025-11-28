ETV Bharat / bharat

IND vs SA ODI: टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा- हमारी रणनीति तैयार, बड़े खिलाड़ी बदलेंगे मैच का रुख

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ( Etv Bharat )

रांची: 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम की तैयारियों का खुलासा किया. मोर्केल के बयान ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और उनका फोकस रणनीति को सही तरीके से उतारने पर है.

अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों पर टिका है भरोसा

मोर्ने मोर्केल ने कहा कि इंडिया के पास ऐसे दो बड़े खिलाड़ी हैं, जो मैच का रुख किसी भी समय बदलने की क्षमता रखते हैं. हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए लेकिन यह साफ संकेत दिया है कि टीम का भरोसा अपने अनुभवी और मैच विनर क्रिकेटरों पर पूरी तरह से टिका है. मोर्केल ने कहा प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ हमारी रणनीति पूरी तरह तैयार है. हमारे पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी हालात में मैच का पासा पलट सकते हैं. यहां का मौसम और पिच हमारे खेल के अनुकूल है और हम उसी के आधार पर अपनी बल्लेबाजी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे.

पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल (Etv bharat)

बेहतरीन रिदम में है भारत की बॉलिंग यूनिट: मोर्ने मोर्केल

उन्होंने आगे बताया कि टीम ने नेट्स में तेज और स्पिन, दोनों प्रकार के गेंदबाजों के खिलाफ अलग-अलग योजनाओं पर प्रैक्टिस की है. भारत की बॉलिंग यूनिट, इस समय बेहतरीन रिदम में है और मोर्केल का मानना है कि अगर शुरुआती ओवरों में विकेट मिलते हैं तो दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना आसान होगा.

वेदर और पिच पर भी बोले मोर्केल

मोर्ने मोर्केल ने रांची के मौसम को टीम के लिए फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा कि यहां का वेदर शुष्क है और गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है. मैच वाली पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही है. इसलिए टीम प्लानिंग उसी हिसाब से की गई है. पिच पर अच्छी उछाल है और मौसम साफ है, ऐसे में बल्लेबाज खुलकर खेल पाएंगे और हमें शुरू से ही सही टेम्पो में खेलना होगा.

टीम की तैयारी और खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा

मोर्ने मोर्केल ने बताया कि खिलाड़ी इस समय शानदार मानसिक स्थिति में हैं. प्रशिक्षण सत्र में बल्लेबाजों ने लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस की. साथ ही गेंदबाजों ने लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूत है लेकिन इंडिया की तैयारी और घरेलू परिस्थितियां टीम इंडिया को अतिरिक्त बढ़त देती हैं. मोर्केल का यह भी कहना था कि टीम संयमित खेलते हुए हर ओवर में दबाव बनाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी.