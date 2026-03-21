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BLO का काम कर रहे टीचर की नदी में कूदने से मौत, परिवार ने काम के दबाव को जिम्मेदार बताया

केरल में सरकारी स्कूल के टीचर के नदी में कूद जाने से मौत हो गई. वह बीएलओ का भी काम संभाल रहे थे.

Teacher Savad
टीचर सवाद (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 2:40 PM IST

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कासरगोड (केरल): केरल के कासरगोड में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर भी काम कर रहा था. उक्त शिक्षक ने नदी में कूदकर जान दे दी. इसको लेकर परिवारवालों ने काम के दबाव को जिम्मेदार बताया है.

मृतक की पहचान सवाद के तौर पर हुई है, जो मोगराल पुथुर का रहने वाला था और चेरकला सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक था.

नदी में कूदने से पहले सवाद ने अपनी बाइक मोगराल पुल पर पार्क की थी. बताया जाता है कि शिक्षक के नदी में कूदने पर उसे तुरंत बचा लिया गया और गंभीर हालत में कासरगोड जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. क्लासरूम और चुनाव ड्यूटी, दोनों में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाने वाले सवाद की मौत से स्थानीय लोग और उनके साथ काम करने वाले लोग गहरे सदमे में हैं.

मौके से मिले एक पत्र में इस बड़े कदम को व्यक्तिगत दिक्कतों की वजह बताया गया है. वहीं रिटर्निंग ऑफिसर बीनू जोसेफ ने कहा कि पत्र में काम से जुड़े स्ट्रेस का कोई जिक्र नहीं है. अधिकारी ने कन्फर्म किया कि जिला कलेक्टर को स्थिति के बारे में बता दिया गया है और उन्होंने यह पता लगाने के लिए जांच का भरोसा दिया है कि क्या टीचर पर कोई प्रोफेशनल तनाव था.

फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग दोनों इस मामले की पूरी जांच करेंगे. वहीं अधिकारियों ने परिवार को जरूरी मदद देने का वादा किया है. हालांकि, सवाद के परिवार ने आधिकारिक कहानी का कड़ा विरोध किया है, और आरोप लगाया है कि उनकी मौत सिर्फ सुसाइड नहीं थी, बल्कि एक संस्थागत विफलता थी.

उनका दावा है कि बीएलओ के तौर पर उन्हें दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों की वजह से उन पर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक बोझ पड़ा. रिश्तेदारों का कहना है कि चुनाव आयोग की सख्त डेडलाइन के साथ मुश्किल पढ़ाई के कामों को संभालने के दबाव ने उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला.

परिवार अब बड़े अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर डाले जा रहे लगातार दबाव की पूरी जांच की मांग कर रहा है. दूसरी तरफ तनाव तब बढ़ गया जब रिश्तेदार और स्थानीय लोग इस बात पर अड़े रहे कि जब तक जिला कलेक्टर सीधी बातचीत के लिए नहीं आते, तब तक वे अस्पताल से शव नहीं लेंगे. वे पीछे छूटे परिवार के लिए सही सरकारी मुआवजे की भी मांग कर रहे थे. स्थानीय पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया है, और कहा है कि पोस्टमॉर्टम के बाद सही वजह पता चलेगी.

इस घटना ने राज्य में सरकारी स्कूल के टीचरों पर पड़ने वाले भारी काम के बोझ को लेकर चल रही बहस को फिर से शुरू कर दिया है. टीचरों को अक्सर अपनी नियमित पढ़ाई की जिम्मेदारियों के साथ-साथ मुश्किल चुनावी कामों, जैसे कि मतदाता सूची में बदलाव, के लिए भी बुलाया जाता है. सवाद की असमय मौत से काम से जुड़े तनाव का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, और शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए तुरंत सरकारी दखल की मांग बढ़ रही है.

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