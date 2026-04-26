ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में टीसीएस वर्ल्ड 10K मैराथन: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूरी की दौड़, उमड़ा उत्साह का सैलाब

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बेंगलुरु में TCS वर्ल्ड 10K मैराथन में दौड़ लगाते हुए. ( PTI )