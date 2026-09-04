उमर अब्दुल्ला की पार्टी में मंत्री बनने के लिए विधायकों के बीच मची है होड़! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा
उमर अब्दुल्ला कैबिनेट विस्तार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ईटीवी भारत संवाददाता आमिर तांत्रे के साथ बातचीत में बड़ा दावा किया है.
Published : September 4, 2026 at 5:51 PM IST
जम्मूः जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा दावा किया है. ईटीवी भारत (ETV Bharat) के साथ खास बातचीत में कर्रा ने खुलकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर इस समय अंदरूनी खींचतान चल रही है, क्योंकि उनके कई विधायक मंत्री पद पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
उन्होंने यह भी साफ किया कि केंद्र शासित प्रदेश में कैबिनेट की सीटें बेहद सीमित हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने यह बड़ी चुनौती है कि किसे कैबिनेट में शामिल किया जाए और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए. साथ ही, कर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस पुराने प्रस्ताव को भी दोहराया, जिसमें उनकी पार्टी द्वारा राज्य का दर्जा बहाल होने तक कैबिनेट से दूर रहने की बात कही गई थी.
कर्रा ने कहा- "समस्याएं तो होंगी ही क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 विधायकों का एक बड़ा जनादेश मिला है और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर वे आसानी से 50 का आंकड़ा पार कर जाते हैं. लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित केवल नौ मंत्री ही हो सकते हैं. जब आपके पास 50 से अधिक सदस्य हों और उनमें से कई कई बार जीत चुके हों, तो कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीदें होना स्वाभाविक है. इतना बड़ा जनादेश मिलने पर इस तरह की खींचतान और दबाव सामान्य बात है."
उन्होंने आगे कहा, "अगर राज्य का दर्जा होता, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर इतनी समस्याएं नहीं होतीं और कांग्रेस पार्टी को भी कैबिनेट में तीन से चार सीटें मिल जातीं और कुल मिलाकर 22-23 मंत्री होते."
जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट विस्तार को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार बेहद फूंक-फूंककर कदम रख रही है, क्योंकि अब कैबिनेट में भरने के लिए केवल तीन सीटें ही बची हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी को कैबिनेट में शामिल होने का अपना प्रस्ताव फिर से दिया है, क्योंकि सत्ताधारी दल का मानना है कि तय व्यवस्था के अनुसार, एक कैबिनेट सीट कांग्रेस के लिए है, जिसके पास इस केंद्र शासित प्रदेश में छह विधायक हैं.
लेकिन जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का मुख्य स्टैंड यही रहा है कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक वे कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे. हालांकि, हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस के इस स्टैंड की समीक्षा की जाने लगी है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव और जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने बयान दिया था कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में शामिल होने या न होने पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा.
इसके साथ ही, कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता गुलाम अहमद मीर ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की. बता दें कि मीर इस समय तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस पार्टी प्रभारी भी हैं.
इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर अंदरूनी कलह की अटकलें तेज हो गई थीं कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक कैबिनेट में शामिल न होने के पार्टी के मुख्य स्टैंड पर सभी नेता एकमत नहीं हैं.
इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, "पार्टी के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि सैयद नासिर हुसैन ने वही बात दोहराई है जो हम कहते आ रहे हैं. उन्होंने कहा था कि अब तक हमारा स्टैंड साफ है कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, और अगर इस संबंध में किसी बदलाव की जरूरत होगी, तो पार्टी हाईकमान उस पर अंतिम फैसला लेगा. गुलाम अहमद मीर पार्टी के महासचिव और महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष और नेताओं से मिलना ही होता है. मीडिया सनसनी फैलाने के लिए इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है."
कर्रा ने कहा, "16 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LOP) राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जम्मू-कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार के साथ एकजुटता दिखाने आए थे. शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले, उन्होंने श्रीनगर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एक मुख्य स्टैंड तय किया गया कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक कांग्रेस पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी. अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जब जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हालात बदले, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी कैबिनेट में शामिल न होने के इस मुख्य स्टैंड पर सहमति जताई. कांग्रेस पार्टी को यह देखना है कि जम्मू-कश्मीर के 1.40 करोड़ लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और इसीलिए यह मुख्य स्टैंड अपनाया गया था."
श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के आने वाले दिनों में अपनी सीट से इस्तीफा देने के बयान और उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की किसी भी संभावना पर बात करते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, "फिलहाल आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं. आगा साहब, पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला या किसी भी अन्य नेता सहित पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, यह उनका अंदरूनी मामला है और जब तक ऐसा है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा."
पीसीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में वापसी की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया. कर्रा ने कहा, "यह भी महज अटकलें हैं क्योंकि आजाद ने खुद इस पर स्थिति साफ कर दी है और उनके प्रतिनिधि सलमान निजामी ने स्पष्ट कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं आ रहे हैं."
कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय को मिल रही धमकियों पर चिंता जताते हुए पीसीसी प्रमुख ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है और अब तक अगर किसी सरकार ने इस समुदाय के लिए कुछ किया है, तो वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)-I और II की सरकारें थीं.
कर्रा ने आगे कहा, "कश्मीरी पंडितों के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा है, वह कुछ ऐसी जानकारियों पर आधारित हो सकता है जिनकी मुझे खबर नहीं है. चाहे कश्मीरी पंडितों की हत्या हो, उन्हें डराना-धमकाना हो, धमकी भरे पत्र मिलना हो या इसे किसी और चीज से जोड़ना हो, यह हमारे लिए भी जांच के घेरे में आता है. यहां कई तरह के लोग सक्रिय हैं, जिन्हें लोग एजेंसियां या बी, सी, डी टीमें बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिसके कारण राजनीतिक परिदृश्य पर अचानक बदलाव आ जाता है."
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