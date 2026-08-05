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तस्लीमा नसरीन का छलका दर्द! बोलीं, बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, लेकिन...

कोलकाता: निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हटाई गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की है. तस्लीमा चाहती हैं कि, शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने की इजाजत दी जाए. तस्लीमा ने कहा कि, वह खुद भी बांग्लादेश लौटना चाहती हैं.

बुधवार सुबह कोलकाता से निकलते समय एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तस्लीमा ने कहा, "मैं 32 साल से देश निकाला में हूं. मैं बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है." वह बुधवार को कोलकाता से रवाना हुईं.

मंगलवार को, पानीहाटी में बेगम रोकैया के मेमोरियल पर फूल चढ़ाने के बाद, लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना के बारे में बात की, जिन्होंने भारत में शरण ली है. उन्होंने कहा कि, "बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है. वह बैन हटा देना चाहिए. हसीना को अपने देश लौटने की इजाजत नहीं दी जा रही है. मैं चाहती हूं कि उन्हें वापस जाने दिया जाए. उन्हें घर लौटने और राजनीति में शामिल होने दें."

बांग्लादेश में लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा, "सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं धार्मिक राजनीति के खिलाफ हूं. धर्म पर आधारित राजनीति असल में औरतों से नफरत करने वाली होती है. एक लोकतांत्रिक देश में एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, और उस विपक्ष को बोलने की आजादी होनी चाहिए. हसीना को अपने देश लौट जाना चाहिए. मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है."

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तस्लीमा नसरीन ने मंगलवार को पानीहाटी में उनके मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "बेगम रोकैया एक प्रगतिशील लेखक थीं जो कट्टरपंथ का विरोध करती थीं. 1932 में उनकी मौत के बाद, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके शरीर को कोलकाता में कहीं भी दफनाने की इजाजत नहीं दी."