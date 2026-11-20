SPECIAL: गुमला में बंजर जमीन पर लगाए गए चाय पत्ती बागान, क्षेत्र को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना
गुमला में खूबसूरत पहाड़ों के बीच नरमा कृषि प्रक्षेत्र के पास बंजर जमीन पर 80 हजार चाय के पौधे लगाए जा गए हैं.
Published : November 20, 2026 at 5:35 PM IST
गुमला: छोटानागपुर की 'रानी' कहे जाने वाले नेतरहाट की ठंडी वादियों और मीठी नाशपाती से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इस सफर का स्वाद और रोमांच दोगुना होने वाला है. नेतरहाट की रसीली नाशपाती का स्वाद चखने के बाद, पर्यटक अब रास्ते में ही गुमला की ताजी चाय की चुस्की का आनंद ले सकेंगे.
बड़े पर्यटन केंद्र के रुप में विकसित करने की योजना
दरअसल, गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड स्थित नरमा गांव की तस्वीर, इन दिनों तेजी से बदल रही है. नेतरहाट जाने वाले मुख्य मार्ग पर गुमला- नेतरहाट की तलहटी में बसा यह इलाका अब सिर्फ रास्ते का पड़ाव नहीं, बल्कि एक बड़ा पर्यटन केंद्र के रुप में उभर रहा है.
हरियाली और विकास की नई इबारत
यह अनोखा बदलाव मुमकिन हुआ है गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड स्थित नरमा गांव में. कभी नक्सलवाद और पिछड़ेपन का दंश झेलने वाला यह इलाका आज हरियाली और विकास की नई इबारत लिख रहा है. जिला प्रशासन और उद्यान विभाग की विशेष पहल पर यहां बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू की गई है.
नरमा कृषि प्रक्षेत्र के करीब 30 से 35 एकड़ बंजर जमीन पर 80 हजार चाय के पौधे लगाए जा रहे हैं. नेतरहाट की वादियों और नाशपाती के बागानों की सैर के लिए पहुंचने वाले सैलानी अब रास्ते पर रुककर इन खूबसूरत चाय बागानों को निहार सकेंगे और ताजी चाय की पती की चुस्की भी ले सकेंगे. झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, ओड़िशा एवं पश्चिम बंगाल के पर्यटक इसी रास्ते पर से गुजर नेतरहाट पहुंचते हैं.
क्यों प्रसिद्ध है नेतरहाट
नेतरहाट एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के कारण 'छोटानागपुर की रानी' और 'झारखंड का मसूरी' कहा जाता है. पहाड़ों एवं जंगलों के बीच सनसेट और सनराइज के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. यहां सूर्योदय पॉइंट से उगते सूरज और मैग्नोलिया पॉइंट से सूर्यास्त का नजारा बेहद लोकप्रिय है. यह पूरे साल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और साल, महुआ, बांस एवं चीड़ (पाइन) के घने जंगलों से घिरा है. अपर और लोअर घाघरी जलप्रपात, कोयल व्यू पॉइंट और नेतरहाट लेक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय व नाशपाती के बागान बेहद लोकप्रिय है.
चाय पत्ती उत्पादन के लिए उपयुक्त है गुमला
गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो एवं उद्यान पदाधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में गर्मी कम पड़ती है और ऊंची जगह होने की वजह से ठंड और कुहासे सालभर रहता है, जो चाय पत्ती के उत्पादन के लिए उपयुक्त है और कृषि विविधीकरण, स्थानीय रोजगार सृजन, पलायन रोकने तथा लंबे समय से बंजर एवं अनुपयोगी पड़ी सरकारी कृषि भूमि के सदुपयोग के लिए चाय की खेती के लिए चुना है. कभी नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में विकास और आजीविका के नए साधन जोड़ने के उद्देश्य से यह पहल की गई है.
आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रांडिंग की योजना
उद्यान पदाधिकारी तमन्ना परवीन ने बताया कि पौधों के पूरी तरह तैयार होने के बाद यहां एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट और स्थानीय ब्रांडिंग की भी योजना है. कुल मिलाकर, नेतरहाट की मिठास और गुमला की महक का यह संगम झारखंड के इको-टूरिज्म को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
बेहतर व्यवस्था के साथ नई शुरुआत
2024 में देखभाल एवं व्यवस्था के अभाव में पौधे सूख गए थे, इसलिए इस बार पैक हाउस, माली शेड, वाटर टैंक, फेंसिंग और सिंचाई सुविधाओं के साथ नए सिरे से पौधरोपण (प्रथम चरण में लगभग 80,000 पौधे) किया जा रहा है.
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