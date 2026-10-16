पुलिस के अभियान से आयी हिम्मत: 4 छात्रओं ने उजागर की शिक्षक की घिनौनी करतूत; आरोपी गिरफ्तार
पीड़ित बच्ची के अभिभावक की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट और बलात्कार से संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
Published : October 16, 2026 at 9:05 PM IST
अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षक पर अपनी ही छात्राओं के शारीरिक दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं. शिक्षा जैसे नेक पेशे से जुड़े शिक्षक पर इस तरह के आरोप लगने से स्थानीय अभिभावकों और शिक्षा जगत में गहरा आक्रोश है.
पुलिस के अभियान से सामने आया मामला
इस मामले का खुलासा अमरेली पुलिस द्वारा बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन स्माइल' कार्यक्रम से हुआ. इसके तहत स्कूलों में बच्चों को 'गुड टच और बैड टच' (सुरक्षित और असुरक्षित शारीरिक स्पर्श) के बीच का अंतर सिखाया जाता है. इस अभियान में बच्चों को यह भी प्रेरित किया जाता है कि यदि उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार करे, तो वे बिना डरे अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद वयस्क को बताएं.
इसी अभियान से सीख लेकर एक पीड़ित बच्ची के भीतर हिम्मत जागी. पुलिस के इस कार्यक्रम से सशक्त होकर उसने अपने साथ हुई पूरी आपबीती अपने माता-पिता को बता दी. जब बच्ची ने परिजनों को पूरी बात बताई, तब जाकर यह गंभीर मामला सामने आया. वह पिछले दो वर्षों से इस शारीरिक दुर्व्यवहार को सह रही थी.
जांच आगे बढ़ी तो खुलीं परतें
बच्ची से जानकारी मिलने के बाद गंभीर रूप से चिंतित माता-पिता ने तुरंत जाफराबाद टाउन पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जब स्कूल में जाकर मामले की गहराई से पूछताछ और जांच शुरू की, तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ. पुलिस को पता चला कि आरोपी शिक्षक के इस कथित दुर्व्यवहार का शिकार केवल वही एक बच्ची नहीं थी, बल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाली तीन अन्य बच्चियां भी इस हैवानियत का शिकार हुई थीं.
पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज
इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए डीवाईएसपी (DySP) नयना गोरडिया ने बताया कि जाफराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में पीड़ित बच्ची के अभिभावक की शिकायत के आधार पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट और बलात्कार से संबंधित गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
शिकायत के अनुसार, आरोपी शिक्षक स्कूल की बच्ची के साथ लंबे समय से अनुचित शारीरिक स्पर्श (Bad Touch) कर रहा था और बीती 21 तारीख को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी शिक्षक रामशंकर पांड्या को हिरासत में ले लिया.
DySP नयना गोरडिया ने बताया कि आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस की टीमें आरोपी के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता पैरवी के लिए सभी जरूरी वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूत जुटाने में लगी हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या स्कूल की किसी अन्य बच्ची के साथ भी इस आरोपी ने ऐसी घिनौनी हरकत तो नहीं की है.
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