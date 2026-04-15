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TCS उत्पीड़न केस: नासिक पुलिस कमिश्नर बोले- अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी लिंक की जांच जारी

TCS उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat )

नासिक (महाराष्ट्र): आईटी कंपनी TCS में कथित धर्म परिवर्तन और महिला कर्मचारियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में, नासिक सिटी के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बुधवार को कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है, और यह भी पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी तत्व शामिल हैं. वहीं, नासिक सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में गिरफ्तार कंपनी की वरिष्ठ महिला कर्मचारी अश्विनी चैनानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. टीसीएस की गिरफ्तार महिला कर्मचारी (ETV Bharat) पुलिस नासिक में बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी TCS में महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामले की जांच कर रही है. आरोप है कि कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड की महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाने की साजिश रची. इस बारे में दर्ज शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन पीड़ितों को अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया और उनका यौन शोषण किया गया, धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई. इस मामले में नासिक में नौ केस दर्ज किए गए हैं, और विस्तृत जांच के लिए एक SIT बनाई गई है. इस मामले में कुल नौ आरोपी हैं, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. सात आरोपी पुरुष हैं. आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान अभी भी फरार है; उसकी तलाश में पुलिस टीमों को अलग-अलग जगहों पर भेजा गया है. उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. कंपनी की महिला एचआर एग्जीक्यूटिव पर आरोप है कि जब पीड़ितों ने उससे मदद मांगी तो उसने उन्हें न्याय नहीं दिलाया; इसके बजाय, उसने कथित तौर पर आरोपी लोगों को बचाया.