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ओडिशा: झंडा फहराने की तैयारी के समय करंट लगने से शिक्षक की मौत, तीन छात्र गंभीर

ओडिशा: झंडा फहराने की तैयारी के समय करंट लगने से शिक्षक की मौत, तीन छात्र गंभीर ( ETV Bharat )

बालासोर (ओडिशा): बालासोर जिले के सिमुलिया ब्लॉक के मैतापुर इलाके में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के दौरान दुखद हादसा हुआ. स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की तैयारी के दौरान करंट लगने से एक शिक्षक की मौत हो गई और तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतक शिक्षक की पहचान प्रियब्रत बेहरा के रूप में हुई है. वह सिमुलिया के मैतापुर में रॉयल हाई स्कूल और रॉयल पब्लिक स्कूल नाम के एक निजी शिक्षण संस्थान में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, हादसा 15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे हुआ. स्कूल परिसर में झंडा फहराने की तैयारी चल रही थी. उस समय टीचर प्रियब्रत झंडे के स्टैंड पर लगाने के लिए लोहे का पाइप ला रहे थे. लोहे का पाइप गलती से ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया. इससे शिक्षक और पास में मौजूद तीन छात्र करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद, स्थानीय लोगों और स्कूल अधिकारियों ने शिक्षक प्रियब्रत को गंभीर हालत में तुरंत भद्रक मेडिकल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं, करंट की चपेट में आए तीन छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें सिमुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.