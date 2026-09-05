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शिक्षक दिवस: संस्कृत को सम्मान दिलाने के लिए घर को बना दिया गुरुकुल, डॉ पुष्पा दीक्षित के संघर्ष की कहानी

संस्कारधानी के इस पाणिनीय शोध संस्थान में संस्कृत सीखने आने वाले विद्यार्थियों की उम्र और पृष्ठभूमि भी खास है. यहां स्कूली बच्चों के साथ बीटेक, एमटेक और पीएचडी कर चुके युवा भी संस्कृत पढ़ रहे हैं. कोई अपनी पढ़ाई के साथ संस्कृत सीख रहा है, तो कोई भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के उद्देश्य से यहां पहुंचा है.

संस्कारधानी बिलासपुर में रहने वाली महिला शिक्षिका डॉ पुष्पा दीक्षित जॉब से रिटायर होने के बाद भी बच्चों को संस्कृत पढ़ा रही हैं. डॉ पुष्पा दीक्षित ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाकायदा घर को ही गुरुकुल बना दिया है. इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए कई छात्र पहुंचते हैं. सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि नेपाल और अमेरिका से भी यहां संस्कृत सीखने के लिए छात्र पहुंच रहे हैं.

बिलासपुर: नौकरी से रिटायर होने के बाद लोग आमतौर पर आराम की जिंदगी पोते-पोतियों और बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेवानिवृत होने के बाद भी अपने पेशे के माध्यम से समाज सेवा से जुड़े रहते हैं.

मैं मूलत: गुजरात से हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा अमेरिका से हो रही है. मुझे संस्कृत पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल के बारे में पता चला, जिसके बाद मैं यहां पहुंचा. अमेरिका में जो पढ़ाया जाता है वो और यहां जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है. संस्कृत सिर्फ विषय नहीं है बल्कि एक जीवन पद्ति है, जो जीवन और यथार्थ के करीब है: यथार्थ मकवाणा,शिष्य UK



जैसे हम अपनी मां के पास होते हैं, वैसे ही मां यहां हमारा ध्यान रखती हैं. यहां कोई बंदिश नहीं है, हम यहां बड़े आराम से कठिन समझे जाने वाले संस्कृत को सरलता से सीख रहे हैं: सुरज शिष्य,अमेठी



शिक्षा,आवास और भोजन सब कुछ यहां निशुल्क

इस संस्थान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों से पढ़ाई की फीस नहीं ली जाती. बाहर से आने वाले छात्रों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी निशुल्क की जाती है. यहां पढ़ाई का माहौल पारंपरिक गुरुकुल पद्धति से जुड़ा हुआ है, जहां संस्कृत के साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन मूल्यों की जानकारी दी जाती है और उसका महत्व बताया जाता है.

शिक्षक दिवस स्पेशल (ETV Bharat)

2 दशक से कर रहीं संस्कृत भाषा की सेवा

डॉ. पुष्पा दीक्षित पिछले करीब 26-27 वर्षों से पाणिनीय पद्धति के माध्यम से संस्कृत के प्रचार-प्रसार में जुटी हैं. उन्होंने अपने घर को ही संस्कृत की पाठशाला का रूप दे दिया. इस दौरान सैकड़ों विद्यार्थी उनके मार्गदर्शन में संस्कृत का अध्ययन कर चुके हैं.

बिलासपुर से विदेशों तक पहुंची संस्कृत की पाठशाला

संस्थान से जुड़े लोगों के मुताबिक, चीन, नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी सहित अलग-अलग देशों से आए युवाओं को भी डॉ. दीक्षित संस्कृत की शिक्षा दे चुकी हैं. कुल मिलाकर बिलासपुर की इस छोटी-सी पाठशाला की पहुंच देश की सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंच चुकी है. डॉ. पुष्पा दीक्षित संस्कृत व्याकरण और साहित्य से जुड़ी कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं. डॉ पुष्पा बताती हैं कि उनका उद्देश्य संस्कृत को केवल किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित रखना नहीं, बल्कि इसे लोगों के जीवन और नई पीढ़ी से जोड़ना है. शिक्षा के क्षेत्र में उनके दिए जा रहे योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है.

शिक्षक दिवस स्पेशल (ETV Bharat)

मेरा उद्देश्य छात्रों को सिर्फ पढ़ाना भर नहीं है. मेरा उद्देश्य है संस्कृत भाषा को किताबों से निकालकर लोगों के जीवन में उतारना और उसके महत्व को बताना. संस्कृत भाषा एक विचार की तरह है जिसका जितना फैलाव होगा उतना ही इसका विकास होगा: डॉ. पुष्पा दीक्षित, रिटायर संस्कृत शिक्षक

विदेशी छात्रों में बढ़ रहा संस्कृत के प्रति रुझान

संस्कारधानी में बने संस्कृत शिक्षण के इस गुरुकुल की पहचान तेजी से बढ़ती जा रही है. लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा को लेकर जो रुझान विदेशी छात्र दिखा रहे हैं, वैसा ही रुझान यहां के छात्रों में क्यों नहीं है, ये शोध का विषय है. डॉ. पुष्पा दीक्षित की यह पहल महज एक भाषा को जीवित रखने की कोशिश मात्र नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की उस विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है, जिसकी ओर आज दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोग आकर्षित हो रहे हैं.

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