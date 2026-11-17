ETV Bharat / bharat

जियो पॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं भारत के उद्योग, टाटा स्टील के एमडी ने विभिन्न चैलेजों के बारे में की बात

टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टी.वी. नरेंद्रन ( Etv Bharat )

जमशेदपुर : वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक मुद्दे जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध और कोविड-19 जैसी घटनाओं का भारत के उद्योगों पर असर पड़ा है. ये कहना है टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ टी.वी. नरेंद्रन का. उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक मुद्दे सबसे बड़े चुनौती हैं, क्योंकि यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि किस देश का क्या व्यापारिक निर्णय आ जाएगा.

उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध और कोविड-19 जैसी घटनाओं का असर उद्योगों पर पड़ा है. इन बाहरी हालातों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है. जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे लागत, उत्पादकता, ग्राहकों के साथ संबंध और प्रोडक्ट मिक्स, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.