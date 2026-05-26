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शिक्षक घोड़े पर निकले अपने काम पर, पेट्रोल-डीजल महंगाई का अनोखा असर, लोगों के बीच चर्चा का विषय

गढ़वा में एक सहायक शिक्षक घोड़े पर सवार होकर हर रोज अपने काम पर निकल रहे हैं. गढ़वा से विनय पांडेय की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 26, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 6:01 PM IST

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गढ़वा: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने अब सरकारी कार्यों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. गढ़वा जिले में एक सहायक शिक्षक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने महंगाई से बचने के लिए बाइक या कार की जगह घोड़े पर सवार होकर जनगणना कार्य करने का अनोखा तरीका अपनाया है. लोग इसे महंगाई पर व्यंग्य के साथ-साथ देसी समाधान के रूप में देख रहे हैं.

ईंधन बचत और प्रकृति से दोस्ती

राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय टाटीदिरी में सहायक अध्यापक मुन्ना प्रसाद गुप्ता को भारत सरकार द्वारा 16 मई से मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य सौंपा गया है. उनका कार्य क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनघटवा निर्धारित किया गया है. मुन्ना प्रसाद ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाला है. उन्होंने कहा कि जब से ईंधन के दाम इतने बढ़ गए हैं, तब से घोड़े की सवारी ज्यादा किफायती और सुविधाजनक लग रही है. उन्होंने यह भी बताया कि घोड़े को वन क्षेत्र से आसानी से भोजन मिल जाता है, जबकि पेट्रोल-डीजल महंगा होने के साथ-साथ कभी-कभी उपलब्धता की समस्या भी आती है.

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शिक्षक ने क्या कहा (Etv Bharat)

जिला शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया- अच्छी पहल, सबको सीखना चाहिए

जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने मुन्ना प्रसाद के इस तरीके की सराहना की है. उन्होंने कहा कि मुन्ना प्रसाद प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन खपत कम करने की अपील को बखूबी पूरा कर रहे हैं. कैसर रजा ने बताया कि मुन्ना प्रसाद हमारे शिक्षक हैं जो घोड़े की सवारी कर अपने कार्य के प्रति सजगता दिखा रहे हैं. वे ईमानदारी से दिए गए कार्यों को निभा रहे हैं. सभी शिक्षकों को उनसे सीख लेनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुन्ना प्रसाद के पास पहले से ही अपना घोड़ा है, जिसका वे जनगणना कार्य में उपयोग कर रहे हैं.

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शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा (Etv Bharat)

पेट्रोल-डीजल महंगाई और दुर्गम रास्तों का अनोखा समाधान

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और दूरदराज इलाकों में संकरी पगडंडियों के चलते मुन्ना प्रसाद गुप्ता जनगणना कार्य में लगे हुए हैं. गांव में समतल जमीन की कमी के कारण घर इधर-उधर और ऊंची जगहों पर बने हुए हैं. मुख्य सड़क से कई बस्तियां संकरी कच्ची पगडंडियों और खेतों के रास्ते से जुड़ी हैं. ऐसे में हर जगह बाइक या किसी अन्य वाहन से पहुंचना मुश्किल होता है. ऐसे में इन्होंने अनोखा समाधान निकाला. मुन्ना प्रसाद को घोड़े पर सवार होकर आते देख ग्रामीण भी काफी उत्साहित नजर आते हैं. उनका कहना है कि इन इलाकों में मोटरसाइकिल लेकर आना-जाना बेहद मुश्किल है. इसलिए गुरुजी का घोड़े से आना बिल्कुल सही कदम है.

लोग के बीच सराहना और मजाक दोनों

शिक्षक का घोड़े पर सवार होकर जनगणना करने को लेकर कई लोग उनकी सादगी और व्यावहारिक सोच की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे महंगाई के दौर में हल्के-फुल्के अंदाज में ‘देसी जुगाड़’ बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह घटना महंगाई की वास्तविकता को उजागर करती है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों में लगन और अनुकूलन की भावना को भी दर्शाती है. यह घटना गढ़वा जिले में इन दिनों चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है. मुन्ना प्रसाद गुप्ता का यह अनोखा प्रयास ईंधन संकट के समय पर्यावरण अनुकूल और किफायती विकल्प की मिसाल बन गया है.

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Last Updated : May 26, 2026 at 6:01 PM IST

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