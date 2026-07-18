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उत्तराखंड में हरियाणा की नाबालिग से टैक्सी ड्राइवर ने की रेप की कोशिश

बेरीनाग: हरियाणा से घर से भागकर नैनीताल घूमने आई एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शुक्रवार को नैनीताल पहुंची. यहां पर नाबालिग लड़की ने एक टैक्सी चालक से बात की. उसने टैक्सी चालक से आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगह के बारे में जानकारी मांगी. जिस पर टैक्सी चालक ने उसे पाताल भुवनेश्वर के बारे में बताया.

नाबालिग लड़की ने बताया वह टैक्सी चालक के साथ पाताल भुवनेश्वर घुमने के लिए आ गई. रात्रि 11 बजे पाताल भुवनेश्वर मार्ग में गुप्तड़ी के पास पहुंचने पर टैक्सी चालक ने छेड़खानी और जबरन छेडछाड़ शुरू कर दी. वह किसी तरह से चालक के चुंगल से छूटकर भागी. जिसके बाद उसने बेरीनाग की ओर से आ रही एक टैक्सी से आगे खड़े होकर मदद मांगी. साथ ही उसे अपनी आप बीती बताई. टैक्सी में सवार दो स्थानीय पाताल भुवनेश्वर के लोगों ने नाबालिग की मदद के लिए हाईवे पेट्रोलिंग टीम 112 और 108 नंबर पर कॉल किया.

सूचना मिलते ही गंगोलीहाट कोतवाली से कोतवाल कैलाश जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान टैक्सी चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसको पकड़ लिया गया. पुलिस आरोपी टैक्सी चालक को पकड़कर गंगोलीहाट को लेकर आई. जहां नाबालिग की मदद करने वालों की तहरीर के पर टैक्सी चालक नंदन सिंह बिष्ट पुत्र केसर सिंह निवासी गेलाकोटा लमगडा अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने टैक्सी चालक के खिलाफ पाॉक्सो और बीएनएस 351(3)62, 74,75के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.