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कश्मीर में लक्षित हत्याएं: NC ने राज्य के दर्जे की मांग के बीच हमलों की टाइमिंग पर उठाए सवाल

कश्मीर में लक्षित हत्याएं: NC ने राज्य के दर्जे की मांग के बीच हमलों की टाइमिंग पर उठाए सवाल ( IANS )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 10 दिनों के अंदर तीन लक्षित हत्याओं पर सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनसी के आंदोलन के ठीक बाद हुए इन आतंकी हमलों के समय पर सवाल उठाया है. शुक्रवार रात को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और बोपिंदर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे. रात्रे की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी ने श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां उन्हें विशेष इलाज के लिए लाया गया था. 22 जुलाई को अनंतनाग के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद यह दूसरा लक्षित हमला है. कुरैशी की हत्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दो दिन बाद हुई. इस प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग पर जोर दिया गया था. कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल (IANS) एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह पता नहीं है कि हमला किसने किया या इसमें कौन-कौन शामिल हैं." हमलावरों की पहचान के लिए जांच की मांग करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे नहीं पता कि ऐसा तभी क्यों होता है जब हम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हैं." फारूक अब्दुल्ला की आशंकाओं को दोहराते हुए, एनसी नेता और उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में मंत्री जावेद राणा ने कहा, "इनमें से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता." जब उनसे पूछा गया कि क्या ये हत्याएं पार्टी के राज्य के दर्जे के आंदोलन के बीच तोड़फोड़ की कोशिश थीं, तो राणा ने कहा, "दोहरी सत्ता प्रणाली को खत्म करने के लिए राज्य का पूर्ववर्ती दर्जा और गौरव बहाल किया जाना चाहिए, तथा भारी बहुमत से चुनी गई उमर अब्दुल्ला सरकार को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद, एनसी सरकार स्थिति से "बेहतर तरीके से" निपटने में सक्षम होगी.