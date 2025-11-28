ETV Bharat / bharat

TDP कार्यकर्ताओं का डबल मर्डर केस : YSRCP नेता और उनके भाई की अग्रिम जमानत याचिका SC से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने टीडीपी के दो कार्यकर्ताओं के मर्डर मामले में वाईएसआरपीसी नेता और उनके भाई की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
By Sumit Saxena

Published : November 28, 2025 at 2:21 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के दो कार्यकर्ताओं के डबल मर्डर केस में वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी और उनके भाई पिन्नेल्ली वेंकटरामी रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भाइयों को दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और शोएब आलम ने बेंच के सामने भाइयों की तरफ से बात की.

सुनवाई के दौरान बेंच ने साफ कर दिया कि वह उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. बेंच ने कहा कि आरोपियों को वापस जेल जाना चाहिए क्योंकि उनकी हिरासत में जांच जरूरी है. बेंच ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि उन्हें इस समय पर केस डायरी मिली. दवे ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी है.

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, “ठीक है. तो, अंदर जाओ और बाहर आओ, तुम्हारा स्टेटस ऊंचा होगा…”.

जब वकील ने एक बयान का ज़िक्र करने की कोशिश की, तो जस्टिस मेहता ने कहा कि कोर्ट एक अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार कर रहा है, ट्रायल पर नहीं, जहां पहला बयान देखा जाना चाहिए और दूसरा बयान भी देखा जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि वह अग्रिम जमानत के इस मामले से जुड़े बयानों में कोई कमी या विरोधाभास ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है. जस्टिस मेहता ने याचिककर्ताओं की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, “सॉरी, मुमकिन नहीं है. बिल्कुल मुमकिन नहीं…आप सभी का शुक्रिया मिस्टर दवे”.

जस्टिस मेहता ने कहा, “टैम्परिंग, सीधी सी बात है…आपने गवाहों को मैनेज किया है…” जब वकील ने प्रेस स्टेटमेंट का ज़िक्र किया, तो बेंच ने कहा कि वह ट्रायल में भी प्रेस स्टेटमेंट पर विचार नहीं कर सकती.

जस्टिस मेहता ने कहा, “प्रेस स्टेटमेंट्स को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे…क्या मीडिया पर्सन क्या छापता है, इस पर उनका कंट्रोल है?” यह महसूस होने के बाद कि बेंच इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है, वकील ने बेंच से सरेंडर करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया.

बेंच ने कहा, “आम तौर पर, अग्रिम जमानत में सरेंडर करने का समय नहीं होता... राज्य आपके साथ होता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। क्या आप कोर्ट से कुछ कमेंट्स चाहते हैं?” दलीलें सुनने के बाद, बेंच आरोपी को पुलिस रिमांड पर सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का समय देने पर सहमत हो गई.

वाईएसआरसीपी नेता की अर्जी में कहा गया कि 29 अगस्त, 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के वेल्डुर्थी पुलिस स्टेशन में 24 मई, 2025 की तारीख वाली एफाआईआर के संबंध में उनकी अग्रिम ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर पिन्नेल्ली भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता समाज का एक जाना-माना और सम्मानित सदस्य है. वह एक पुराने नेता हैं जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सदस्य हैं और 2009 से 2024 तक 15 साल तक आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में माचेरला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के सदस्य रहे हैं. वह 2019 से 2024 तक उस समय की सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के पार्टी व्हिप थे.

याचिका में कहा गया है कि जब से जून 2024 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी है, याचिकाकर्ता और वाईएसआरसीपी के दूसरे जाने-माने सदस्य सुनियोजित राजनीतिक बदले की कार्रवाई का निशाना बन रहे हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा शुरू किए गए झूठे और गलत इरादे से किए गए मुकदमों का शिकार बन रहे हैं.

याचिका में कहा गया है, “उसी राजनीतिक बदले की भावना के तहत, याचिकाकर्ता को उस एफआईआर में आरोपी नंबर 6 के तौर पर झूठा फंसाया गया है, जो जाविशेट्टी वेंकटेश्वरलू उर्फ ​​मोद्दय्या (पीड़ित नंबर 1) और उसके भाई जाविशेट्टी कोटेश्वर राव (पीड़ित नंबर 2) के दुर्भाग्यपूर्ण डबल मर्डर से जुड़ी है, जिनकी हत्या आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के बोडुलपाडु गांव के पास मोटरसाइकिल पर जाते समय कर दी गई थी.”

याचिका में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को उनके राजनीतिक विरोधियों के निर्देशों पर पूरी तरह से राजनीतिक बदला लेने के मकसद से इस एफआईआर में झूठा फंसाया गया है.” याचिका में आगे कहा गया, “प्रतिवादी स्टेट ने हाई कोर्ट के सामने झूठा दावा किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 14 क्रिमिनल केस पेंडिंग थे, जबकि यह सच है कि याचिकाकर्ता को आखिरकार 4 ऐसे केस में बरी कर दिया गया था (बरी/रद्द/वापस लेकर) – इसलिए, ये केस याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं हैं.”

