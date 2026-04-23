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जहां कदम-कदम पर मिलती शराब, वहां 'लाइब्रेरी वाली दीदी' घर-घर पहुंचा रही हैं किताबें

तेजपुर: 'विश्व पुस्तक दिवस' पर अरुणाचल प्रदेश के एक शांत लेकिन प्रभावशाली आंदोलन ने सबका ध्यान खींचा है. इसका नेतृत्व किसी संस्था ने नहीं, बल्कि 39 वर्षीय शिक्षिका और मां, गुरांग मीना (Ngurang Meena) कर रही हैं. वह अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के किमिन की रहने वाली हैं.

कैसे हुई शुरुआत

मीना, जो 2017 से एक प्रशिक्षित स्नातक (TGT) अर्थशास्त्र की शिक्षिका हैं. उन्होंने अपने छात्रों को बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल के लिए संघर्ष करते हुए करीब से देखा. यही चिंता उनके लिए एक मिशन बन गई. कोविड-19 संकट के दौरान मिजोरम में समुदाय के नेतृत्व वाली "स्ट्रीट लाइब्रेरी" (सड़क किनारे पुस्तकालय) की सफलता से प्रेरित होकर, उन्होंने 'गुरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट' के तहत अपनी पहल शुरू की. यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना उन्होंने 2014 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए की थी.

लाइब्रेरी के पास जुटे छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)

सड़कों पर किताबें

ईटीवी भारत से बात करते हुए गुरांग मीना ने बताया कि समुदाय के सहयोग से यह मिशन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "अब तक हमने अरुणाचल प्रदेश में 25 स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई हैं, जिनमें कुरुंग कुमे और तिरप जैसे दूर-दराज के जिले भी शामिल हैं."

छात्रों ने की सराहना

कई छात्रों का कहना है कि किताबों तक मुफ्त पहुंच ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और पढ़ाई में सुधार करने में मदद की है. पार्क जैसी सार्वजनिक जगहें धीरे-धीरे रीडिंग जोन में बदल रही हैं, जहां युवा पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं. हर लाइब्रेरी में लगभग 50-100 किताबें उपलब्ध हैं. इनमें बच्चों के लिए आत्मकथाएं, उपन्यास और कौशल विकास की किताबें, और बड़ों के लिए नेतृत्व व उद्यमशीलता से जुड़ी किताबें शामिल हैं.

किताब पढ़ने पहुंचे बच्चे. (ETV Bharat)

चुनौतियों का सामना

इस सफलता के बावजूद, यह पहल कई चुनौतियों का सामना कर रही है. मीना ने बताया कि हालांकि कई लोगों ने इस मिशन का समर्थन किया, लेकिन इसके दुरुपयोग की कुछ घटनाएं- जैसे किताबों की चोरी- भी हुई हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम साक्षरता और जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा, "इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए."