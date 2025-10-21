ETV Bharat / bharat

दादी से फोन पर बात करना पड़ा भारी, नौ वर्षीय छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा

चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शिक्षक ने कथित रूप से नौ साल के बच्चे को महज इसलिए बेरहमी से पीट दिया, क्योंकि वह फोन पर अपनी दादी से बात कर रहा था. इस शर्मनाक घटना की जानकारी होते ही लोगों का ग़ुस्सा फूट पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामला तूल पकड़ता देख आरोपी शिक्षक फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

क्या है घटनाः

चित्रदुर्ग जिले के एक संस्कृत आवासीय विद्यालय से छात्र के साथ दुर्व्यवहार का चौंकाने वाला यह मामला सामने आया है. शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमठ के रूप में हुई है. नौ साल के छात्र को पहले वह कथित रूप से जमीन पर पटकता है फिर लात और घूंसों से उसकी पिटाई करता है. इस घटना में छात्र के हाथ में चोट लग गयी थी, वह रो रहा था इसके बावजूद, शिक्षक पिटायी करता रहा.

पुलिस ने मामला दर्ज कियाः

बताया जाता है कि किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया. बाद में इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद स्थानीय निवासियों को इस घटना की जानकारी हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद शिक्षक फरार हो गया. लोगों के आक्रोश के बाद, गुरुकुल के कार्यकारी अधिकारी ने नायकनहट्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने वीरेश हीरेमठ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अधिकारियों ने लिया जायजाः