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उमर अब्दुल्ला की पार्टी में मंत्री बनने के लिए विधायकों के बीच मची है होड़! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा. (File) ( IANS )