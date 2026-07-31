ETV Bharat / bharat

कोलकाता लौटीं तस्लीमा, बोलीं, 'बहुत अच्छा लग रहा'

लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और माथे पर लाल बिंदी लगाए वह पहुंची कोलकाता.

Taslima
कोलकाता पहुंची तस्लीमा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन शुक्रवार को लगभग 19 वर्षों बाद कोलकाता लौटीं. उन्होंने इस यात्रा को एक भावुक वापसी बताया, क्योंकि वह आज भी इस शहर को अपना मानती हैं.उनका आगमन शनिवार को होने वाले एक साहित्यिक कार्यक्रम से ठीक पहले हुआ है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर नसरीन ने अभिवादन किया और कहा, "वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है."

वह आज दोपहर करीब 12:00 बजे दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचीं.उन्होंने पारंपरिक बंगाली पहनावा—लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और माथे पर लाल बिंदी—पहना हुआ था. यही वह पोशाक थी जो उन्होंने दूर ब्रिटेन से निकलते समय पहनी थी.

उतरने से पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन लिखा, "आज सुबह, मैं कोलकाता के लिए निकल पड़ी हूं." एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर, उन्होंने हाथ जोड़कर पत्रकारों से कहा, "आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. धन्यवाद."

बताया जा रहा है कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से निजी और साहित्यिक कार्यक्रम के लिए है.वह 'सेक्युलर मिशन' और 'ह्यूमन राइट्स एंड बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स फाउंडेशन' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने वाली हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करना और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना है.

ऐतिहासिक रवींद्र सदन में होने वाले इस कार्यक्रम में उनके भाषण देने की उम्मीद है. नवंबर 2007 में, उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक 'द्विखंडितो' और कई अन्य रचनाओं ने कोलकाता में भारी विवाद और विरोध को जन्म दिया था.

तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान, उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जल्दबाजी में कोलकाता छोड़ना पड़ा था. तब से वह मुख्य रूप से दिल्ली में रह रही थीं. तस्लीमा नसरीन की इस बहुप्रतीक्षित यात्रा ने साहित्यिक और सांस्कृतिक हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है.

कट्टरपंथ का खुलकर विरोध करने के लिए जानी जाने वाली लेखिका ने लगभग दो दशकों के बाद कोलकाता में कदम रखा है. उनके सम्मान में शनिवार को रवींद्र सदन में एक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शामिल होंगे.

आयोजकों का कहना है कि शनिवार का कार्यक्रम राजनीतिक मंच के रूप में काम करने के बजाय, धार्मिक कट्टरवाद के प्रति नसरीन के आजीवन विरोध का जश्न मनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.

फिर भी, उनकी वापसी से जुड़े प्रतीकात्मक महत्व को नजरअंदाज करना मुश्किल है.लगभग उन्नीस साल पहले, जब उन्होंने उस शहर को छोड़ा था जो उनके लिए शरणस्थल और निर्वासन दोनों बन गया था, तस्लीमा नसरीन एक नाटकीय रूप से बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था के बीच कोलकाता लौट आई हैं. यह आयोजन औपचारिक रूप से एक साहित्यिक कार्यक्रम है, जो पश्चिम बंगाल में राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बदलती शब्दावली को भी दर्शाता है.

ये भी पढ़ें : 20 साल बाद कोलकाता लौटेंगी तस्लीमा नसरीन

TAGGED:

TASLIMA NASRIN
कोलकाता लौटीं तस्लीमा
TASLIMA RETURNS TO KOLKATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.