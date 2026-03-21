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BLO का काम कर रहे टीचर की नदी में कूदने से मौत, परिवार ने काम के दबाव को जिम्मेदार बताया

टीचर सवाद ( file photo-ETV Bharat )

कासरगोड (केरल): केरल के कासरगोड में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर भी काम कर रहा था. उक्त शिक्षक ने नदी में कूदकर जान दे दी. इसको लेकर परिवारवालों ने काम के दबाव को जिम्मेदार बताया है. मृतक की पहचान सवाद के तौर पर हुई है, जो मोगराल पुथुर का रहने वाला था और चेरकला सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक था. नदी में कूदने से पहले सवाद ने अपनी बाइक मोगराल पुल पर पार्क की थी. बताया जाता है कि शिक्षक के नदी में कूदने पर उसे तुरंत बचा लिया गया और गंभीर हालत में कासरगोड जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. क्लासरूम और चुनाव ड्यूटी, दोनों में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाने वाले सवाद की मौत से स्थानीय लोग और उनके साथ काम करने वाले लोग गहरे सदमे में हैं. मौके से मिले एक पत्र में इस बड़े कदम को व्यक्तिगत दिक्कतों की वजह बताया गया है. वहीं रिटर्निंग ऑफिसर बीनू जोसेफ ने कहा कि पत्र में काम से जुड़े स्ट्रेस का कोई जिक्र नहीं है. अधिकारी ने कन्फर्म किया कि जिला कलेक्टर को स्थिति के बारे में बता दिया गया है और उन्होंने यह पता लगाने के लिए जांच का भरोसा दिया है कि क्या टीचर पर कोई प्रोफेशनल तनाव था. फिलहाल पुलिस और चुनाव आयोग दोनों इस मामले की पूरी जांच करेंगे. वहीं अधिकारियों ने परिवार को जरूरी मदद देने का वादा किया है. हालांकि, सवाद के परिवार ने आधिकारिक कहानी का कड़ा विरोध किया है, और आरोप लगाया है कि उनकी मौत सिर्फ सुसाइड नहीं थी, बल्कि एक संस्थागत विफलता थी.