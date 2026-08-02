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'मदरसा जिहादियों के पनपने की जगह...' तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश सरकार पर साधा निशाना

वाम मोर्चा के शासनकाल के दौरान लेखिका को कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और बाद की तृणमूल सरकार ने भी उन्हें वापस लाने की कोई पहल नहीं की. इसके विपरीत, भाजपा सरकार के सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ही तस्लीमा कोलकाता लौट आईं.

उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश सरकार को मदरसों और मस्जिदों पर नियंत्रण रखना चाहिए. तस्लीमा ने बात जोड़ते हुए कहा, "सरकार को खुद धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए. सरकार का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए." एक स्वागत समारोह में, निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, "कृतज्ञता अधीनता का कोई समझौता नहीं है."

रविवार को बांग्ला अकादमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे मदरसों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के मदरसों के बारे में मैं जितना जानती हूं, उसके आधार पर उन्हें नहीं होना चाहिए. वे जिहादियों के पनपने की जगह हैं. वहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाएं होती हैं, और इमाम व शिक्षक अक्सर पकड़े जाते हैं. मदरसों से पास होने वाले छात्र उत्पादक करियर नहीं चुन पाते. वे अक्सर भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं. इसके बजाय, सभी मदरसों को धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में बदल दिया जाना चाहिए."

उन्होंने टिप्पणी की, "इस उपमहाद्वीप के देशों- जैसे बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है. किसी भी सभ्य राष्ट्र में यूसीसी होता ही है. मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं हैं. वहां हिंदू पुरुष बहुविवाह करते हैं, और हिंदू महिलाओं के पास तलाक लेने की स्वतंत्रता नहीं है. हालांकि भारतीय हिंदू कानून (1956 का) समान अधिकार प्रदान करता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को ऐसी स्वतंत्रता दिलाने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है."

कोलकाताः लेखिका तस्लीमा नसरीन ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रति अपना समर्थन स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि समान अधिकारों की लड़ाई में सभी के लिए समान कानून होना ही सभ्यता की पहली शर्त है. तस्लीमा ने कहा, "मैं पिछले 40 वर्षों से समान नागरिक संहिता के लिए संघर्ष कर रही हूं."

शुभेंदु अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से मंच पर खड़े होकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया और कहा, "पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हुए बदलावों को देखते हुए, आपको अक्सर यहां आना चाहिए. एक सुरक्षित पश्चिम बंगाल में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री और पुलिस की जिम्मेदारी है. यह केवल चेहरों का बदलाव नहीं है, पूरी व्यवस्था ही बदल गई है."

प्रेस कांफ्रेंस में तस्लीमा नसरीन. (PTI)

जब एक पत्रकार ने तस्लीमा से तीनों सरकारों के बीच अंतर के बारे में पूछा, तो लेखिका ने उत्तर दिया, "एक सरकार ने मुझे निकाल दिया, दूसरी ने मुझे वापस नहीं आने दिया, वहीं एक और सरकार ने मुझे वापस आने की अनुमति दी है." लेखिका ने स्पष्ट किया कि वह प्रगतिशील मुसलमानों के संगठन 'सेक्युलर मिशन ट्रस्ट' के निमंत्रण पर आई हैं और उन्हें दी गई सुरक्षा के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. उन्हें चाहे कोई भी सरकार सुरक्षा प्रदान करे, वह अपने आदर्शों और व्यक्तिगत मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहेंगी.

लेखिका ने बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उलटफेर और छात्र आंदोलन को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. उनके विचार में, कोटा सुधार की मांग करने वाला छात्र आंदोलन शुरू में उचित लग रहा था, लेकिन बाद में यह एक अलग दिशा में मुड़ गया. तस्लीमा ने टिप्पणी की, "बांग्लादेश के उस छात्र आंदोलन ने हमें मूर्ख बनाया." उनका दावा है कि सरकार को गिराने वाले आंदोलन के पीछे जिहादियों की भूमिका थी और बाद में उन्होंने देश पर नियंत्रण कर लिया.

उन्होंने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की विभिन्न नीतियों की आलोचना करने के बावजूद, तस्लीमा का मानना ​​है कि किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना या उसे देश से बाहर निकालना कभी भी लोकतांत्रिक कदम नहीं है.

प्रेस कांफ्रेंस में तस्लीमा नसरीन. (PTI)

लेखिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि जियाउर रहमान, इरशाद और शेख हसीना के दौर से लेकर मौजूदा यूनुस प्रशासन तक- हर शासनकाल में हिंदुओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. हालांकि हाल के दिनों में इसकी तीव्रता बढ़ गई है. तस्लीमा ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी आवाज उठाई.

वह बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में जमात-ए-इस्लामी के उभार को बेहद खतरनाक मानती हैं. तस्लीमा के अनुसार, यदि वे सत्ता में आते हैं, तो 7वीं शताब्दी का शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा, जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए तबाही लेकर आएगा.

अंत में, तस्लीमा ने भविष्य में कोलकाता पुस्तक मेले में भाग लेने की तीव्र इच्छा व्यक्त की. उन्होंने उल्लेख किया कि यदि राज्य सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, तो वह मेले में उसी तरह शामिल होंगी जैसे पहले हुआ करती थीं. दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में उन्होंने उम्मीद जताई कि मुक्ति संग्राम का समर्थन करने वाले सही सोच के लोग हमेशा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की वकालत करेंगे.

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