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कोलकाता लौटीं तस्लीमा, बोलीं, 'बहुत अच्छा लग रहा'

कोलकाता : बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन शुक्रवार को लगभग 19 वर्षों बाद कोलकाता लौटीं. उन्होंने इस यात्रा को एक भावुक वापसी बताया, क्योंकि वह आज भी इस शहर को अपना मानती हैं.उनका आगमन शनिवार को होने वाले एक साहित्यिक कार्यक्रम से ठीक पहले हुआ है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर नसरीन ने अभिवादन किया और कहा, "वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है."

वह आज दोपहर करीब 12:00 बजे दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचीं.उन्होंने पारंपरिक बंगाली पहनावा—लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी और माथे पर लाल बिंदी—पहना हुआ था. यही वह पोशाक थी जो उन्होंने दूर ब्रिटेन से निकलते समय पहनी थी.

उतरने से पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन लिखा, "आज सुबह, मैं कोलकाता के लिए निकल पड़ी हूं." एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर, उन्होंने हाथ जोड़कर पत्रकारों से कहा, "आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. धन्यवाद."

बताया जा रहा है कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से निजी और साहित्यिक कार्यक्रम के लिए है.वह 'सेक्युलर मिशन' और 'ह्यूमन राइट्स एंड बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स फाउंडेशन' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने वाली हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करना और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना है.

ऐतिहासिक रवींद्र सदन में होने वाले इस कार्यक्रम में उनके भाषण देने की उम्मीद है. नवंबर 2007 में, उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक 'द्विखंडितो' और कई अन्य रचनाओं ने कोलकाता में भारी विवाद और विरोध को जन्म दिया था.