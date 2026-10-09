ग्रीन कार्ड निलंबन पर TCS का जवाब, US में वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी लोकल टैलेंट को रखने पर आधारित है
टीसीएस ने कहा, 'हमें नहीं लगता कि इस कदम से हमारी वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट पर कोई असर पड़ेगा.'
Published : October 9, 2026 at 9:35 AM IST
मुंबई: भारत की बड़ी टेक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) ने अमेरिकी सरकार के ग्रीन कार्ड को लेकर लिए गए फैसले पर जवाब दिया है. इसमें प्रोग्राम के कथित गलत इस्तेमाल की जांच का हवाला दिया गया है. ट्रंप प्रशासन ने दिग्गज आईटी कंपनियों को अपने ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से बैन कर दिया गया है.
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'हमने परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) पर अमेरिकी सरकार की घोषणा पर ध्यान दिया है. टीसीएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के किसी भी निर्देश का पालन करेगी.
अमेरिका में हमारी वर्कफ़ोर्स स्ट्रैटेजी लोकल टैलेंट को हायर करने पर आधारित है, जिसे एक मजबूत कैंपस रिक्रूटमेंट मॉडल का सपोर्ट मिला है. हमने पूरे देश में 31 ऑफिस और डिलीवरी सेंटर में एक बड़ा लोकल वर्कफोर्स बनाया है.'
बयान में आगे कहा गया, 'जैसा कि हमने पहले बताया था, हम अगले पांच सालों में अमेरिका में 15,000 और लोगों को हायर करने का इरादा रखते हैं, ताकि हमारे लोकल वर्कफोर्स को और बढ़ाया जा सके. पिछले दो सालों में हमारे परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (PERM) एप्लीकेशन सिंगल डिजिट में थे और इसलिए हमें नहीं लगता कि प्रोग्राम के सस्पेंशन से हमारी वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट पर कोई असर पड़ेगा.'
“We have noted the announcement by the US Government on the Permanent Labor Certification Program (PERM) and TCS will comply with any directive from the Department of Labor. Our workforce strategy in the US is anchored in hiring local talent, supported by a robust campus recruitment model. We have built a significant local workforce across 31 offices and delivery centers throughout the country. As we had announced earlier, we intend to hire an additional 15,000 people in the US over the next five years, to further augment our local workforce. Our PERM applications were in single digits in the last two years and hence we do not expect the suspension of the program to impact our workforce strategy and customer engagements. ”: TCS statement on announcement by the US government on the Permanent Labor Certification program— ANI (@ANI) October 9, 2026
इसी मुद्दे पर जवाब देते हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने कहा कि इमिग्रेशन और स्किल्ड टैलेंट मोबिलिटी दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. एक ऑफिशियल बयान में नैसकॉम ने कहा कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फैसले से एक खास इमिग्रेशन रास्ते पर असर पड़ा, जबकि भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में एच-1बी वीजा पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है, लोकल हायरिंग बढ़ाई है और अमेरिका में एक मजबूत घरेलू वर्कफोर्स बनाया है.
इससे पहले एक बड़े कदम में अमेरिका लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने घोषणा की कि अमेरिकी सरकार दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर रही है, जिनमें कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी शामिल हैं.
अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने इस सस्पेंशन का कारण कई एक्टिव फेडरल इन्वेस्टिगेशन को बताया, साथ ही उसने अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को भी प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया. सोंडरलिंग ने कहा कि जिन कंपनियों का नाम लिया गया है, उन्होंने मिलकर लाखों विदेशी वर्कर ढूंढे थे और लाखों एच-1बी वीजा अप्रूवल और परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन हासिल किए थे.
लेबर सेक्रेटरी ने कहा, '2009 से सिर्फ इन कंपनियों ने ही लगभग 3 मिलियन विदेशी वर्कर्स को रिक्वेस्ट किया है. उन्हें 230,000 से ज्यादा एच1बी वीजा अप्रूवल और 100,000 से ज्यादा परमानेंट लेबर सर्टिफिकेट मिले, यानी लाखों नौकरियां अमेरिकी वर्कर्स से छीन ली गई.'
सॉन्डरलिंग के साथ वीजा फ्रॉड पर न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैन्स ने एच1बी वीजा पर आने वाले वर्कर्स को 'इंडेंटर्ड सर्वेंट्स' यानी अनुबंध-आधारित बताया. अगर आप अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम कर रहे हैं, तो आप उसी पोस्ट पर हायर किए गए अमेरिकी नागरिक से 20,000 डॉलर कम कमा रहे हैं.
अगर आपको इन विदेशी आउटसोर्सिंग फर्मों में से किसी एक ने काम पर रखा है, तो आप उसी पोस्ट पर हायर किए गए अमेरिकी नागरिक से 48,000 डॉलर कम कमा रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'तो, मुझे यकीन है कि यहां हर कोई समझ रहा है कि क्या खेल खेला जा रहा है.
आप देश के बाहर से बंधुआ मजदूर लाते हैं, आप अमेरिकी मजदूरों को नौकरी से निकालते हैं और, अगर आप एक कॉर्पोरेशन हैं, तो आप अमेरिकी मजदूरों की सैलरी कम करके, उनकी जगह ऐसे लोगों को रखकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं जिन्हें सच में अमेरिका में होना ही नहीं चाहिए.'
अमेरिकी सरकार की यह घोषणा अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एफ-1 नॉन-इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए नई फीस का प्रस्ताव देने के एक दिन बाद आई, जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) में हिस्सा लेना चाहते हैं. इस कदम को अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा और इमिग्रेशन सिस्टम की ईमानदारी को मजबूत करने की कोशिश बताया गया.