बेंगलुरु में टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूरी की दौड़, उमड़ा उत्साह का सैलाब
रविवार को बेंगलुरु की सड़कें उत्साह और जोश से भर गईं. इस दौड़ में पेशेवर एथलीटों, फिटनेस प्रेमियों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया.
Published : April 26, 2026 at 6:41 PM IST
बेंगलुरु: टीसीएस वर्ल्ड 10K (TCS World 10K) मैराथन के 2026 संस्करण के साथ रविवार को बेंगलुरु की सड़कें उत्साह और जोश से भर गईं. इस दौड़ में पेशेवर एथलीटों, फिटनेस प्रेमियों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया. 'वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल' वाली इस रेस ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की दौड़ के लिए एक प्रमुख शहर के रूप में बेंगलुरु की पहचान को और मजबूत कर दिया.
प्रतिभागियों में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे, जिन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की. उनकी भागीदारी ने इस आयोजन के प्रेरक और सबको साथ लेकर चलने वाले संदेश की ओर सबका ध्यान खींचा. अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक रहने वाले अब्दुल्ला हजारों अन्य धावकों के साथ दौड़ते नजर आए, जो खेल की एकजुट करने वाली शक्ति को दर्शाता है.
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने मैराथन के शानदार आयोजन और जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यह मैराथन हमारे नागरिकों के जोश और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता का प्रमाण है. बेंगलुरु को इस तरह के विश्व स्तरीय आयोजन की मेजबानी करते देखना सुखद है, जो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाता है."
उपमुख्यमंत्री ने दौड़ की व्यवस्थाओं की सफलता पर भी जोर दिया, जिसका श्रेय उन्होंने शहर के प्रशासन, पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल को दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन वैश्विक स्तर पर "ब्रांड बेंगलुरु" की छवि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की शहर की क्षमता को दर्शाता है.
इस दौड़ में दुनिया भर के दिग्गज एथलीटों ने जीत के लिए कड़ा मुकाबला किया. हालांकि, इस आयोजन की असली जान 'ओपन कैटेगरी' और 'मज्जा रन' (Majja Run) रही, जिसमें परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और कॉर्पोरेट टीमों ने फिटनेस और सामाजिक कार्यों का जश्न मनाने के लिए हिस्सा लिया.
दौड़ के बाद हुई ब्रीफिंग के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आज हमने जो उत्साह देखा, वह साफ बताता है कि बेंगलुरु सिर्फ एक टेक हब नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर है जो खेलों और तंदुरुस्ती (वेलनेस) को जीता है."
शारीरिक चुनौती के अलावा, इस मैराथन ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए एक मंच के रूप में भी काम किया. कई धावकों ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दौड़ लगाई. जैसे ही आखिरी धावक ने श्री कांतीरवा स्टेडियम में फिनिश लाइन पार की, वहां का माहौल जोश से भरा हुआ था, जो वर्ल्ड 10K के साथ शहर के पुराने जुड़ाव में एक और सफल अध्याय जोड़ गया.
इसे भी पढ़ेंः
- रामोजी फिल्म सिटी में भारत की पहली 'सिने मैजिकल ग्लो रन' का आयोजन, 2500 धावकों ने बिखेरा जलवा
- मुंबई इंटरनेशनल मैराथन ने रचा इतिहास, 65 हजार से भी ज्यादा रनर्स ने लिया हिस्सा
- वायुसेना मैराथन 2025: हुमा कुरैशी और सुनील ग्रोवर ने किया फ्लैग ऑफ, दिल्ली में दौड़कर सेखों को दी श्रद्धांजलि
- 14000 फीट की ऊंचाई पर एडवेंचर टूरिज्म: आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन में 800 एथलीट शामिल हुए