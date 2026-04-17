TCS नासिक केस: आरोप बहुत गंभीर, गतिविधियां एक मॉड्यूल के तहत की गईं: सीएम फडणवीस
सीएम फडणवीस ने बताया कि टीसीएस नासिक मामले में एसआईटी जांच कर रही है. जरूरत पड़ी तो केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाएगी.
Published : April 17, 2026 at 2:51 PM IST
कोलकाता : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) मामले में चल रही जांच से पता चला है कि यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के आरोप बहुत गंभीर हैं और इन्हें एक मॉड्यूल के तहत किया जा रहा है.
चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कन्फर्म किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ये गतिविधियां कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक व्यवस्थित 'मॉड्यूल' के तहत की गई थीं.
#WATCH | Kolkata | On the Nashik TCS case, Maharashtra CM & BJP leader Devendra Fadnavis says, " the incident which has occurred in nashik tcs is a very serious matter. i would like to thank tcs for taking cognisance of the matter. the tcs chief has condemned it, and they are… pic.twitter.com/tNGFz23UTL— ANI (@ANI) April 17, 2026
उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सक्रिय रवैये की तारीफ की और कहा कि कंपनी ने आरोपियों को बचाने के बजाय जांच में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने आगे कहा कि अभी जांच चल रही है, और केंद्रीय एजेंसियों को बता दिया गया है. अगर जरूरत पड़ी, तो उनकी मदद ली जाएगी.
इस मामले में महिला कर्मचारियों द्वारा 2022 से मार्च 2026 तक यौन उत्पीड़न, पीछा करने और मानसिक यातना का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.
सीएफ फडणवीस ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. “यह मामला बहुत गंभीर है, और हम इस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. हमारे ध्यान में आया है कि यह एक मॉड्यूल के तहत किया गया था. अच्छी बात यह है कि टीसीएस जैसी कंपनी ने जांच में बहुत अहम भूमिका निभाई है."
उन्होंने कहा, "वे किसी को नहीं बचाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि टीसीएस के नेतृत्व ने आरोपी कर्मचारियों के काम की कड़ी निंदा की है और न्याय पक्का करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी का अपराधियों को बचाने से इनकार करना राज्य में कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए एक जरूरी मिसाल कायम करता है.
सीएम के अनुसार, नासिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल कम्युनिकेशन को रिव्यू करती रही ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कथित मॉड्यूल में और लोग शामिल थे या नहीं. स्थानीय अधिकारियों ने पूरे इलाके में वर्कप्लेस सुरक्षा पक्का करने के लिए बड़े आईटी हब पर सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी है.
जांच में धार्मिक दबाव का एक पैटर्न सामने आया है, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि कर्मचारियों पर उनकी मान्यताओं के खिलाफ खास खाना खाने और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने का दबाव डाला गया.
नासिक पुलिस ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सीनियर स्टाफ और एक एचआर अधिकारी शामिल हैं, जिन पर अंदरूनी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप है. इन अपराधों के सुनियोजित प्रकृति की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई है.