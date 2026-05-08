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TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला: आरोपी निदा खान को हिरासत में लिया गया

फाइल फोटो ( ANI )

नासिक: महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक टीसीएस (TCS) केस के मुख्य आरोपियों में से एक निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में ले लिया. पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन पर कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में आरोप लगाया गया था. आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. इस हफ़्ते की शुरुआत में एक लोकल कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) भी कोर्ट में मौजूद थी और उसने केस से जुड़ी डिटेल्स बेंच के सामने रखी. प्रॉसिक्यूशन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए एंटीसिपेटरी बेल देने का कड़ा विरोध किया. इससे पहले भी कोर्ट ने 20 अप्रैल को खान को अंतरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था. इससे पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था. कुल नौ केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक केस देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में और आठ दूसरे मुंबई नाका में दर्ज किए गए हैं. सफी शेख और रजा मेमन इस केस में दो मुख्य आरोपी हैं.