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पुलिस के अभियान से आयी हिम्मत: 4 छात्रओं ने उजागर की शिक्षक की घिनौनी करतूत; आरोपी गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षक पर अपनी ही छात्राओं के शारीरिक दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं. शिक्षा जैसे नेक पेशे से जुड़े शिक्षक पर इस तरह के आरोप लगने से स्थानीय अभिभावकों और शिक्षा जगत में गहरा आक्रोश है.

पुलिस के अभियान से सामने आया मामला