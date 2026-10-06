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पिता ने बेटी को जान से मारा, AI ने आरोपी से कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है...पुलिस को बताओ

सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले में पेशे से शिक्षक पिता ने नाराज होकर अपनी 17 साल की बेटी को जान से मार दिया. आरोप है कि टीवी और मोबाइल फोन को लेकर हुई बहस के बाद पिता ने लड़की के सिर पर बैट से वार किया. पुलिस को पता चला कि आरोपी ने बेटी को जान से मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया था.

मामले की जांच के दौरान मौके का मुआयना करते समय पुलिस ने पाया कि मौका-ए-वारदात से खून के धब्बे और दूसरे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है. इससे पुलिस का शक और बढ़ गया. पुलिस ने पीड़िता के माता-पिता से पूरे दिन कड़ी पूछताछ की. आखिरकार पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. वहीं आरोपी को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया.

एआई से सवाल लड़की को जान से मारने के बाद आरोपी पिता ने सबूत मिटाने के लिए एआई से सवाल किया. इस पर एआई ने जवाब दिया कि उसने बड़ी गलती कर दी है. एआई ने कहा कि वह ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकता है जिससे आपराधिक गतिविधि का पता चले. एआई ने आरोपी से कहा कि वह पहले इस घटना की जानकारी पुलिस को दे. एआई से मिली सलाह के बावजूद संदिग्ध आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की. हालांकि पुलिस जांच में उसकी हरकतें सामने आ गईं.

यह दिल दहला देने वाली घटना सतारा के गोडोली उपनगर में शनिवार रात को हुई. मामले की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि पिता ने सबूत मिटाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया था. घटना की जानकारी मिलने पर सतारा सिटी पुलिस रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस ने बताया कि सतारा सिटी पुलिस को 'डायल 112' हेल्पलाइन पर एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक लड़की ने दीवार पर सिर पटककर सुसाइड कर लिया है. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मौका-ए-वारदात से सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी. जांच में पता चला कि टीवी और मोबाइल फोन को लेकर हुए झगड़े के बाद पिता ने अपनी बेटी के सिर पर बैट मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

इस मामले की जानकारी देते हुए सतारा सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्ट सचिन म्हेत्रे ने कहा कि मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण से यह भी पता चला कि संदिग्ध ने सबूत मिटाने की कोशिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मदद मांगी थी.

मौके पर पुलिस पहुंची (ETV Bhart)

सबूत मिटाने के लिए एआई का लिया सहारा

पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है. पुलिस ने बताया कि लड़की की मौत सिर पर बैट लगने की वजह से हुई है. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी पिता ने सबूत मिटाने के तरीके जानने के लिए एआई का सहारा लिया. हालांकि एआई ने आपराधिक गतिविधि का समर्थन करने वाली जानकारी देने से मना कर दिया और इसके बजाय उसे पुलिस को बताने की सलाह दी. मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण से घटना के बाद आरोपी द्वारा की गई सभी सर्च क्वेरी भी सामने आई हैं.

तीन घंटे तक मोबाइल पर जानकारी खोजी

अपनी बेटी की मौत के बाद आरोपी पिता ने तीन घंटे तक अपने मोबाइल फोन पर यह जानकारी ढूंढी कि हत्या को कैसे छिपाया जाए. इसके लिए उसने एआई का इस्तेमाल किया. हालांकि एआई ने उसके अपराध को छिपाने के बजाय उसे पुलिस को बताने की सलाह दी. एआई ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है. तुरंत पुलिस को सूचित करो.

जब एआई आरोपी की मदद नहीं कर पाया तो उसने आखिर में खून से सनी टी-शर्ट उतारी और उसे वॉशिंग मशीन में तीन बार धोया. उसने फर्श से खून के धब्बे भी धोए और खून से सने बैट को साफ किया. फिर उसे छत पर फेंक दिया. जांच के दौरान ये सनसनीखेज बातें सामने आईं.

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