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TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया गया

नासिक में बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में हुए कथित यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया गया.

TCS Nashik case
फाइल फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 6:58 AM IST

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नासिक: महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक टीसीएस (TCS) केस के मुख्य आरोपियों में से एक निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में ले लिया. पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन पर कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में आरोप लगाया गया था.

आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. इस हफ़्ते की शुरुआत में एक लोकल कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) भी कोर्ट में मौजूद थी और उसने केस से जुड़ी डिटेल्स बेंच के सामने रखी. प्रॉसिक्यूशन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए एंटीसिपेटरी बेल देने का कड़ा विरोध किया. इससे पहले भी कोर्ट ने 20 अप्रैल को खान को अंतरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था.

इससे पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था. कुल नौ केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक केस देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में और आठ दूसरे मुंबई नाका में दर्ज किए गए हैं. सफी शेख और रजा मेमन इस केस में दो मुख्य आरोपी हैं.

इस केस में कथित धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न की जांच के लिए चार सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीसीएस फैसिलिटी में हुई घटना को बहुत गंभीर मामला बताया और कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है.

एएनआई से बात करते हुए फडणवीस ने कन्फर्म किया कि राज्य के अधिकारी टेक हब में फैले विवाद की शुरुआत का पता लगाने के लिए डिटेल में जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'नासिक टीसीएस में जो घटना हुई है, वह बहुत गंभीर मामला है.

मैं टीसीएस को इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. टीसीएस चीफ ने इसकी निंदा की है, और वे पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं. हम घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. हम मामले की जांच कर रहे हैं. अगर यह कॉर्पोरेट जिहाद के रूप में सामने आता है, तो हम इसकी जड़ का पता लगा लेंगे.'

ये भी पढ़ें- TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला: निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गर्भावस्था की दलील भी नहीं आई काम

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