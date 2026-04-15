TCS उत्पीड़न केस: नासिक पुलिस कमिश्नर बोले- अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी लिंक की जांच जारी
एसआईटी नासिक में TCS कंपनी में कथित धर्म परिवर्तन और महिला कर्मचारियों के खिलाफ अत्याचार मामले की गहन जांच कर रही है.
Published : April 15, 2026 at 8:47 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): आईटी कंपनी TCS में कथित धर्म परिवर्तन और महिला कर्मचारियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में, नासिक सिटी के पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बुधवार को कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है, और यह भी पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या इस मामले में अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी तत्व शामिल हैं.
वहीं, नासिक सत्र न्यायालय ने बुधवार को मामले में गिरफ्तार कंपनी की वरिष्ठ महिला कर्मचारी अश्विनी चैनानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
पुलिस नासिक में बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी TCS में महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामले की जांच कर रही है. आरोप है कि कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड की महिलाओं और युवतियों को निशाना बनाने की साजिश रची. इस बारे में दर्ज शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन पीड़ितों को अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया और उनका यौन शोषण किया गया, धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई.
इस मामले में नासिक में नौ केस दर्ज किए गए हैं, और विस्तृत जांच के लिए एक SIT बनाई गई है. इस मामले में कुल नौ आरोपी हैं, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं. सात आरोपी पुरुष हैं. आरोपी महिला कर्मचारी निदा खान अभी भी फरार है; उसकी तलाश में पुलिस टीमों को अलग-अलग जगहों पर भेजा गया है. उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. कंपनी की महिला एचआर एग्जीक्यूटिव पर आरोप है कि जब पीड़ितों ने उससे मदद मांगी तो उसने उन्हें न्याय नहीं दिलाया; इसके बजाय, उसने कथित तौर पर आरोपी लोगों को बचाया.
पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक ने बताया कि नासिक पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों को बाहरी कट्टरपंथी ग्रुप या दूसरे संगठनों से मदद मिली है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन गतिविधियों के लिए कोई बाहरी फंडिंग मिली थी और क्या इसमें कोई इंटरनेशनल लिंक शामिल हैं.
शिकायत क्या है?
शिकायत में कहा गया है कि जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच, नासिक में वडाला रोड पर स्थित आईटी कंपनी टीसीएस के कर्मचारियों दानिश शेख, तौसीफ अत्तर और निदा खान ने एक महिला सहकर्मी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई. तौसीफ ने उसे डरा-धमकाकर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जबकि अन्य लोगों ने ऑफिस की लॉबी में उसके साथ छेड़छाड़ की. मई 2023 से मार्च 2026 के दौरान, रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी ने भी ऑफिस परिसर में उसके साथ छेड़छाड़ की.
पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि उसने इन घटनाओं के बारे में कंपनी के HR डिपार्टमेंट में मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी; उलटे, वहां के अधिकारियों ने कथित तौर पर आरोपियों की मदद की. 2022 से फरवरी 2026 तक, मीटिंग के दौरान, शफी शेख उस लड़की को घूरता रहता था, उसकी शादीशुदा जिंदगी में बच्चे न होने के बारे में बेइज्जती करने वाली बातें करता था, और उसके साथ शारीरिक नजदीकी (Physical Intimacy) बनाने की कोशिश करता था.
शिकायत के मुताबिक, दिसंबर 2025 में, एक संदिग्ध आरोपी ने लड़की से उसकी प्राइवेट जिंदगी के बारे में अपमानजनक सवाल पूछे, उसे घूरता रहा, और उसके प्राइवेट पार्ट्स की ओर इशारे किए. इसके अलावा, उसने दूसरी महिला कर्मचारियों के धर्म के बारे में गलत बातें करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई.
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