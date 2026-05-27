ETV Bharat / bharat

तेलुगु देशम पार्टी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें, महानाडु में नारा लोकेश ने की घोषणा, क्या बोले सीएम चंद्रबाबू

अमरावती: आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का येलो फेस्टिवल ((पीला रंग टीडीपी का प्रतीक है) महानाडु हाइब्रिड फॉर्मेट में धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ. मुख्यमंत्री और पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने मंगलागिरी में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में तेलुगु देशम का झंडा फहराया और एनटीआर की मूर्ति को श्रद्धांजलि दी.

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश, पोलित ब्यूरो के सदस्य, नेशनल और स्टेट कमेटी के सदस्य ने इस मौके पर एनटीआर को श्रद्धांजलि दी. 1875 क्लस्टर के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस बार हाइब्रिड फॉर्मेट में महानाडु देखा. साथ ही 175 चुनाव क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाइब्रिड फॉर्मेट में ऑनलाइन खास नेताओं के भाषण सुने.

तेलुगु देशम पार्टी का जन्म, चुनाव और बढ़त, सब सनसनीखेज हैं

टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, राष्ट्रीय झंडा देश की शान है और पीला झंडा तेलुगु लोगों का आत्मविश्वास (सेल्फ-कॉन्फिडेंस) है. उन्होंने दो दिन के महानाडु के शुरू होने के मौके पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि महानाडु के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश कम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले दिन 1875 क्लस्टर में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और खुशी मनाई.

सीएम चंद्रबाबू ने आगे कहा कि, तेलुगु देशम सुधारों और दूर की सोच वाली राजनीति की शुरुआत है. उन्होंने उस पार्टी की तारीफ की जो देश की राजनीति के लिए एक दिशा बन गई है. उन्होंने याद दिलाया कि हम अकेली क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसने राष्ट्रीय राजनीति में अहम योगदान दिया. उन्होंने साफ किया कि पार्टी का जन्म, चुनाव और बढ़त, सब सनसनीखेज हैं.

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें

वहीं, तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने एक अहम घोषणा की कि, तेलुगु देशम पार्टी में महिलाओं को 33 फीसदी सीटें दी जाएंगी. उन्होंने बताया कि पार्टी आने वाले चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें देगी, चाहे बिल संसद में पास हो या नहीं. नारा लोकेश ने आज सुबह अपने पोस्ट 'बिग अनाउंसमेंट' के मुताबिक, अपने भाषण में महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे की घोषणा की.