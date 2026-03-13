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सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश: महिला आयोग में पेश नहीं हुए तो बढ़ी मुश्किल, जानिए क्या है पूरा विवाद

पानीपत: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पंचकूला एसपी को सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी और उनके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश दिए हैं. दरअसल टटिहरी गाना विवाद को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह को नोटिस जारी कर 13 फरवरी को पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया था. आज आखिरी दिन होने के बावजूद बादशाह हरियाणा महिला आयोग के पेश नहीं हुए. जिसके बाद चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने सख्त रवैया अपनाया है.

सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश: रेनू भाटिया ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि "उत्तराखंड महिला आयोग ने भी इस मामले को लेकर हरियाणा महिला आयोग का समर्थन किया है. मैं सभी राज्यों के महिला आयोग से एकजुट होने की अपील करती हूं. मैं सभी महिला आयोग से ये अपील भी करती हूं कि देश में कहीं भी बादशाह का शो नहीं होने दे. मैंने पंचकूला एसपी को बादशाह को गिरफ्तार करने और उसके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश दिए हैं."

सिंगर बादशाह की गिरफ्तारी के आदेश (Etv Bharat)

महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने क्या कहा? हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि "बादशाह को इस मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था. उन्हें नोटिस भेजकर आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, मगर वो निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे. अगर कोई व्यक्ति आयोग के नोटिस को गंभीरता से नहीं लेता, तो कानून के तहत कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है. आयोग महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा."

टटिहरी गाने को लेकर विवाद: ये पूरा विवाद बादशाह के हरियाणवी गाने टटिहरी को लेकर शुरू हुआ था. गाने के बोल और वीडियो पर कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने आपत्ति जताई थी. शिकायत में कहा गया कि गाने में महिलाओं और लड़कियों को गलत तरीके से दिखाया गया है और इसमें इस्तेमाल भाषा भी आपत्तिजनक है. इसके बाद इस मामले को महिला आयोग तक पहुंचाया गया, जहां आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया.