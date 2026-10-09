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ग्रीन कार्ड निलंबन पर TCS का जवाब, US में वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी लोकल टैलेंट को रखने पर आधारित है

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ( IANS )

मुंबई: भारत की बड़ी टेक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) ने अमेरिकी सरकार के ग्रीन कार्ड को लेकर लिए गए फैसले पर जवाब दिया है. इसमें प्रोग्राम के कथित गलत इस्तेमाल की जांच का हवाला दिया गया है. ट्रंप प्रशासन ने दिग्गज आईटी कंपनियों को अपने ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से बैन कर दिया गया है.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'हमने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) पर अमेरिकी सरकार की घोषणा पर ध्यान दिया है. टीसीएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के किसी भी निर्देश का पालन करेगी.

अमेरिका में हमारी वर्कफ़ोर्स स्ट्रैटेजी लोकल टैलेंट को हायर करने पर आधारित है, जिसे एक मजबूत कैंपस रिक्रूटमेंट मॉडल का सपोर्ट मिला है. हमने पूरे देश में 31 ऑफिस और डिलीवरी सेंटर में एक बड़ा लोकल वर्कफोर्स बनाया है.' बयान में आगे कहा गया, 'जैसा कि हमने पहले बताया था, हम अगले पांच सालों में अमेरिका में 15,000 और लोगों को हायर करने का इरादा रखते हैं, ताकि हमारे लोकल वर्कफोर्स को और बढ़ाया जा सके. पिछले दो सालों में हमारे परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) एप्लीकेशन सिंगल डिजिट में थे और इसलिए हमें नहीं लगता कि प्रोग्राम के सस्पेंशन से हमारी वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट पर कोई असर पड़ेगा.' इसी मुद्दे पर जवाब देते हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने कहा कि इमिग्रेशन और स्किल्ड टैलेंट मोबिलिटी दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. एक ऑफिशियल बयान में नैसकॉम ने कहा कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फैसले से एक खास इमिग्रेशन रास्ते पर असर पड़ा, जबकि भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में एच-1बी वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है, लोकल हायरिंग बढ़ाई है और अमेरिका में एक मजबूत घरेलू वर्कफोर्स बनाया है. इससे पहले एक बड़े कदम में अमेरिका लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर रही है, जिनमें कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी शामिल हैं.