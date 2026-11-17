जियो पॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं भारत के उद्योग, टाटा स्टील के एमडी ने विभिन्न चैलेजों के बारे में की बात
टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टी.वी. नरेंद्रन ने भारत में उद्योगों के सामने आ रही मौजूदा चुनौतियों के बारे में बात की.
Published : November 17, 2026 at 12:28 PM IST
जमशेदपुर : वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक मुद्दे जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध और कोविड-19 जैसी घटनाओं का भारत के उद्योगों पर असर पड़ा है. ये कहना है टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ टी.वी. नरेंद्रन का. उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक मुद्दे सबसे बड़े चुनौती हैं, क्योंकि यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि किस देश का क्या व्यापारिक निर्णय आ जाएगा.
उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध और कोविड-19 जैसी घटनाओं का असर उद्योगों पर पड़ा है. इन बाहरी हालातों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है. जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे लागत, उत्पादकता, ग्राहकों के साथ संबंध और प्रोडक्ट मिक्स, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
'टाटा स्टील जैसी कंपनियां एआई की हैं यूजर्स'
एआई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि टाटा स्टील जैसी कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करने के बजाय इसकी उपयोगकर्ता हैं. हम मानते हैं कि एआई हर तकनीक की तरह फायदेमंद भी है और इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है. ठीक वैसे ही जैसे 30-40 साल पहले कंप्यूटरीकरण और बाद में डिजिटलीकरण को एक चुनौती माना गया था, वैसे ही आज एआई को भी सही तरीके से अपने काम में उपयोग करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए.
'पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन स्टील में अधिक भुगतान की आवश्यकता'
स्टील निर्माण और पर्यावरण संरक्षण (CO₂ उत्सर्जन को कम करने) के उपायों के बारे में टी.वी. नरेंद्रन ने बताया कि यूरोप में कड़े नियमों और प्रोत्साहन के कारण पर्यावरण के अनुकूल बदलाव तेजी से हो रहे हैं, जबकि भारत में भी इस दिशा में काम शुरू हो चुका है. भारत में झज्जर और लुधियाना में रीसाइकिल-आधारित स्टील प्लांट स्थापित किए गए हैं और भविष्य में पश्चिम तथा दक्षिण भारत में भी ऐसे प्लांट लगाने की योजना है, जहां स्क्रैप अधिक उपलब्ध हो.
उन्होंने बताया कि मुख्य स्टील प्लांटों में प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग और Hisarna, e-melt जैसी नई तकनीकों में निवेश किया जा रहा है. CO₂ कम करने से लागत बढ़ जाती है, जिसके लिए सरकार के प्रोत्साहन या ग्राहकों द्वारा ग्रीन स्टील के लिए अधिक भुगतान करने की आवश्यकता होती है. भारत में अभी यूरोप की तरह ग्राहक इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं.
ये बातें टी.वी. नरेंद्रन ने जमशेदपुर में जनजातीय सम्मेलन ‘संवाद 2026’ के शुभारंभ के दौरान कही. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जनजातीय सम्मेलन ‘संवाद 2026’ का भव्य शुभारंभ किया गया. पांच दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टी.वी. नरेंद्रन ने किया. इस आयोजन में देशभर के आदिवासी समुदायों के कलाकार, पारंपरिक वैद्य, कारीगर और खानपान विशेषज्ञ शामिल हुए.
40 पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का प्रदर्शन
इस अवसर पर जोहार हाट में 15 राज्यों के 34 जनजातीय समुदायों की 40 पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया. वहीं 17 राज्यों के 29 जनजातीय समुदायों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अपनी उपचार पद्धतियों की जानकारी साझा की.
मौके पर टाटा स्टील के एमडी एवं सीईओ टी.वी. नरेंद्रन ने बताया कि संवाद का यह 13वां आयोजन है. इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी पहचान और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक मंच तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी. इसमें पूरे देश से आदिवासी समुदाय के 2500 से अधिक सदस्य और 300 से ज्यादा अलग-अलग जनजातियां हिस्सा लेने आई हैं. संवाद के अब कई रूप और धाराएं बन चुकी हैं, जिनमें खान-पान, आदिवासी बुनाई, संस्कृति, नृत्य और संगीत के साथ फिल्म निर्माण तथा फिल्म महोत्सव को भी मंच दिया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि टाटा स्टील द्वारा यह पहल की गई है ताकि आदिवासी अपनी आवाज और मुद्दों पर चर्चा कर सकें तथा अपनी संस्कृति का जश्न मना सकें. संवाद जनजातीय समुदायों की संस्कृति, ज्ञान और अनुभवों को सम्मान देने के साथ उनकी विरासत को नए अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है.
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