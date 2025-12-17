ETV Bharat / bharat

"दिल्ली विश्वविद्यालय की रगों में दौड़ती है चाय" क्यों हर DU स्टूडेंट और प्रोफेसर की पहली मंज़िल है ये चाय की दुकानें?

नॉर्थ कैंपस से लेकर साउथ कैंपस तक फैली चाय की दुकानों पर सिर्फ प्याले नहीं भरते, बल्कि यहां थकान उतरती है, दोस्ती गहरी होती है और विचारों का आदान-प्रदान होता है. सुदामा, गोपाल, सुनील और राधेश्याम सहित अन्य चाय की दुकानें डीयू की कैंपस संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, जहां छात्र और प्रोफेसर चाय की एक कप या कुल्हड़ में सुकून तलाशते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई और डिग्री के लिए देश भर में जानी जाती है. वहीं कैंपस में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक के जेहन में यहां के पढ़ाई लिखाई से इतर कुछ है तो वो है यहां की चाय है. यहां की चाय कैंपस के लोगों के लिए सिर्फ चाय ही नहीं है बल्कि अनुभवों, रिश्तों और छोटे-छोटे ठहरावों को जोड़ने वाली कड़ी है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की पहली पसंद है चाय (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई के साथ चाय भी संस्कृति का हिस्सा: दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस की सड़कों से लेकर साउथ कैंपस के कॉलेजों तक चाय की दुकानों का संसार है. जिस पर बातचीत, विचार और रिश्तों की शुरुआत होती है. नॉर्थ कैंपस में करीब 30 साल पुरानी सुदामा या 20 साल पुरानी गोपाल की चाय हो या साउथ कैंपस में सुनील और राधेश्याम की चाय इन सभी की अपनी अलग पहचान और स्वाद है.

इन चाय दुकानों की खासियत है उनका अनोखा मसाला : इन चाय की दुकानों की खासियत है उनका अनोखा मसाला. इलायची की खुशबू के साथ तुलसी की ताजगी, गुलाब की पंखुड़ियों की हल्की मिठास, तेज पत्ता और दालचीनी की गरमाहट इन सबका मिश्रण इस चाय को खास बनाता है. ठंड के मौसम में यह चाय न सिर्फ शरीर को गर्माहट देती है, बल्कि थकान को भी दूर करती है है. यही वजह है कि सुबह-सुबह क्लास से पहले छात्रों की पहली मंजिल अक्सर यही चाय की दुकानें होती हैं.

नॉर्थ कैंपस मेंके आसपास चाय की दुकानों पर हमेशा भीड़ नजर आती है. यहां छात्र अपनी असाइनमेंट की चर्चा करते दिखते हैं तो प्रोफेसर लेक्चर के बाद चाय की चुस्की लेते हुए अकादमिक बहस में मशगूल नजर आते हैं. साउथ कैंपस में भी यही नजारा है,और अन्य कॉलेजों के छात्र-शिक्षक दिन की थकान चाय के साथ उतारते हैं.दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर आशुतोष ने बताया कि पिछले दस वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय और चाय से गहरा रिश्ता है. उन्होंने बताया कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की रगों में चाय दौड़ती है. जहां छात्र-छात्राएं और शिक्षक समान रूप से जुटते हैं. आशुतोष ने बताया कि जब वर्ष 2014 में ग्रेजुएशन के लिए विश्वविद्यालय आए, तो उन्होंने पहली बार देखा कि लोग चलते-चलते चाय पीने की कला में माहिर हैं. धीरे-धीरे उन्होंने भी दोस्तों के साथ यह कला सीख ली. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से आए छात्रों के कारण चाय बनाने के तरीके और स्वाद भी अलग हैं. हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार या दक्षिण भारत हर क्षेत्र की झलक यहां चाय के प्यालों में मिल जाती है.वहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चाय का महत्व बहुत ज्यादा है. उन्होंने बताया कि डॉक्टरेट की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस में पूरी की और बाद में करोड़ीमल कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में काम किया. बीते दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कॉलेज से निकलने के बाद आर्ट्स फैकल्टी के आसपास की चाय की दुकानों पर दोस्तों से मिलना दिनभर की थकान और तनाव को दूर करने का सबसे सहज तरीका रहा. हालांकि, वह सेहत को लेकर भी चिंता भी जताते हैं कि प्लास्टिक और डिस्पोजेबल कप में चाय पीने से माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है.अगर चाय की उत्पत्ति की बात करें तो ये चीन से मानी जाती है.के अनुसारके सम्राटउबला हुआ पानी पी रहे थे, तभी पास के पेड़ की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं. उससे निकले स्वाद और सुगंध ने सम्राट को आकर्षित किया और यहीं से चाय की खोज मानी जाती है. शुरू में चाय का उपयोग औषधि के रूप में होता था.चीन में चाय पीने की परंपरा धीरे-धीरे विकसित हुई और तांग वंश (7वीं-10वीं शताब्दी) के दौरान यह जनजीवन का हिस्सा बन गई. इसके बाद चाय जापान, कोरिया और दक्षिण-पूर्व एशिया पहुंची. जापान में चाय से जुड़ी चाय समारोह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा बन गई.16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली और डच व्यापारियों के माध्यम से चाय यूरोप पहुंची. शुरुआत में यह एक महंगा पेय था, जिसे केवल अमीर वर्ग ही पी सकता था, मगर बाद में इंग्लैंड में चाय लोकप्रिय हुई और वहां की टी कल्चर ने दुनिया भर में पहचान बनाई.भारत में चाय ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ. 19वीं शताब्दी में असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती की गई. ब्रिटिश सरकार ने भारत में चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे आम लोगों तक पहुंचाया. धीरे-धीरे चाय भारतीय जीवनशैली का हिस्सा बन गई. आज भारत दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है.