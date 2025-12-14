ETV Bharat / bharat

पंजाब: नहर में गिरी कार, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे टीचर दंपती की मौत

मोगा (पंजाब): राज्य में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव की वोटिंग के बीच मोगा जिले से दुखद खबर सामने आई है. सुबह चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे एक टीचर दंपती की हादसे में मौत हो गई. यह हादसा जिले के बाघा पुराना हलके के संगतपुरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, टीचर कमलजीत कौर और उनके पति जसकरण सिंह सुबह-सुबह घने कोहरे में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे. इस दौरान उनकी कार अचानक एक नहर में गिर गई और दोनों की मौत हो गई. दोनों की उम्र करीब 40 से 42 साल थी. जानकारी के अनुसार, दोनों टीचर पति-पत्नी मानसा जिले के धुरकोट रनसिंह के रहने वाले थे. उनकी ड्यूटी जिला परिषद चुनाव में लगी थी और ड्यूटी के लिए माड़ी मुस्तफा गांव जाते समय उनकी कार एक नहर में गिर गई. जैसे ही घटना का पता चला, स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को कार से बाहर निकाला और फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी मौत हो गई.