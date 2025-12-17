1 KG दाल.. 5 L दूध.. 50 रोटी.. 'बिहारी टार्जन' की एक दिन की खुराक, स्टंट देख उड़ जाएंगे होश
बिहार के दिलबर खान फक्र से कहते हैं कि 'लोग मुझे बिहारी टार्जन कहते हैं.' दिलबर का स्टंट देख अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं.
Published : December 17, 2025 at 3:57 PM IST
रिपोर्ट: रत्नेश कुमार
गया: बिहार के गया जी का बिहारी टार्जन इन दिनों काफी चर्चा में है. महज 18 साल की उम्र के इस शख्स के स्टंट हैरान करने वाले हैं. अपनी फिटनेस और स्पीड के कारण ये सोशल मीडिया में छा गए हैं. बिहार के ये टार्जन एक दिन में लगभग 10 किलोमीटर दौड़ते हैं. बिना टायर रखे 100 पुश अप और बड़े-बड़े टायर पीठ पर लादकर 10 पुश अप मारते हैं.
बिहारी टार्जन के नाम से फेमस : सैकड़ों किलो का वजन वाला टायर रखकर पुश अप मारना, सर से राॅड मोड़ देना, 25 से 30 फीट ऊंचे बिजली पोल पर चढ़कर स्टंट करना, अपना सर जमीन में घुसा देना, हाथ से स्कार्पियो खींचना, पेड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ जाना, बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ लगाना, यह सब हैरतअंगेज स्टंट करने वाले दिलवर खान को लोग बिहारी टार्जन के नाम से जानते हैं.
स्टंट देख हो जाएंगे हैरान: गयाजी के सुदूरवर्ती फतेहपुर प्रखंड के केनरचक गांव का नाम लोग ठीक से जानते भी नहीं है, लेकिन आज यह गांव चर्चा में आ गया है. चर्चा में इसलिए है, क्योंकि यहां दिलबर खान नाम के युवक को लोग बिहारी टार्जन कहते हैं. बिहारी टार्जन उसे यूं ही नहीं कहते, बल्कि उसके स्टंट और उसके कई ऐसे कारनामे हैं, जो एकदम से हैरान करने वाले हैं.
फाइटिंग में ओलंपिक जीतने का सपना : बिहारी टार्जन के नाम से मशहूर दिलबर खान बताते हैं, कि उनका सपना है, कि वह फाइटिंग में ओलंपिक जीत सके. दिलबर खान बताते हैं, कि उसे शुरू से ही जोखिम भरे कारनामे करने का जुनून था. 12-13 वर्ष की उम्र तक आते-आते कई ऐसे काम शुरू कर दिए, जो खतरनाक होते थे. ऐसे स्टंट देख लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाना शुरू किया. लोगों को लगा कि यह लड़का कुछ कर सकता है.
"मुझे बचपन से ही इस तरह का जुनून था. कुछ बड़ा हुआ तो जोखिम भरे स्टंट करने लगा. अभी मेरी उम्र 18 साल की है और कई तरह के ऐसे स्टंट करता हूं. इसके कारण मुझे लोग बिहारी टार्जन के रूप में जानने लगे हैं. मुझे लोग बिहारी टार्जन कहते हैं. मैं फाइटिंग के क्षेत्र में देश के लिए पदक जीतना चाहता हूं."- दिलबर खान, बिहारी टार्जन के नाम से मशहूर युवक
घर-गांव का मिला सपोर्ट: उन्होंने आगे कहा कि जब घर और गांव से सपोर्ट मिलने लगा, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस तेज कर दी. मुझे एक तरह से जुनून है, कि फाइटर बनूं और फाइटिंग में देश के लिए कुछ कर सकूं. हालांकि वह बताते हैं, कि उनके कारनामे फाइटर के लायक नहीं है लेकिन वह फाइटिंग में आना चाहते हैं.
5 लीटर दूध 1 किलो दाल 50 रोटियां भोजन: इस बिहारी टार्जन के स्टंट और करनामे हैरान करने वाले हैं. वहीं, इसके भोजन भी आम लोगों से कई गुणा ज्यादा है. यह बिहारी टार्जन दिलबर खान एक दो लीटर नहीं बल्कि प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीता है. सुबह दोपहर शाम को मिलाकर उसकी यह खुराक होती है.
वहीं, रोजाना 1 किलो से भी अधिक दाल पी जाता है. इसके अलावे उसकी खुराक में तीन टाइम को मिलाकर पचास रोटियां के अलावे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ दर्जन भर केले आदि भी शामिल हैं. दिलबर खान की उम्र 18 साल है. महज इतनी उम्र में उसकी खुराक इतनी है, जितनी एक पेशेवर पहलवान भी संभवत: नहीं खाता.
सिर से मोड़ देता है 6 एमएम का राॅड: दिलबर के कारनामे ऐसे हैं, कि उसे बिहारी टार्जन के नाम से लोकप्रिय बना रहे हैं. वह 6 इंच का राॅड सिर के सहारे मोड़ देता है. सर के सहारे जब वह 6 एमएम का राॅड मोड़ता है, तो उसे तनिक भी तकलीफ महसूस नहीं होती.
हाथ से खींचता है चार पहिया गाड़ी: वहीं, हाथों से स्कॉर्पियो वाहन खींच देना और दो बाइकों को पूरी स्पीड देने के बाद भी उसे आगे नहीं बढ़ने देना, यह दिलबर संभव कर पाता है. उसके स्टंट में ट्रक और अन्य वाहनों के कई वजनी टायर पीठ और पेट पर रखकर पुशअप मारना, 20 किलो वजन का गोलाकार पत्थर दांत से उठाकर डिप्स मारना, रस्सी के सहारे कई फीट तक आसानी से पेड़ पर चढ़ जाना और उस पर स्टंट करना शामिल है.
दिलबर रस्सी के सहारे पेड़ पर झूलता है. 25 से 30 फीट के बिजली पोल पर पलक झपकते चढ़ जाना है और उसपर स्टंट करता है. इन खतरनाक स्टंट को दिलबर खान आराम से करता है. इतना ही नहीं, इन स्टंटों को वह एक दिन में कई बार कर सकता है. इससे उसकी शारीरिक शक्ति की क्षमता का पता चलता है. दिलबर खान अब लोकप्रिय होने लगा है और उसकी चर्चा बिहारी टार्जन के रूप में होने लगी है.
खतरनाक स्टंट करने के पीछे की कहानी: दिलबर बिहारी टार्जन के नाम से मशहूर हो रहे हैं. दिलबर खान की इस खतरनाक स्टंट करने के पीछे कहानी भी अनोखी है. दिलबर पहले जब 13 -14 साल की उम्र का था, तो वह पानी में दौड़ा करता था. पानी में ही तरह-तरह की कलाबाजी करता था. इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी अधिक थी. कई तरह के ऐसे काम कर देता था, जिसे बड़े लोग भी आसानी से नहीं कर सकते थे.
घर की माली स्थिति खराब : दिलबर के घर की माली स्थिति एकदम खराब है. उसके पिता उसकी प्रैक्टिस न रुके, उसकी खुराक में कमी ना आए, इसके लिए राजमिस्त्री की मजदूरी करके भी पैसे जुटाते हैं. दिलबर के पिता कलीम खान बताते हैं, कि अपने बेटे के हौसलों को देखकर उन्हें गर्व होता है. उनकी तमन्ना है, कि वह देश के लिए कुछ करे. देश का नाम रोशन करे.
"शुरू में तो मैं भी अचंभित होता था, लेकिन दिलबर के हौसलों को देखकर मुझे साहस आया. आज वह कई ऐसे स्टंट कर रहा है, जो हैरतअंगेज है. मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हैू. बटईया खेती थोड़ी बहुत करते हैं. इसके अलावा घर की माली स्थिति के बीच राजमिस्त्री का भी काम करते हैं. मेरे बेटे की प्रैक्टिस न छूटे और वह देश के लिए कुछ कर सके इसके लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया है."- कलीम खान, दिलबर खान के पिता
दिलबर खान ने मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार या जनप्रतिनिधि मेरी मदद करें, तो मैं काफी कुछ आगे कर सकता हूं. अभी घर की स्थिति खराब है. फिर भी घर के लोग सपोर्ट कर मेरी खुराक के 5 लीटर दूध, 1 किलो दाल और अन्य सामग्री जुटा रहे हैं, जिससे मेरी प्रैक्टिस लगातार चल रही है.
