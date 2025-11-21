टीचर्स SIR के काम में बिजी, स्कूल बंद, छात्रों के पेरेंट्स परेशान
एक स्कूल के टीचर्स और हेडमास्टर 4 नवंबर से SIR के काम में बिजी हैं. इसके चलते स्कूल बंद है.
Published : November 21, 2025 at 7:05 PM IST
साउथ दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल): टीचरों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और हेडमास्टर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्यूटी के लिए एडिशनल BLO के तौर पर लगाया गया है, इसलिए क्लास लेने या मिड-डे मील बनाने वाला कोई नहीं है. इसलिए, पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर जिले का यह स्कूल बंद है.
साउथ दिनाजपुर के बंसीहारी ब्लॉक के बारागाछी इलाके के बागदुआर संथाल प्राइमरी स्कूल में 43 स्टूडेंट, दो टीचर, मार्गरीटा मार्डी और मानिक रॉयचौधरी और हेडमास्टर सोयामी मुर्मू हैं. टीचरों को BLO के तौर पर लगाया गया है, जबकि हेडमास्टर को एडिशनल BLO की ड्यूटी दी गई है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में SIR 4 नवंबर से शुरू हुआ था और दो टीचरों को BLO ड्यूटी पर लगाने के साथ हेडमास्टर को 18 नवंबर तक स्कूल चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि, बुधवार को उन्हें एडिशनल BLO की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया. तब से यहां क्लास और मिड-डे मील बंद है.
टाइम पर स्कूल पहुंचे छात्र
वहीं, बुधवार को स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल आए थे, लेकिन स्कूल बंद रहने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा. एक स्टूडेंट विवेक मार्डी ने कहा, "स्कूल बंद है लेकिन हमें नहीं पता क्यों. टीचर भी नहीं आ रहे हैं. इसलिए हम घर लौट रहे हैं. हमें नहीं पता कि स्कूल कब खुलेगा."
गौरतलब है कि दिसंबर में होने वाले सालाना एग्जाम की वजह से स्टूडेंट्स की क्लास छूटने पर पेरेंट्स परेशान हैं. गांव के एक शख्स पास्कल किस्कू ने कहा, "हम चाहते हैं कि इस स्कूल में कुछ समय के लिए एक टीचर रखा जाए, ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट न आए."
'स्कूल चलाना हुआ मुश्किल'
स्कूल की असिस्टेंट टीचर मार्गरीटा मार्डी ने कहा, "स्कूल कल से बंद है. SIR के काम के लिए दो टीचर रखे गए थे और हेडमास्टर क्लास ले रहे थे, लेकिन 18 नवंबर को हेडमास्टर को एडिशनल BLO की जिम्मेदारी दे दी गई, इसलिए हमारे लिए स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है."
गंगारामपुर सब-डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अभिषेक शुक्ला ने कहा, "मुझे EC ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी दी है, लेकिन मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है. मैं इसकी जांच कर रहा हूं और जल्द ही पढ़ाई शुरू करने का इंतजाम करूंगा."
