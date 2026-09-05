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'घेर लेते थे नक्सली.. पुलिस खंगालती थी मोबाइल' बिहार के सरकारी शिक्षक की निडरता की कहानी है बेमिसाल

नक्सली आतंक और दुर्गम पहाड़ों के बीच बंदूक की नोक पर बच्चों को पढ़ाने वाले गया के निडर शिक्षक की अद्भुत कहानी. रिपोर्ट- सरताज अहमद

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गया के निडर शिक्षक की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 1:45 PM IST

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गया : "पहले दिन नक्सलियों को देख कर मुझे जीवन में अलग भय का अनुभव हुआ, पूरा शरीर कांप रहा था. नक्सली आराम से विद्यालय में बैठे थे और उनका संत्री गांव में लोगों के घरों में जाकर भोजन भेजने की व्यवस्था में लगा था." खौफ के साये में 24 सालों तक आमस पंचायत के भूपनगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक जितेंद्र कुमार ने अपने अनुभव ईटीवी भारत के साथ साझा किये हैं.

गया के निडर शिक्षक की कहानी

जितेंद्र कुमार आमस पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं. साल 2002 में कम वेतन पर बहाल हुए जितेंद्र बीते 24 सालों से पढ़ा रहे हैं. अब उनकी तनख्वाह बढ़ गई है और सुरक्षा का खतरा भी टल चुका है. मगर दो साल पहले तक वे दो पहाड़ों और जंगलों के रास्ते नक्सलियों की बंदूक की नोक पर लगातार स्कूल पहुंचते थे. नक्सलियों की प्रताड़ना भी उनके फौलादी इरादों को डगमगा नहीं सकी.

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जितेंद्र सर ने अपनी जिद से बदल दी गांव की तकदीर (ETV Bharat)

"परिवार के लोगों को जब यह सब बातों का पता चला तो उन्होंने मुझे दबाव दिया कि मैं विद्यालय से अपना तबादला करा लूं या फिर नौकरी छोड़ दूं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे गांव की स्थिति देखकर बेहद ही दुख होता था. देश की आजादी के वर्षों तक इस गांव का एक भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं था, विद्यालय तो था लेकिन यहां सिर्फ 4 -5 की संख्या में ही छात्र पढ़ने आते थे. कई बार घर में परिवार के लोगों से झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल था."- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

नक्सलियों का थ्री स्टार होटल

गया जिले में लगभग चार दशकों तक सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच खूनी संघर्ष चला. अब यह क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है. तब नक्सल बहुल "जनताना सरकार" वाले इलाकों में शिक्षक जाने से डरते थे. तबादला होने पर लोग नौकरी से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते थे. खासकर बरसात के मौसम में नक्सलियों के लिए ये विद्यालय ठहरने, सोने और खाने-पीने के लिए किसी थ्री स्टार होटल से कम नहीं थे.

काले पानी की सजा जैसा तबादला

आमस पंचायत के पूर्व मुखिया गुलाटी मांझी कहते हैं, घोर नक्सल प्रभावित आमस प्रखंड के भूपनगर गांव में कोई शिक्षक आने को तैयार नहीं होता था. गांव से पहले ही पहाड़ों और जंगलों में नक्सली आराम करते मिलते थे. साल 2000 के दशक में नक्सली खुलेआम पुलिस पर हमले, हत्या और लूटपाट करते थे. जिला पुलिस भी वहां जाने से डरती थी. ऐसे खौफनाक माहौल में नौकरी मिलते ही शिक्षक जितेंद्र कुमार बच्चों को पढ़ाने सीधे इस खांटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए. तब उस समय अगर शिक्षकों का तबादला नक्सल प्रभावित इलाकों में होता था तो वो उसे अपने लिए काला पानी की सजा के तौर पर मानते थे.

"उस समय सिर्फ नक्सलियों का ही डर नहीं था बल्कि विद्यालय तक पहुंचाने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था. हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ शिक्षकों को तो हकीकत में नक्सलियों ने बहुत परेशान किया. उन्हें प्रताड़ित किया जिसकी वजह से वो विद्यालय छोड़ कर चले गए लेकिन कुछ शिक्षक गांव के लोगों के समर्थन के कारण निडर हो कर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे."- गुलाटी मांझी, पूर्व मुखिया, आमस पंचायत

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आमस पंचायत के पूर्व मुखिया गुलाटी मांझी (ETV Bharat)

पहले ही दिन नक्सलियों से आमना-सामना

साल 2000 के दशक में कुछ शिक्षकों के कड़े संघर्ष से ही गांवों में शिक्षा की अलख जगी थी. उनमें जितेंद्र कुमार का नाम प्रमुख है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वे कहते हैं कि स्कूल पहुंचने के सीमित साधन और रास्ते की चुनौतियां आज भी हैं, पर अब जान का खतरा कम है. वे अपनी जॉइनिंग का पहला दिन याद करते हुए बताते हैं कि जिस दिन वे पहली बार विद्यालय पहुंचे, उसी दिन उनका सामना नक्सलियों से हो गया था.

नक्सलियों द्वारा की गई चेकिंग

जितेंद्र कुमार बताते हैं कि नक्सलियों की नजर पड़ते ही उन्होंने डांटकर मुझे वहीं होल्ड कर दिया. एक पल के लिए लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है. फिर सवाल पूछे जाने पर मैंने बताया कि मैं शिक्षक हूं और यहीं मेरी ड्यूटी लगी है. उन्होंने मेरा नाम, पता और आस-पड़ोस के कुछ लोगों के नाम पूछे. मेरी पूरी चेकिंग की गई और फिर गांव वालों को बुलाकर मेरी पहचान की पुष्टि कराई गई.

"लगभग 2 घंटे तक मुझसे पूछताछ की गई. मैं डर के मारे बोल नहीं पा रहा था. चूंकि मुझे गांव के मुखिया पहले से जानते थे, उन्होंने भी मेरे बारे में बताया तब जा कर मुझे विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई."- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

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स्कूल की गेट पर ताला लगाते शिक्षक जितेंद्र कुमार (ETV Bharat)

ग्रामीणों का मिला अटूट सहयोग

जितेंद्र कुमार कहते हैं कि गांव के लोगों ने न सिर्फ उस दिन बचाया, बल्कि जब भी नक्सली टॉर्चर करते, ग्रामीण हमेशा शिक्षक के समर्थन में खड़े हो जाते थे. कई बार नक्सली स्कूल की छुट्टी के बाद भी उन्हें तब तक जबरन बिठाए रखते, जब तक वे खुद गांव से चले नहीं जाते. शारीरिक मारपीट तो नहीं हुई, मगर शिक्षक को हर बार भारी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था.

छीन ली जाती थी मोटरसाइकिल

जितेंद्र कुमार आमस प्रखंड के रहने वाले हैं और उनका घर जीटी रोड से सटा है. घर से विद्यालय की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है. जब वे मोटरसाइकिल से स्कूल पहुंचते, तो नक्सली उनकी बाइक लेकर अपने काम पर चले जाते थे. मना करने पर उनका गुस्सा झेलना पड़ता था. बाद में उन्होंने बाइक में सिर्फ आने-जाने भर का पेट्रोल रखना शुरू किया, पर नक्सली उसे जंगल में ही छोड़ देते थे. तंग आकर उन्होंने बाइक लाना छोड़ दिया.

"मोटर साइकिल जीटी रोड पर खड़ा कर देते थे और वहां से लगभग 6 किमी पैदल चल कर विद्यालय पहुंचते थे. हालांकि कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने मुझे समझाया कि पैदल नहीं आएं. अगर आपके साथ अब ऐसा होता है तो वो नक्सलियों के सामने हम गांव वाले खड़े होंगे और गांव के लोगों ने ऐसा करके भी दिखाया."- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

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अक्सर नक्सली लूट लेते थे इनकी बाइक (ETV Bharat)

शिक्षक का अपहरण

भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी विद्यालय के एक शिक्षक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था. हालांकि बाद में वे मुक्त हो गए, पर डर के मारे वे कभी वापस इस गांव नहीं आए. विभाग ने उनका तबादला दूसरी जगह कर दिया. गांव की महिला सीता देवी कहती हैं कि 2020 तक जितेंद्र कुमार अकेले ही टिके रहे. नक्सलियों के डर से दूसरे शिक्षक ज्वाइन करते ही अगले दिन भाग जाते थे.

नक्सलियों के प्रयास को किया नाकाम

गांव की एक महिला सीता देवी कहती है कि वो पिछले 22 सालों से जितेंद्र कुमार को शिक्षक के रूप में देख रही हैं. अब तो विद्यालय में 3 शिक्षक हैं लेकिन एक समय 2020 तक ऐसा था कि यहां इनके (जितेंद्र कुमार) अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं था, जो यहां अगर आकर ज्वाइन करता भी था तो वो दूसरे दिन ही विद्यालय छोड़ देते थे, लेकिन गुरु जी जितेंद्र कुमार टिके रहे और उन्होंने अपनी मेहनत से गांव के बच्चों को शिक्षित किया. नक्सलियों का तो डर सब को था, गांव वाले भी उनसे डरते थे, नक्सली तो चाहते थे कि नक्सली संगठन बढ़े और उस के लिए लोग शिक्षा महत्व नहीं समझें.

"मेरा बेटा 5 वीं पास है और जितेंद्र कुमार से ही पढ़ा है. हालांकि तब दूसरी जगह जा कर आगे पढ़ाई संभव नहीं हो सकी. अब बेटा दूसरे राज्य में रह कर मजदूरी करता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस समय अगर जितेंद्र कुमार शिक्षक नहीं होते तो शायद 2000 से पहले जन्मे बच्चे आज नक्सली होते, वो मारे जाते या फिर जेल में होते. सर ने उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वैसे बच्चों को बाहर रह कर मजदूरी के लिए प्रेरित किया."- सीता देवी, स्थानीय महिला

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सीता देवी, ग्रामीण (ETV Bharat)

तब कोई नहीं था 8वीं पास

जितेंद्र कुमार बताते हैं कि 2003 में ज्वाइनिंग के समय संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव था. गांव में अत्यधिक गरीबी थी और शिक्षा के प्रति किसी की रुचि नहीं थी. काफी संघर्ष के बाद लोगों ने पढ़ाई का महत्व समझा. जब वे आए थे, तब पूरे गांव में एक भी व्यक्ति आठवीं पास नहीं था. पिछले 22 सालों में केवल 10 छात्र ही मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन पास कर पाए हैं.

"गांव में मेरे पढ़ाए हुए दो छात्रों ने सरकारी नौकरी भी प्राप्त की है. इनमें एक वन विभाग में है जबकि दूसरा रेलवे विभाग में कार्यरत है. गांव में प्राथमिक विद्यालय है जबकि मध्य विद्यालय पहाड़ से उतर कर दूसरे गांव में है. यहां से 4 किमी की दूरी हो जाती है, इसलिए छात्र आगे पढ़ने नहीं जाते हैं. अब कुछ संसाधन बढ़े हैं तो उनके पिता बाइक साइकिल से उन्हें स्कूल छोड़ते हैं."- जितेंद्र कुमार, शिक्षक

दुर्गम रास्ता और सुविधाएं गायब

विद्यालय के एक अन्य शिक्षक अनिल कुमार बताते हैं कि स्कूल पहुंचने के लिए छह किलोमीटर लंबा कच्ची, पथरीली, रेतीली मिट्टी और पहाड़ी जंगल का रास्ता पार करना पड़ता है. बरसात में समस्या और बढ़ जाती है. गांव का पानी भी फ्लोराइड युक्त है. सबसे बड़ी समस्या सड़क की है. यहां आकर लगता है कि आप दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं, क्योंकि यहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है.

"मैं यहां 2024 में आया हूं लेकिन दो सालों में ही काफी परेशान हुआ हूं. ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जितेंद्र कुमार ने कितना संघर्ष किया होगा. तब तो नक्सलियों का यहां क्षेत्र में वर्चस्व था. यहां के लोगों और सर से सुनता भी हूं कि किस तरह से उन्होंने नक्सलियों का सामना किया. वो शिक्षा की लौ जलाने के लिए जो निकले थे वो उसमें सफल हुए हैं. आज भी ये हर दिन स्कूल आते हैं."- अनिल कुमार, शिक्षक

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अनिल कुमार, शिक्षक (ETV Bharat)

पुलिस और सुरक्षा बलों की पूछताछ

जितेंद्र कुमार बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ जब स्कूल में एक तरफ से नक्सली आए और दूसरी तरफ से सुरक्षा बल पहुंच गए. पुलिस को देखकर नक्सली जंगल की ओर भागे और एनकाउंटर भी हुआ. स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में पुलिस की चेकिंग लगी होती थी. पुलिस के जवान उन्हें रोककर आधा-पौन घंटा पूछताछ करते थे, लेकिन इन सबके बावजूद शिक्षक कभी घबराए नहीं और मुस्तैदी से डटे रहे.

पुलिस और नक्सली दोनों करते थे मोबाइल की जांच

मोबाइल का दौर शुरू होने पर जितेंद्र कुमार ने एक फोन खरीदा, जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया. साल 2015 की घटना का जिक्र करते हुए वे बताते हैं कि एक दिन स्कूल बंद कर घर लौटते समय नक्सलियों ने उनका मोबाइल छीन लिया. उन्हें शक था कि वे पुलिस को सूचना देते हैं. एक घंटे की जांच में कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला. जब कभी पुलिस आती, तो वह भी मोबाइल लेकर जांच करती थी.

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भूपनगर प्राथमिक विद्यालय (ETV Bharat)

जब ग्रामीणों ने बचाई बीडीओ की जान

जितेंद्र कुमार बताते हैं कि एक बार आमस प्रखंड के बीडीओ गांव में विकास कार्यों की जांच करने पहुंचे थे. इसी बीच उनकी गाड़ी खराब हो गई और पास के जंगल में मौजूद नक्सलियों को इसकी भनक लग गई. गांव वालों को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत बीडीओ साहब को गाड़ी छोड़कर भागने को कहा. ग्रामीणों ने ही आगे बढ़कर बीडीओ साहब को सुरक्षित इलाके से बाहर निकाला था.

युवक को मुख्यधारा में वापस लाए

जितेंद्र कुमार ने गांव में न सिर्फ शिक्षा की अलख जगाई, बल्कि सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया. उन्होंने मुख्यधारा से भटके युवाओं को वापस जोड़ने में मदद की. वे बताते हैं कि उनका एक पुराना छात्र नक्सलियों के बहकावे में आकर संगठन में शामिल हो गया था. उसकी मां के रोने और गुहार लगाने पर शिक्षक ने विशेष प्रयास किए, जिसके बाद वह युवक नक्सली संगठन छोड़कर वापस मुख्यधारा में लौट आया.

अकेले दम पर संभाला पूरा स्कूल

गांव के युवक रवि कुमार बताते हैं कि लगभग 60 घरों का यह गांव बेहद पिछड़ा हुआ है. पहले यहां पढ़ाई को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी. आज जो भी सकारात्मक बदलाव दिख रहा है, वह सिर्फ शिक्षक जितेंद्र कुमार की बदौलत है. उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के साथ अच्छे संस्कार भी दिए. वे अब हेडमास्टर हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अकेले ही इस पूरे विद्यालय को संभाला है.

"मेरी उम्र 28 साल हो रही है और मैं भी इनसे (जितेंद्र कुमार) पढ़ा हूं. मैं आठवीं पास हूं लेकिन जब भी मुझे कुछ आवश्यकता पढ़ाई लिखाई के संबंध में होती है तब भी मैं उनके पास आता हूं और यह मेरी सहायता करते हैं."- रवि कुमार, जितेंद्र कुमार के पूर्ववर्ती छात्र

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भूपनगर प्राथमिक विद्यालय में 20 सालों से PTM (ETV Bharat)

20 सालों से स्कूल में PTM

वर्तमान में विद्यालय में 55 छात्रों का नामांकन है, जिन्हें पढ़ाने के लिए तीन शिक्षक और एक रसोइया हैं. बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी आगे बढ़ाया जाता है. खास बात यह है कि जितेंद्र कुमार यहां पिछले 20 सालों से नियमित शिक्षक-अभिभावक बैठक (पेरेंट-टीचर मीटिंग) कर रहे हैं. बिहार सरकार ने अब इसे हर स्कूल के लिए अनिवार्य किया है, लेकिन वे इसे जागरूकता बढ़ाने के लिए सालों से कर रहे हैं.

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