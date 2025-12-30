क्या भारत 2030 बन पाएगा टीबी मुक्त? नार्थ ईस्ट और आदिवासी क्षेत्रों के लिए चेतावनी
रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में टीबी की दर प्रति एक लाख आबादी पर 274 मामले है, जबकि राष्ट्रीय औसत 195 है.
Published : December 30, 2025 at 4:04 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के बीच एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. 'इंडियाज प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (Northeast), ग्रामीण इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में टीबी के मामले अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं.
क्या कहते हैं आंकड़े:
रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में टीबी की दर प्रति एक लाख आबादी पर 274 मामले है, जबकि राष्ट्रीय औसत 195 है. वहीं आईसीएमआर (ICMR) के आंकड़ों के मुताबिक, आदिवासी समुदायों में यह स्थिति और भी गंभीर है, जहां प्रति एक लाख लोगों पर 432 टीबी मरीज पाए गए हैं.
आईसीएमआर (ICMR) और राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (NIRT) द्वारा तैयार इस साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में टीबी के मामलों का अधिक होना देश के टीबी उन्मूलन अभियान के लिए एक बड़ी बाधा है.
सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी
रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में टीबी से जुड़ा सामाजिक कलंक (भेदभाव) आज भी बना हुआ है, जो अक्सर एचआईवी (HIV) से भी कहीं ज्यादा देखा जाता है.
रिपोर्ट के अनुसार, लोगों में अभी भी यह गलतफहमी फैली हुई है कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है. साथ ही, स्थानीय भाषाओं में जानकारी के प्रसार की कमी के कारण कार्यक्रम की पहुंच कमजोर पड़ जाती है. अध्ययनों से पता चलता है कि अगर स्थानीय बोलियों में समुदाय आधारित शिक्षा दी जाए, तो इससे मरीजों के इलाज से जुड़ने और बचाव उपचार (PT) शुरू करने की दर में काफी सुधार होता है.
सांस्कृतिक बाधाएं और नीम-हकीम
आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में वहां के पारंपरिक नीम-हकीमों या 'आदिवासी पुजारियों' पर समुदायों की गहरी निर्भरता एक महत्वपूर्ण कारक है. उन्हें बीमारी की स्थिति में मदद करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, युवा पीढ़ी के लोग अस्पताल जाने में रुचि दिखाते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी पारंपरिक उपचार प्रणालियों को ही प्राथमिकता देते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि, आदिवासी नेताओं और पारंपरिक चिकित्सकों (नीम-हकीमों) को प्रतिद्वंद्वी मानने के बजाय सहयोगी के रूप में साथ जोड़ा जाना चाहिए. यदि उन्हें मरीजों को अस्पताल भेजने (रेफरल), सामुदायिक परामर्श और शराब की लत छुड़ाने जैसी पहलों में शामिल किया जाए, तो इससे टीबी के मरीजों की पहचान और उनके इलाज को पूरा करने की दर में काफी सुधार हो सकता है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
ETV Bharat से बात करते हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर.वी. अशोकन ने इस रिपोर्ट की सराहना की. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है जो पूर्वोत्तर, सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों से टीबी को खत्म करने के लिए आवश्यक हैं.
डॉ. अशोकन ने कहा, "यह सच है कि इन क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन की पहल की कमी है. रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को सरकारी अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना बेहद जरूरी है."
उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्वोत्तर भारत में टीबी को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति कठिन है, कनेक्टिविटी खराब है. उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सीधे तौर पर गरीबी, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, सांस्कृतिक बाधाओं और सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है."
पूर्वोत्तर राज्यों के सामने चुनौतियां
पूर्वोत्तर भारत से टीबी (TB) को खत्म करने के रास्ते में कई कठिन और मिली-जुली चुनौतियां हैं. इनमें दुर्गम रास्ते, खराब कनेक्टिविटी, अलग-अलग जनजातीय भाषाएं और कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रमुख हैं. ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले करीब 750 जातीय समूहों के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर होने के कारण, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत में दिक्कत आती है. इस वजह से सही समय पर बीमारी की पहचान और इलाज नहीं हो पाता.
रिपोर्ट के अनुसार, "पारंपरिक नीम-हकीमों (झोलाछाप डॉक्टरों) पर निर्भरता, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और नशीली दवाओं का बढ़ता इस्तेमाल इस समस्या को और गंभीर बना देता है. इन कारणों से इलाज में देरी होती है और कई मरीज बीच में ही दवा छोड़ देते हैं.
पूर्वोत्तर में टीबी और अन्य बीमारियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि, स्वास्थ्य प्रणालियों में कमियों, जनसांख्यिकीय असमानताओं और संसाधनों के असमान वितरण के कारण पूर्वोत्तर भारत में टीबी और उसके साथ जुड़ी अन्य बीमारियों का प्रबंधन करना एक गंभीर चुनौती बना हुआ है.
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में टीबी के अधिक मामलों के साथ-साथ एचआईवी (HIV), मधुमेह (डायबिटीज) और कम वजन (लो बीएमआई) की समस्या भी बढ़ रही है. ये अन्य बीमारियां टीबी के इलाज को और अधिक कठिन और गंभीर बना देती हैं.
राज्यों में अन्य बीमारियों का बोझ
रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में व्यापक कुपोषण के कारण टीबी मरीजों का वजन बहुत कम पाया गया है. अरुणाचल प्रदेश में लगभग 60 प्रतिशत मरीज कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं और अक्सर बीमारी के गंभीर चरण में अस्पताल पहुंचते हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि इन मरीजों को उच्च पोषक आहार (EDNS) देने की सख्त जरूरत है.
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि, असम में टीबी के साथ डायबिटीज (मधुमेह) का बोझ बहुत अधिक है, फिर भी केवल 21-24 प्रतिशत मरीजों को ही डायबिटीज का इलाज मिल पा रहा है, जो इलाज के एक बड़े अंतर को दिखाता है. इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश में हालांकि 85 प्रतिशत टीबी मरीजों की डायबिटीज जांच की जाती है, लेकिन डायबिटीज का इलाज पाने वाले मरीजों की संख्या 2023 के 36 प्रतिशत से घटकर 2024 में मात्र 23 प्रतिशत रह गई है.
मणिपुर और अन्य राज्यों की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में टीबी और एचआईवी (TB-HIV) दोनों से संक्रमित मरीजों की संख्या 5-7 प्रतिशत है, लेकिन यहां एचआईवी के इलाज (ART) की पहुंच काफी कम है. वहीं, 82 प्रतिशत टीबी मरीजों की डायबिटीज जांच होने के बावजूद, डायबिटीज के इलाज (ADT) की उपलब्धता केवल 15-17 प्रतिशत तक ही सीमित है.
रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि, मिजोरम में एचआईवी संक्रमण की दर काफी अधिक है, यहां टीबी के साथ एचआईवी संक्रमण (Coinfection) की दर लगभग 11 प्रतिशत है. यहां डायबिटीज का इलाज तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन टीबी और डायबिटीज दोनों से पीड़ित मरीजों का उपचार अभी भी 50 प्रतिशत से नीचे है.
नगालैंड में टीबी-एचआईवी का प्रसार 9-10 प्रतिशत है. इसकी तुलना में सिक्किम और त्रिपुरा की स्थिति बेहतर है, जहां टीबी-एचआईवी संक्रमण दर 1-2 प्रतिशत से कम है और वहां मरीजों को एचआईवी व डायबिटीज के इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं.
पूर्वोत्तर भारत में तकनीकी सीमाएं
पूर्वोत्तर में तकनीक आधारित टीबी सेवाओं के वितरण में भौगोलिक स्थिति, खराब कनेक्टिविटी और पिछड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण लगातार बाधाएं आ रही हैं. हाथ में ले जाने वाली एक्स-रे मशीनों और 'ट्रू-नॉट' जैसे आधुनिक मोबाइल जांच उपकरणों में भारी निवेश के बावजूद, इनका लाभ अभी भी आबादी के एक हिस्से तक ही पहुंच पाया है.
उदाहरण के लिए, मिजोरम (आबादी 11 लाख) में सभी उपकरण तैनात होने के बाद भी केवल 40-50 प्रतिशत लोगों की ही जांच हो सकी. इसके अलावा, इंटरनेट की कमी, नेटवर्क की अस्थिरता और डेटा स्टोरेज की कमजोर क्षमता के कारण बीमारी की निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम के कामकाज में लगातार रुकावटें आ रही हैं.
सैंपल लाने-ले जाने की चुनौतियां
पूर्वोत्तर भारत में टीबी नियंत्रण के काम में अभी भी जमीनी स्तर पर बड़ी बाधाएं आ रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 100 दिवसीय अभियान के तहत दायरा बढ़ाने के बावजूद, सक्रिय केस खोज (ACF), बीमारी की पहचान, जांच के लिए सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लैब की कार्यक्षमता से जुड़ी पुरानी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि पूर्वोत्तर में जांच की क्षमता बढ़ी है, लेकिन खराब रास्तों (लॉजिस्टिक्स), कठिन भौगोलिक वातावरण और गुणवत्ता से जुड़ी बाधाओं के कारण इसका पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है.
आपदाओं के दौरान सेवाओं में बाधा
बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और जातीय हिंसा के कारण पूर्वोत्तर में अक्सर टीबी का इलाज बीच में ही रुक जाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि, हालांकि एनजीओ (NGOs), चर्च, आदिवासी संगठनों और युवा समूहों के आपातकालीन प्रयास अल्पकालिक मानवीय सहायता तो पहुंचा देते हैं, लेकिन इलाज और दवाइयों का सिलसिला लगातार जारी रखने के लिए अभी भी ठोस और व्यवस्थित नियमों की भारी कमी है.
आदिवासी क्षेत्रों में चुनौतियां
भारत के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में टीबी की समस्या सामाजिक असमानता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गहराई से जुड़ी हुई है. गरीबी, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, सांस्कृतिक बाधाएं और सामाजिक कलंक (छुआछूत का डर) आज भी मरीजों को इलाज कराने और लगातार दवा लेने से रोकते हैं. रिपोर्ट में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों या मुद्दों को रेखांकित किया गया है.
इलाज की राह में बाधाएं
छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित आदिवासी क्षेत्रों में निवासियों को परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की कमी, दवाओं की अनियमित आपूर्ति और आर्थिक असुरक्षा के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि, निजी डॉक्टरों या अस्पतालों की सुविधा लगभग न के बराबर होने के कारण लोगों को सरकारी केंद्रों तक पहुंचने के लिए अक्सर लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है. कई मरीज इलाज कराने के बजाय अपनी रोजी-रोटी और काम को प्राथमिकता देते हैं. नतीजतन, बहुत से मरीजों की मौत 'निक्षय' (Nikshay) निगरानी प्रणाली की जानकारी में आए बिना ही हो जाती है, जो इन क्षेत्रों में खराब निगरानी व्यवस्था को दर्शाता है.
इलाज तक पहुंच में बाधाएं
छत्तीसगढ़ जैसे कई आदिवासी जिलों में, मरीजों को आधार कार्ड न होने, बैंक खातों के बंद होने या उनमें नाम की गलतियों और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण 'निक्षय पोषण योजना' (DBT) का लाभ पाने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
रिपोर्ट के अनुसार, निक्षय आईडी (Nikshay ID) बनने में होने वाली 15 दिनों की देरी से इलाज शुरू करने में भी देरी होती है. मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कागजी कार्रवाई और वेरिफिकेशन का भारी बोझ है, जिससे इलाज के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण दौर में कई मरीजों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती. इन क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचने के लिए मनरेगा और दिहाड़ी मजदूरों के साथ समन्वय करना मददगार साबित हो सकता है.
टेलीमेडिसिन और डिजिटल असमानता
डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण और फोन पर डॉक्टरी सलाह (टेलीकंसल्टेशन) काफी मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन खराब बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है.
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि, ज्यादातर मरीज डॉक्टर से केवल एक बार मिलते हैं- जब उनकी बीमारी की पहली बार जानकारी दर्ज की जाती है. इसके बाद का फॉलो-अप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजरों द्वारा किया जाता है. डेटा कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करते हुए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना बेहद जरूरी है.
विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी
गैर-संक्रामक रोग (NCD), टीबी (TB) और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्यक्रमों के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) और अन्य बीमारियों की जांच का काम धीमा पड़ गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, आशा (ASHA) कार्यकर्ता अक्सर उन कार्यक्रमों को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं जिनमें उन्हें बेहतर मानदेय मिलता है, जैसे कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्यक्रम. इस वजह से टीबी से जुड़े काम पीछे छूट जाते हैं. अगर टीबी मॉड्यूल को एनजीडी (NCD) और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) के ग्रामीण शिविरों के साथ जोड़ दिया जाए, तो बेहतर तालमेल बन सकता है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ओडिशा और झारखंड की आदिवासी आबादी के लिए उनकी अपनी भाषाओं में सूचना और प्रचार सामग्री (IEC materials) की अभी भी भारी कमी है.
ओवरऑल क्या स्थिति है
पूरी दुनिया में टीबी का जितना बोझ है, उसका लगभग एक-चौथाई हिस्सा अकेले भारत में है. यहां हर साल लगभग 25 लाख नए मामले सामने आते हैं और करीब 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है.
रिपोर्ट के अनुसार, "पिछले एक दशक में, 'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम' (NTEP) ने 2030 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं. हालांकि, बीमारी की पहचान और रिपोर्टिंग में काफी सुधार हुआ है और नोटिफिकेशन के अंतर को 1 लाख मामलों तक कम कर लिया गया है, फिर भी भारत अब भी वैश्विक टीबी बोझ का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है.
क्या है टीबी
टीबी (Tuberculosis या क्षय रोग) एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जो मुख्य रूप से 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है. यह बीमारी सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों जैसे रीढ़, किडनी या दिमाग में भी फैल सकती है. टीबी एक हवा से फैलने वाला रोग है; जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो हवा के जरिए इसके बैक्टीरिया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं.
इसके मुख्य लक्षणों में दो हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना और थकान महसूस होना शामिल है. राहत की बात यह है कि सही समय पर जांच और डॉट्स (DOTS) जैसे नियमित उपचार के जरिए टीबी को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है.
