आईआईएम रांची में टीचिंग विद केसेज सेमिनार, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण
आईआईएम रांची में फैकल्टी सदस्यों के लिए दो दिवसीय सेमिनार की शुरुआत हुई है.
Published : June 2, 2026 at 1:59 PM IST
रांची:भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रांची में 2 और 3 जून 2026 को दो दिवसीय "टीचिंग विद केसेज" सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और केस-आधारित शिक्षण (Case-Based Teaching) तथा प्रतिभागी-केंद्रित शिक्षण पद्धति (Participant-Centred Learning) को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. विलिस एम. एमन्स मुख्य संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) के रूप में शामिल होंगे.
केस स्टडी आधारित अध्यापन पर जोर
यह सेमिनार आईआईएम रांची के संकाय सदस्यों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकों और केस स्टडी आधारित अध्यापन के विभिन्न पहलुओं की गहन जानकारी दी जाएगी. कार्यक्रम के दौरान प्रो. एमन्स शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें कक्षा में केस स्टडी के प्रभावी उपयोग, छात्रों के बीच सार्थक चर्चा को प्रोत्साहित करने की रणनीति और सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक, संवादात्मक और प्रभावशाली बनाने के तरीकों से अवगत कराएंगे.
आईआईएम रांची प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में आयोजित यह सेमिनार संस्थान के शिक्षकों को विश्वस्तरीय अनुभव और विशेषज्ञता से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा. संस्थान का मानना है कि इस कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का लाभ न केवल शिक्षकों को मिलेगा, बल्कि छात्रों के लिए भी अधिक प्रभावी और सहभागी शिक्षण वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी.
प्रो. विलिस एम. एमन्स शिक्षकों को देंगे जानकारी
प्रो. विलिस एम. एमन्स को केस मेथड टीचिंग के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विशेषज्ञों में गिना जाता है. वह वर्ष 2004 से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रतिष्ठित सी. रोलैंड क्रिस्टेंसन सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. इस केंद्र के माध्यम से वे शिक्षण उत्कृष्टता, नवाचार और प्रतिभागी-केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं. साथ ही दुनिया भर के शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अपनाने में सहयोग प्रदान करते हैं.
कौन हैं प्रो. विलिस एम. एमन्स
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जुड़ने से पहले प्रो. एमन्स अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के मैकडोनफ स्कूल ऑफ बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे. उत्कृष्ट शिक्षण के लिए उन्हें वर्ष 2003 में विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित ग्रेजुएट टीचिंग अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ था. इसके अलावा उन्होंने विभिन्न कॉरपोरेट संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों के साथ व्यावसायिक रणनीति एवं नीति निर्धारण से जुड़े विषयों पर व्यापक स्तर पर कार्य किया है.
आईआईएम रांची में आयोजित यह दो दिवसीय सेमिनार प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाया जा सकेगा.
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