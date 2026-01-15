टीबी से जंग कैसे जीतें? 'टीबी चैंपियनों' ने सुनाई जिंदगी की दास्तां, अब दूसरों को दे रही हौसला
टीबी (Tuberculosis या क्षय रोग) एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है.
नई दिल्ली/विवके पठानिया : टीबी जैसी बीमारी का नाम सुनते ही एक निराशा सी छा जाती है. जहां डर, और अकेलेपन की आहट होती है, लेकिन क्या हो अगर इसी निराशा में कुछ उम्मीद उजागर हों, जो न सिर्फ खुद रास्ता ढूंढ चुके हों, बल्कि दूसरों को भी मंजिल तक पहुंचाने का जज़्बा रखते हों? दिल्ली में ऐसे ही कुछ 'टीबी चैंपियन्स' का जमावड़ा था, जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानियों से यह बताया कि जीत का मंत्र क्या है?
दरअसल, बीजेपी विधायक संजय गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में, ये टीबी से जंग जीत चुके योद्धा सिर्फ सम्मानित ही नहीं हुए, बल्कि अपनी ज़ुबानी अपनी दास्तां सुनाकर उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए, जो अभी भी इस जंग से जूझ रहे हैं. उनका संदेश था - दवा, डाइट और हिम्मत.
नाजिया की कहानी: टीबी चैंपियन नाजिया बताती हैं कि,
"2022 में जब मुझे टीबी हुई, तो मुझे कुछ पता नहीं था. लगातार बुखार, घटता वजन और खोई हुई भूख ने मेरी हिम्मत तोड़ दी थी. डॉक्टर के पास जाकर जब सच सामने आया, तो डर लगा, लेकिन परिवार का सहारा और डॉक्टरों की सलाह ने मुझे संभाला."
आज नाजिया दूसरे मरीज़ों को यही संदेश देती हैं, "घबराओ मत! टीबी ठीक हो सकती है. बस दवा को रोज लेना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, और खाने-पीने का खास ध्यान रखना है.
वर्षा की कहानी: टीबी के दौरान सबसे ज़्यादा जो चीज़ मरीज़ को तोड़ती है, वो है समाजिक भ्रम. टीबी चैंपियन वर्षा ने इसी मिथक को तोड़ा. वे कहती हैं, "लोग सोचते हैं कि टीबी होने पर अलग कमरे और अलग बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे वे अकेले पड़ जाते हैं. मैं समझाती हूं कि सावधानी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब अलग-थलग पड़ना नहीं. परिवार के साथ रहिए, बस साफ-सफाई और सावधानी बनाए रखिए"
लकी का मंत्र: टीबी चैंपियन लकी ने 2024 में अपना इलाज पूरा किया और उनका फोकस डाइट पर था. वे बताते हैं, "इलाज के दौरान मैंने अपनी डाइट पर खूब ध्यान दिया. ज्यादा मिर्च-मसाले और खट्टी चीज़ों से परहेज़ किया. दाल, सब्ज़ी और पौष्टिक भोजन लिया. सही खानपान से शरीर को ताकत मिलती है और दवाइयों का असर भी बेहतर होता है."
डॉ. बिंदु (CMO) की राय: सीएमओ डॉ. बिंदु कहती हैं, "टीबी चैंपियन वही लोग होते हैं जो पहले बीमार हुए, उसे ठीक हो गए और अब टीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं. मैं भी एक टीबी चैंपियन हूं और चाहती हूं कि टीबी को हम अच्छे से भगाएं. अगर हमारे चैंपियन आगे आएंगे, तो मरीज़ों का हौसला बढ़ेगा. ये हमारे लिए एक आदर्श मॉडल हैं."
अस्पताल में कार्यक्रम के दौरान मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के सामने टीबी चैंपियनों ने एक डांस प्रस्तुति भी दी. इसका संदेश साफ था हौसला बुलंद रखिए, जिंदगी को इंजॉय करना भी इलाज का हिस्सा है चैंपियनों ने कहा कि योग, सकारात्मक सोच और खुश रहकर हम किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं.
आखिर क्या है टीबी
टीबी (Tuberculosis या क्षय रोग) एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है. यह बीमारी सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों जैसे रीढ़, किडनी या दिमाग में भी फैल सकती है. टीबी एक हवा से फैलने वाला रोग है; जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो हवा के जरिए इसके बैक्टीरिया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं.
इसके मुख्य लक्षणों में दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना और थकान महसूस होना शामिल है. राहत की बात यह है कि सही समय पर जांच और डॉट्स (DOTS) जैसे नियमित उपचार के जरिए टीबी को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है.
ओवरऑल क्या स्थिति है
पूरी दुनिया में टीबी का जितना बोझ है, उसका लगभग एक-चौथाई हिस्सा अकेले भारत में है. यहां हर साल लगभग 25 लाख नए मामले सामने आते हैं और करीब 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है.
रिपोर्ट के अनुसार, "पिछले एक दशक में, 'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) ने 2030 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं. हालांकि, बीमारी की पहचान और रिपोर्टिंग में काफी सुधार हुआ है और नोटिफिकेशन के अंतर को 1 लाख मामलों तक कम कर लिया गया है, फिर भी भारत अब भी वैश्विक टीबी बोझ का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है.
