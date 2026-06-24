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जंतर-मंतर पर शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जुटे शिक्षक, बोले- शिक्षा बचाने के लिए संघर्ष जरूरी

कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ( ETV Bharat )

प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को अक्सर यह विश्वास दिलाया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने वाले छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन NEET पेपर लीक जैसी घटनाओं और लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों ने इस सोच को बदलना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि जब छात्रों का भरोसा टूटता है तब उन्हें समझ आता है कि परीक्षा की शुचिता, बेहतर नीतियों और मजबूत सार्वजनिक शिक्षा की मांग क्यों जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 89 परीक्षाओं के लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है.

आज बड़ी संख्या में ऐसे युवा आंदोलन से जुड़े हैं, जिन्हें अब तक यह बताया जाता रहा कि सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले छात्र और शिक्षक केवल राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों को हमेशा यह समझाया गया कि केवल पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है. उन्होंने कहा कि एक बेहतर समाज बनाने का सपना और अपनी पढ़ाई में मेहनत करना दोनों साथ-साथ चलते हैं. एक अच्छा शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष भी करता है.

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में शिक्षकों, शिक्षाविदों और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं. वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र से जुड़े सवालों पर युवाओं को आगे आकर आवाज उठानी होगी. उन्होंने परीक्षा लीक, सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर भी सवाल उठाए.

NEP और स्कूल बंद होने पर उठाए सवाल:

प्रोफेसर आभा देव हबीब ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आधार है. उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ती है. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की आलोचना करते हुए कहा कि जब 2019 में इसका मसौदा सामने आया था तब स्कूलों के विलय की बात कही गई थी, लेकिन इसके पीछे कोई स्पष्ट आंकड़े या तर्क नहीं दिए गए थे.

आभा देव हबीब ने कहा कि

आज स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और लाखों छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका सबसे अधिक असर गरीब परिवारों, ग्रामीण इलाकों और लड़कियों की शिक्षा पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते व्यावसायीकरण से समान अवसरों की अवधारणा कमजोर हो रही है और इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत है.

परीक्षा व्यवस्था युवाओं के लिए परेशानी का कारण बनी:

अभिनय शर्मा ने परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छात्रों को उन पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फीस देनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षा में 20 से 30 सवाल तक गलत निकलते हैं तो छात्रों को हर प्रश्न के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है. इससे विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. अभिनय शर्मा ने कहा कि देश का युवा मेहनत करके सेना, पुलिस, CISF और अन्य सरकारी सेवाओं में जाना चाहता है, लेकिन व्यवस्था की खामियों और पारदर्शिता की कमी के कारण उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया मिलनी चाहिए जिससे उनकी मेहनत का सही सम्मान हो सके.

कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में अभिनय शर्मा (ETV Bharat)

वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे केवल छात्रों या शिक्षकों के नहीं बल्कि पूरे समाज के मुद्दे हैं. उन्होंने युवाओं से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया.





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