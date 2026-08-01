ETV Bharat / bharat

कश्मीर में लक्षित हत्याएं: NC ने राज्य के दर्जे की मांग के बीच हमलों की टाइमिंग पर उठाए सवाल

कश्मीर में लक्षित आतंकी हमलों पर सवाल उठाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने हमलावरों की पहचान के लिए जांच की मांग की.

Targeted killings in Kashmir Ruling NC questioned timing of attacks close on heels of statehood stir
कश्मीर में लक्षित हत्याएं: NC ने राज्य के दर्जे की मांग के बीच हमलों की टाइमिंग पर उठाए सवाल (IANS)
author img

By Moazum Mohammad

Published : August 1, 2026 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 10 दिनों के अंदर तीन लक्षित हत्याओं पर सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनसी के आंदोलन के ठीक बाद हुए इन आतंकी हमलों के समय पर सवाल उठाया है.

शुक्रवार रात को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी. छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और बोपिंदर एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे. रात्रे की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी ने श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में दम तोड़ दिया, जहां उन्हें विशेष इलाज के लिए लाया गया था.

22 जुलाई को अनंतनाग के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद यह दूसरा लक्षित हमला है. कुरैशी की हत्या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दो दिन बाद हुई. इस प्रदर्शन में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग पर जोर दिया गया था.

कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल
कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल (IANS)

एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह पता नहीं है कि हमला किसने किया या इसमें कौन-कौन शामिल हैं." हमलावरों की पहचान के लिए जांच की मांग करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे नहीं पता कि ऐसा तभी क्यों होता है जब हम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हैं."

फारूक अब्दुल्ला की आशंकाओं को दोहराते हुए, एनसी नेता और उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में मंत्री जावेद राणा ने कहा, "इनमें से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता."

जब उनसे पूछा गया कि क्या ये हत्याएं पार्टी के राज्य के दर्जे के आंदोलन के बीच तोड़फोड़ की कोशिश थीं, तो राणा ने कहा, "दोहरी सत्ता प्रणाली को खत्म करने के लिए राज्य का पूर्ववर्ती दर्जा और गौरव बहाल किया जाना चाहिए, तथा भारी बहुमत से चुनी गई उमर अब्दुल्ला सरकार को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए."

उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद, एनसी सरकार स्थिति से "बेहतर तरीके से" निपटने में सक्षम होगी.

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर इस दावे को लेकर निशाना साधा कि अनुच्छेद 370 हटाने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से घाटी में आतंकवाद खत्म हो गया है. राणा ने ईटीवी भारत से कहा, "चूंकि गृह मंत्रालय कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि निर्दोष लोगों की बार-बार होने वाली इन हत्याओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं."

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की (J&K Governnment)

मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के अलावा IAS/IPS उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन आते हैं.

शनिवार को उपराज्यपाल ने सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और प्रवासी मजदूरों की हत्याओं के बाद इलाके में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दिया.

एक अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से हर साल करीब 10 लाख मजदूर कश्मीर आते हैं. वे राजमिस्त्री, बढ़ई, मजदूर, वेंडर, कढ़ाई करने वाले और दूसरे काम करके अपना गुजारा करते हैं. बाहरी लोगों पर लक्षित हमले अक्टूबर 2019 में हुए, यानी अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के दो महीने बाद.

प्रवासी मजदूरों के खिलाफ ऐसा आखिरी हमला 2024 में श्रीनगर में हुआ था, जब श्रीनगर के हब्बा कदल में आतंकवादियों ने पंजाब के दो प्रवासी मजदूरों को उठा लिया था. इन वर्षों में आतंकी हमलों में करीब दो दर्जन प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं.

सुरक्षा बलों ने इन हमलों को रोकने के लिए मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने समेत कई कदम उठाए थे.

श्रीनगर में राजभवन में हुई बैठक में बोलते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने उपायुक्तों और एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों) को जम्मू-कश्मीर में दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoPs) की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया. सिन्हा ने निर्देश दिया कि मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे राज्यों के मजदूरों को इंश्योरेंस मिले और वे स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के पास रजिस्टर्ड हों.

यह भी पढ़ें- कुलगाम आतंकी हमला: सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

TAGGED:

SELECTED KILLINGS IN KASHMIR
NC QUESTIONED TIMING OF ATTACKS
STATEHOOD STIR
FAROOQ ABDULLAH
TARGETED KILLINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.