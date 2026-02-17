ETV Bharat / bharat

टाटा-एयरबस हेलीकॉप्टर इकाई उच्च स्तरीय विनिर्माण में साझेदारी का उज्ज्वल उदाहरण है: राजनाथ सिंह

एच-125 हेलीकॉप्टरों के कलपुर्जों को जोड़ने संबंधी इकाई के उद्घाटन समारोह में राजनाथ सिंह और कैथरीन वॉट्रिन ( PTI )

कोलार (कर्नाटक): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि एच-125 हेलीकॉप्टर कार्यक्रम में निवेश 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने इसे उच्च-स्तरीय विनिर्माण क्षेत्र में मित्र देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी साझेदारी का उज्ज्वल उदाहरण बताया.

वह यहां एच-125 हेलीकॉप्टरों के कलपुर्जों को जोड़ने संबंधी इकाई के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुंबई से वर्चुअल माध्यम से इस जिले के वेगल औद्योगिक क्षेत्र में टाटा-एयरबस सुविधा में एयरबस एच-125 हल्के हेलीकॉप्टरों के कलपुर्जों को जोड़ने संबंधी इकाई का उद्घाटन किया.

राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वॉट्रिन के साथ परियोजना के उद्घाटन पर 'टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स' और 'एयरबस हेलीकॉप्टर्स' को बधाई दी तथा उनके पूर्व सहयोग को भी याद किया. उन्होंने कहा, "यह परियोजना उच्च-स्तरीय विनिर्माण क्षेत्र में मित्र देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी साझेदारी का उज्ज्वल उदाहरण है."

उन्होंने कहा, "एच-125 कार्यक्रम में निवेश 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है और इससे हमारे कुशल और मेहनती युवा वर्ग के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे."

सिंह ने बताया कि अपनी असाधारण विश्वसनीयता, बहुउपयोगिता और विभिन्न परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध एच-125 दुनिया के सबसे प्रभावी और भरोसेमंद सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टरों में से एक साबित हुआ है.

रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस ने इससे पहले गुजरात के वडोदरा में सी-295 विमान परियोजना के लिए भी साझेदारी की थी. उन्होंने इसे इस बात का प्रतीक बताया कि टाटा विशेष रूप से और भारत सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के साथ सहयोग कर एक मजबूत भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे सकता है.

उन्होंने कहा कि 2014 से 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक नीति के मुख्य आधार रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और उच्च-स्तरीय उत्पादों व उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो पारस्परिक लाभकारी साझेदारियों के माध्यम से संभव हो रहा है.

सिंह ने बताया कि सरकार का ध्यान छोटे और मध्यम उद्योगों को समर्थन देने और विशेष रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर भी रहा है. समग्र रूप से औद्योगिक विकास का लक्ष्य न केवल घरेलू मांग को पूरा करना है बल्कि अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा करना है. रक्षा क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए सिंह ने कहा कि इन उपायों से रक्षा औद्योगिक प्रणाली में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ा है.