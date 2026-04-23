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जहां कदम-कदम पर मिलती शराब, वहां 'लाइब्रेरी वाली दीदी' घर-घर पहुंचा रही हैं किताबें

कोविड-19 के दौरान मिजोरम में समुदाय के नेतृत्व वाली "स्ट्रीट लाइब्रेरी" की सफलता से प्रेरित होकर, 'गुरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट' की शुरुआत की.

Ngurang Meenas Street Library
स्ट्रीट लाइब्रेरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 7:38 PM IST

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तेजपुर: 'विश्व पुस्तक दिवस' पर अरुणाचल प्रदेश के एक शांत लेकिन प्रभावशाली आंदोलन ने सबका ध्यान खींचा है. इसका नेतृत्व किसी संस्था ने नहीं, बल्कि 39 वर्षीय शिक्षिका और मां, गुरांग मीना (Ngurang Meena) कर रही हैं. वह अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के किमिन की रहने वाली हैं.

कैसे हुई शुरुआत

मीना, जो 2017 से एक प्रशिक्षित स्नातक (TGT) अर्थशास्त्र की शिक्षिका हैं. उन्होंने अपने छात्रों को बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल के लिए संघर्ष करते हुए करीब से देखा. यही चिंता उनके लिए एक मिशन बन गई. कोविड-19 संकट के दौरान मिजोरम में समुदाय के नेतृत्व वाली "स्ट्रीट लाइब्रेरी" (सड़क किनारे पुस्तकालय) की सफलता से प्रेरित होकर, उन्होंने 'गुरांग लर्निंग इंस्टीट्यूट' के तहत अपनी पहल शुरू की. यह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना उन्होंने 2014 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए की थी.

Ngurang Meenas Street Library
लाइब्रेरी के पास जुटे छात्र-छात्राएं. (ETV Bharat)

सड़कों पर किताबें

ईटीवी भारत से बात करते हुए गुरांग मीना ने बताया कि समुदाय के सहयोग से यह मिशन लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "अब तक हमने अरुणाचल प्रदेश में 25 स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई हैं, जिनमें कुरुंग कुमे और तिरप जैसे दूर-दराज के जिले भी शामिल हैं."

छात्रों ने की सराहना

कई छात्रों का कहना है कि किताबों तक मुफ्त पहुंच ने उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और पढ़ाई में सुधार करने में मदद की है. पार्क जैसी सार्वजनिक जगहें धीरे-धीरे रीडिंग जोन में बदल रही हैं, जहां युवा पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं. हर लाइब्रेरी में लगभग 50-100 किताबें उपलब्ध हैं. इनमें बच्चों के लिए आत्मकथाएं, उपन्यास और कौशल विकास की किताबें, और बड़ों के लिए नेतृत्व व उद्यमशीलता से जुड़ी किताबें शामिल हैं.

Ngurang Meenas Street Library
किताब पढ़ने पहुंचे बच्चे. (ETV Bharat)

चुनौतियों का सामना

इस सफलता के बावजूद, यह पहल कई चुनौतियों का सामना कर रही है. मीना ने बताया कि हालांकि कई लोगों ने इस मिशन का समर्थन किया, लेकिन इसके दुरुपयोग की कुछ घटनाएं- जैसे किताबों की चोरी- भी हुई हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कम साक्षरता और जागरूकता की कमी अभी भी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं. उन्होंने कहा, "इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए."

बच्चों से आगे: वयस्कों तक पहुंच

संस्थान ने उन लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किए, जो सामाजिक बाधाओं के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके थे. हालांकि, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी के कारण ये कक्षाएं फिलहाल रुकी हुई हैं, खासकर जब से मीना की पोस्टिंग किमिन में हुई है.

Ngurang Meenas Street Library
बच्चों के साथ गुरांग मीना. (ETV Bharat)

जीवन और मिशन के बीच संतुलन

माउंट कार्मेल कॉलेज, बैंगलोर से स्नातक और राजीव गांधी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने वाली मीना ने अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को बड़े संकल्प के साथ संतुलित किया है. 2024 में मां बनने के बाद, उनका यह मिशन अस्थायी रूप से धीमा जरूर हुआ, लेकिन उनकी योजना इसे जल्द ही दोबारा शुरू करने की है.

एक कड़वी हकीकत

जमीनी हकीकत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में जहां शराब की दुकानें आम हैं, वहीं किताबों की दुकानें बहुत दुर्लभ हैं. किताबों तक पहुंचने के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और यहां तक कि राज्य पुस्तकालय भी पहुंच की समस्याओं के कारण कम ही उपयोग किए जाते हैं.

उन्होंने कहा, "हर 20 मीटर पर हमें शराब की दुकान मिल जाती है, लेकिन बुकस्टॉल बहुत ही सीमित संख्या में हैं. कुछ अच्छी किताबें लेने या अपनी पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए भी हमें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है."

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स्ट्रीट लाइब्रेरी. (ETV Bharat)

विश्व पुस्तक दिवस पर संदेश

विश्व पुस्तक दिवस पर अपना संदेश साझा करते हुए मीना ने कहा, "हर दिन कम से कम 15 मिनट एक किताब जरूर पढ़ें, और धीरे-धीरे आप अपने आस-पास की दुनिया को बदलते हुए देखेंगे."

पन्ने पलटते हुए, भविष्य बदलते हुए

गुरांग मीना का 'स्ट्रीट लाइब्रेरी' मिशन एक बढ़ता हुआ जमीनी आंदोलन है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता दर में सुधार करना और पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना है- एक बार में एक किताब के साथ.

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गुरांग मीना. (ETV Bharat)

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