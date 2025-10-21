ETV Bharat / bharat

दादी से फोन पर बात करना पड़ा भारी, नौ वर्षीय छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक संस्कृत आवासीय विद्यालय से छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

Teacher beats student
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शिक्षक ने कथित रूप से नौ साल के बच्चे को महज इसलिए बेरहमी से पीट दिया, क्योंकि वह फोन पर अपनी दादी से बात कर रहा था. इस शर्मनाक घटना की जानकारी होते ही लोगों का ग़ुस्सा फूट पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामला तूल पकड़ता देख आरोपी शिक्षक फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

क्या है घटनाः

चित्रदुर्ग जिले के एक संस्कृत आवासीय विद्यालय से छात्र के साथ दुर्व्यवहार का चौंकाने वाला यह मामला सामने आया है. शिक्षक की पहचान वीरेश हिरेमठ के रूप में हुई है. नौ साल के छात्र को पहले वह कथित रूप से जमीन पर पटकता है फिर लात और घूंसों से उसकी पिटाई करता है. इस घटना में छात्र के हाथ में चोट लग गयी थी, वह रो रहा था इसके बावजूद, शिक्षक पिटायी करता रहा.

पुलिस ने मामला दर्ज कियाः

बताया जाता है कि किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया. बाद में इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. जिसके बाद स्थानीय निवासियों को इस घटना की जानकारी हुई. सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद शिक्षक फरार हो गया. लोगों के आक्रोश के बाद, गुरुकुल के कार्यकारी अधिकारी ने नायकनहट्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने वीरेश हीरेमठ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अधिकारियों ने लिया जायजाः

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्र अपनी दादी से फोन पर बात कर रहा था. शिक्षक कथित तौर से इसी बात को लेकर नाराज हो गया. तहसीलदार और अन्य ज़िला अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. इस बीच, कई अभिभावक परिसर के पास इकट्ठा हो गए और कड़ी निगरानी की मांग करने लगे.

मंत्री ने कार्रवाई की बात कहीः

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने शिक्षक के कृत्य की निंदा की. आश्वासन दिया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री ने कहा, "मुझे अभी-अभी नायकनहट्टी की इस बेहद परेशान करने वाली घटना के बारे में पता चला है. किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं. मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मैंने अधिकारियों को जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है."

