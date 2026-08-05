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तस्लीमा नसरीन का छलका दर्द! बोलीं, बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, लेकिन...

तस्लीमा नसरीन ने कहा कि, वह बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की वकालत की.

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तस्लीमा नसरीन (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता: निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हटाई गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की है. तस्लीमा चाहती हैं कि, शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने की इजाजत दी जाए. तस्लीमा ने कहा कि, वह खुद भी बांग्लादेश लौटना चाहती हैं.

बुधवार सुबह कोलकाता से निकलते समय एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तस्लीमा ने कहा, "मैं 32 साल से देश निकाला में हूं. मैं बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है." वह बुधवार को कोलकाता से रवाना हुईं.

मंगलवार को, पानीहाटी में बेगम रोकैया के मेमोरियल पर फूल चढ़ाने के बाद, लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना के बारे में बात की, जिन्होंने भारत में शरण ली है. उन्होंने कहा कि, "बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है. वह बैन हटा देना चाहिए. हसीना को अपने देश लौटने की इजाजत नहीं दी जा रही है. मैं चाहती हूं कि उन्हें वापस जाने दिया जाए. उन्हें घर लौटने और राजनीति में शामिल होने दें."

बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा, "सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं धार्मिक राजनीति के खिलाफ हूं. धर्म पर आधारित राजनीति असल में औरतों से नफरत करने वाली होती है. एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, और उस विपक्ष को बोलने की आजादी होनी चाहिए. हसीना को अपने देश लौट जाना चाहिए. मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है."

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तस्लीमा नसरीन ने मंगलवार को पानीहाटी में उनके मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "बेगम रोकैया एक प्रगतिशील लेखक थीं जो कट्टरपंथ का विरोध करती थीं. 1932 में उनकी मौत के बाद, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके शरीर को कोलकाता में कहीं भी दफनाने की इजाजत नहीं दी."

"पानीहाटी के एक आदमी ने चुपके से बेगम रोकैया के परिवार से संपर्क किया. उसने उन्हें बताया कि पानीहाटी में उसकी निजी जमीन है और अगर वे चाहें तो बेगम रोकैया के शरीर को वहीं दफनाने की इजाजत दे सकता है. इसलिए, उनके शव को अंधेरे में पानीहाटी में चुपके से दफना दिया गया. मैं उस प्रगतिशील लेखिका, बेगम रोकैया को श्रद्धांजलि देने आई हूं."

कोलकाता से निकलते समय, रिपोर्टर एक बार फिर तस्लीमा के आस-पास जमा हो गए. यह देखते हुए कि बांग्लादेश में मौजूदा बीएनपी सरकार उनकी वापसी का इंतजाम नहीं करेगी. क्या वह अब भी वापस जाना चाहती हैं. इस सवाल के जवाब में, लेखिका ने कहा, "मैं 32 साल से देश निकाला में हूं. मैं बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है."

नारीवादी लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 19 साल बाद भारत लौटी थीं. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश सरकार मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं करती है. इसके अलावा, मुझे मेरे स्वीडिश पासपोर्ट पर वीजा देने से मना कर दिया गया है. वीजा के बिना, मेरे पास देश में आने के लिए कोई आधिकारिक या वैध दस्तावेज नहीं है." उन्होंने इशारा किया कि वह फिलहाल भारत में ही रहेंगी.

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