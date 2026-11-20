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SPECIAL: गुमला में बंजर जमीन पर लगाए गए चाय पत्ती बागान, क्षेत्र को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

गुमला: छोटानागपुर की 'रानी' कहे जाने वाले नेतरहाट की ठंडी वादियों और मीठी नाशपाती से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इस सफर का स्वाद और रोमांच दोगुना होने वाला है. नेतरहाट की रसीली नाशपाती का स्वाद चखने के बाद, पर्यटक अब रास्ते में ही गुमला की ताजी चाय की चुस्की का आनंद ले सकेंगे.

बड़े पर्यटन केंद्र के रुप में विकसित करने की योजना