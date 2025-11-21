ETV Bharat / bharat

टीचर्स SIR के काम में बिजी, स्कूल बंद, छात्रों के पेरेंट्स परेशान

साउथ दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल): टीचरों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और हेडमास्टर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्यूटी के लिए एडिशनल BLO के तौर पर लगाया गया है, इसलिए क्लास लेने या मिड-डे मील बनाने वाला कोई नहीं है. इसलिए, पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर जिले का यह स्कूल बंद है.

साउथ दिनाजपुर के बंसीहारी ब्लॉक के बारागाछी इलाके के बागदुआर संथाल प्राइमरी स्कूल में 43 स्टूडेंट, दो टीचर, मार्गरीटा मार्डी और मानिक रॉयचौधरी और हेडमास्टर सोयामी मुर्मू हैं. टीचरों को BLO के तौर पर लगाया गया है, जबकि हेडमास्टर को एडिशनल BLO की ड्यूटी दी गई है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में SIR 4 नवंबर से शुरू हुआ था और दो टीचरों को BLO ड्यूटी पर लगाने के साथ हेडमास्टर को 18 नवंबर तक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि, बुधवार को उन्हें एडिशनल BLO की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया. तब से यहां क्लास और मिड-डे मील बंद है.

टाइम पर स्कूल पहुंचे छात्र

वहीं, बुधवार को स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल आए थे, लेकिन स्कूल बंद रहने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा. एक स्टूडेंट विवेक मार्डी ने कहा, "स्कूल बंद है लेकिन हमें नहीं पता क्यों. टीचर भी नहीं आ रहे हैं. इसलिए हम घर लौट रहे हैं. हमें नहीं पता कि स्कूल कब खुलेगा."