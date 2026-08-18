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टैटू की सुरक्षा पर नजर: कर्नाटक ने एक्सपर्ट पैनल बनाया, पूरे देश में एक जैसे नियम लागू करने की उठाई मांग

विभाग ने टैटू इंक की स्टेरिलिटी (कीटाणु-मुक्त होने) के लिए तय मानकों के न होने पर भी चिंता जताई. मौजूदा तरीकों से रंगीन इंक की जांच करना मुश्किल हो सकता है, जबकि एक ही कंटेनर से कई ग्राहकों के लिए इंक निकालने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

विभाग की जांच में अलग-अलग निर्माताओं की टैटू इंक के आठ रंगों के अनौपचारिक सैंपल शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सेलेनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम और आर्सेनिक समेत 22 धातुएं और बचे हुए सॉल्वैंट्स (विलायक) मिले हैं.

"टैटू में इस्तेमाल होने वाले केमिकल कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं. हमने एक कमेटी बनाई है और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. हमने उपलब्ध अध्ययन का विश्लेषण किया है और एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट के आधार पर, टैटू बनाने के लिए नियम बनाने की जरूरत है." -श्रीनिवास के. IAS, कमिश्नर, कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन

ईटीवी भारत से बात करते हुए, कर्नाटक फूड सेफ्टी और ड्रग प्रशासन के कमिश्नर श्रीनिवास के. (IAS) ने कहा कि टैटू इंक में मौजूद केमिकल से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब असुरक्षित उत्पाद या तरीकों का इस्तेमाल किया जाए.

कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है. उन्होंने उपलब्ध अध्ययन की जांच की है और केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है. विभाग ने टैटू इंक, स्टूडियो की साफ-सफाई, आर्टिस्ट की ट्रेनिंग और सुरक्षित टैटू बनाने के तरीकों को शामिल करते हुए पूरे देश में एक जैसे नियम लागू करने की मांग की है. इसको लेकर राज्य सरकार दिशानिर्देश भी तैयार कर रही है और कानून बनाने की जरूरत पर भी विचार कर रही है.

बाजार से लिए गए सैंपल की लैब टेस्टिंग में 22 तरह की धातुएं, बचे हुए सॉल्वेंट्स और माइक्रोबियल कंटैमिनेशन (सूक्ष्मजीवों का संक्रमण) मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.

बेंगलुरु: कर्नाटक ने टैटू स्टूडियो और उनमें इस्तेमाल होने वाली स्याही (इंक) को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं. बाजार से लिए गए सैंपल की लैब टेस्टिंग में 22 तरह की धातुएं, बचे हुए सॉल्वेंट्स और माइक्रोबियल कंटैमिनेशन (सूक्ष्मजीवों का संक्रमण) मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है.

फिलहाल, भारत में टैटू स्टूडियो, कलाकारों, इंक के कंपोजिशन और लगाने के तरीकों को नियंत्रित करने वाला कोई एक समान कानून नहीं है. कर्नाटक ने केंद्र से राष्ट्रीय मानक बनाने को कहा है, जिसमें टैटू इंक को कॉस्मेटिक्स की श्रेणी में रखकर मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम के तहत लाया जा सकता है. टैटू इंक के निर्माण, आयात, जांच और लेबलिंग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशन का प्रस्ताव भी दिया गया है.

तैयार किए जा रहे फ्रेमवर्क के तहत स्टूडियो के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, कलाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, समय-समय पर जांच, ग्राहकों की सहमति और बायोमेडिकल कचरे के सही निपटान की जरूरत हो सकती है. स्टूडियो के लिए स्टराइल, सिंगल-यूज सुई, डिस्पोजेबल इंक कप, ग्लव्स और ठीक से डिसइंफेक्ट किए गए उपकरणों का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो सकता है.

स्वास्थ्य जानकारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि, टैटू बनवाने से सीधे तौर पर एचआईवी या हेपेटाइटिस नहीं होता है. ये संक्रमण तब फैल सकते हैं जब संक्रमित खून से दूषित सुइयों या उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है. असुरक्षित तरीकों से एचआईवी और हेपेटाइटिस बी या सी फैल सकता है, जबकि दूषित स्याही, बिना स्टरलाइज किए पानी और टैटू बनवाने के बाद सही देखभाल न करने से बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन हो सकता है.

टैटू के पिगमेंट से खुजली, सूजन, एलर्जी, निशान और सूजन वाली गांठें (जिन्हें ग्रैनुलोमा कहा जाता है) भी हो सकती हैं. कुछ मैटेलिक अशुद्धियों से लंबे समय तक जहरीले असर का खतरा हो सकता है क्योंकि स्याही के छोटे कण लिम्फैटिक सिस्टम या खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकते हैं.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि, उपलब्ध सबूतों से यह साबित नहीं होता कि टैटू से सीधे तौर पर स्किन कैंसर होता है. खतरे का स्तर स्याही के कंपोज़िशन, उसमें मौजूद अशुद्धियों, लगाने के तरीके, व्यक्ति की संवेदनशीलता और संपर्क की अवधि पर निर्भर करता है. इसलिए, अधिकारियों और मीडिया को किसी ऐसे संबंध को पक्के चिकित्सीय तथ्य के तौर पर पेश करने से बचना चाहिए जो साबित नहीं हुआ है.

नियमों से ग्राहकों की सुरक्षा हो सकती है, लोगों का भरोसा बढ़ सकता है और ट्रेंड टैटू आर्टिस्ट खुद को असुरक्षित काम करने वालों से अलग दिखा सकते हैं. टैटू बनाना क्रिएटिव अभिव्यक्ति, रोजगार और छोटे स्टूडियो के लिए कमाई का जरिया भी है. हालांकि, लाइसेंसिंग, टेस्टिंग और साफ-सुथरे (स्टेराइल) उपकरणों से काम का खर्च बढ़ सकता है. बिना लाइसेंस के काम करने वालों को छिपकर काम करने से रोकने के लिए सस्ती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और नियमों को ठीक से लागू करना जरूरी होगा.

जब तक औपचारिक नियम नहीं बन जाते, ग्राहकों को साफ-सुथरे स्टूडियो चुनने चाहिए, सीलबंद सिंगल-यूज सुइयों और नए डिस्पोजेबल इंक कप के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, इंक के लेबल और एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, और टैटू बनवाने के बाद अगर लगातार लाली, सूजन, मवाद या बुखार हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

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