पंजाब: नहर में गिरी कार, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे टीचर दंपती की मौत

पंजाब के मोगा में जिला परिषद चुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे टीचर दंपती की कार नहर में गिर गई.

Teacher couple died in car accident while going to election duty in Moga of Punjab
पंजाब: नहर में गिरी कार, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे टीचर दंपती की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
मोगा (पंजाब): राज्य में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव की वोटिंग के बीच मोगा जिले से दुखद खबर सामने आई है. सुबह चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे एक टीचर दंपती की हादसे में मौत हो गई. यह हादसा जिले के बाघा पुराना हलके के संगतपुरा गांव का है.

पुलिस के मुताबिक, टीचर कमलजीत कौर और उनके पति जसकरण सिंह सुबह-सुबह घने कोहरे में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे. इस दौरान उनकी कार अचानक एक नहर में गिर गई और दोनों की मौत हो गई. दोनों की उम्र करीब 40 से 42 साल थी.

जानकारी के अनुसार, दोनों टीचर पति-पत्नी मानसा जिले के धुरकोट रनसिंह के रहने वाले थे. उनकी ड्यूटी जिला परिषद चुनाव में लगी थी और ड्यूटी के लिए माड़ी मुस्तफा गांव जाते समय उनकी कार एक नहर में गिर गई. जैसे ही घटना का पता चला, स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को कार से बाहर निकाला और फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई.

मृतक कपल के परिचितों ने बताया कि 'हादसे के समय दोनों मनसा से माड़ी मुस्तफा जा रहे थे, तभी नहर के पास जगह की जानकारी न होने के कारण गाड़ी का एक पहिया पुल से नीचे उतर गया और कार नहर में गिर गई और दोनों डूब गए. जब ​​गांव वालों को घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने कपल को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठा
मृतक कमलजीत कौर के परिवार भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था. मृतक जसकरण सिंह भुल्लर पिछले कई वर्षों से निजी कारणों से अपने ससुराल में रह रहे थे. दोनों के दो बच्चे हैं, एक करीब 15 साल का बेटा और एक उससे छोटी बेटी. इस हादसे के कारण मासूम बेटी और बेटे के सिर से माता-पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है.

संपादक की पसंद

