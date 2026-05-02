TCS यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामला: निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गर्भावस्था की दलील भी नहीं आई काम
27 अप्रैल को कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अर्जी पर जोरदार बहस हुई थी. नासिक रोड कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Published : May 2, 2026 at 8:41 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में हुए कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के चौंकाने वाले मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. नासिक रोड कोर्ट ने निदा खान की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस अब किसी भी समय उसे गिरफ्तार कर सकती है.
कोर्ट में क्या दी दलील
गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा खान ने अपने वकील के माध्यम से नासिक रोड कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. अपनी याचिका में उसने अपनी गर्भावस्था (Pregnancy) का हवाला देते हुए राहत देने की मांग की थी. 27 अप्रैल को इस याचिका पर अदालत में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई.
सरकारी वकील और जांच अधिकारियों ने निदा खान के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया और तर्क दिया कि मुख्य आरोपी को राहत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
STORY | Nashik court denies pre-arrest bail to TCS employee Nida Khan; custody of 4 extended till May 5— Press Trust of India (@PTI_News) May 2, 2026
A court in Nashik on Saturday rejected the anticipatory bail application of Nida Khan, an accused in a case related to alleged sexual harassment and forcible religious… https://t.co/DSAWh0IjMn
अदालत का कड़ा रुख
सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि निदा खान पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस ने फरार निदा खान की तलाश तेज कर दी है. दूसरी ओर, निदा खान के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे.
क्या है पूरा मामला?
पिछले कुछ समय से नासिक का यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. आरोप है कि TCS जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की महिला कर्मचारियों का न केवल यौन शोषण किया गया, बल्कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया. इस गंभीर मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है. एसआईटी अब तक इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. मुख्य साजिशकर्ता मानी जा रही निदा खान घटना के बाद से ही फरार चल रही है.
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