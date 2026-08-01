TASMAC घोटाला: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के दो करीबी सहयोगी गिरफ्तार
TASMAC घोटाले की जांच कर रही DVAC अब पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बना रही है.
Published : August 1, 2026 at 1:11 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय (DVAC) ने TASMAC (तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन) में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के दो करीबी सहयोगी कार्तिक और रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
DVAC ने पिछली सरकार के दौरान TASMAC में कथित गड़बड़ियों के बारे में सरकार से मिले पत्र और उनके साथ संलग्न दस्तावेज की वास्तविकता की जांच की. जब यह पाया गया कि इस गड़बड़ के बारे में शिकायत में अपराध करने का आधार था, तो DVAC ने 28 जुलाई को केस दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के बाद, इस मामले में शुरू में पूर्व आबकारी मंत्री सेंथिल बालाजी, TASMAC के एमडी विसकान, TASMAC अधिकारी रामदुरई मुरुगन, पन्नीरसेल्वम, भास्कर, रमेश और कार्तिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो सेंथिल बालाजी के करीबी थे.
DVAC का 41 जगहों पर छापा
इसके बाद, DVAC अधिकारियों ने जांच की, जिसमें आरोप लगाया गया कि शराब बनाने वाले प्लांट, कमोडिटी लाइसेंस वाले, बॉटलिंग कंपनियां और TASMAC के अज्ञात सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे. इसके अलावा, DVAC ने सेंथिल बालाजी से जुड़ी 41 जगहों पर छापे मारे, जिसमें उनका घर भी शामिल था.
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान उन्होंने TASMAC में कथित गड़बड़ियों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए. इसके अलावा, अधिकारियों ने इस मामले में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति का घर भी सील कर दिया.
इस मामले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी. उस याचिका के खारिज होने के बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.
सेंथिल बालाजी के दोस्त गिरफ्तार
ऐसे में अब DVAC ने करूर जिले से सेंथिल बालाजी के दो करीबी लोगों कार्तिक और रमेश को गिरफ्तार किया है. दोनों को एक अज्ञात जगह पर रखकर कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की, फिर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया.
गिरफ्तार किए गए दो लोगों को पहले भी एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर TVK के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करने का आरोप था. उस मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद, उन्हें अब TASMAC धोखाधड़ी मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया है.
कहा जा रहा है कि TASMAC घोटाले की जांच के दौरान मिली जानकारी और जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर पता चला है कि कार्तिक और रमेश दोनों इस मामले में शामिल हैं. हालांकि रमेश का नाम FIR में नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि उसे जरूरी जानकारी और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.
DVAC के जांच अधिकारी अब पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और अन्य को पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बना रहे हैं. अधिकारी TASMAC में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे हैं कि इसमें कौन शामिल हैं, पैसे कैसे ट्रांसफर हुए और इसमें किसने मदद की.
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